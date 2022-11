Czystość i zapach w miejscu pracy mają znaczenie. Dlatego warto zlecić sprzątanie biur w Katowicach profesjonalnej firmie?

Czyste i komfortowe warunki pracy – tak brzmią zasady BHP, których powinien przestrzegać każdy pracodawca, tworząc miejsce pracy. Ten obowiązek i zobowiązanie nie są bez znaczenia. Wielokrotnie udowodniono w badaniach, że czyste miejsce pracy pozytywnie wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale również koncentrację. Warto więc zadbać by nic nie zakłócało nam spokoju a praca mogła być wykonywania w sprzyjających warunkach. Wesprzeć nas może w tym procesie profesjonalna firma sprzątająca. Zapraszamy do lektury poniższego materiału, w którym przybliżamy usługi takiej firmy.

Na co zwrócić uwagę szukając odpowiedniej firmy do sprzątania naszego biura?

Szukając firmy, która wesprze nas w sprzątaniu biura i utrzymaniu w nim bieżącego porządku, warto zwrócić uwagę na kilka czynników. Są to zakres świadczonych usług, jakość i ocena przez dotychczasowych Klientów (możemy sprawdzić rekomendacje w Internecie), stosowane technologie sprzątania a także oferta finansowa. Ważne by firma, na którą się zdecydujemy była profesjonalna i prezentowała indywidualne podejście. Każdy bowiem Klient jest inny i wymaga wsparcia w różnym zakresie.

Szukając profesjonalnej firmy sprzątającej warto również mieć na uwadze fakt by było ono dostosowane do naszego kalendarza. Wiele firm bowiem świadczy usługi w określonych godzinach, które często pokrywają się z godzinami prac biura. Wybierajmy więc taką firmę, która jest elastyczna i może nas wesprzeć w sprzątaniu, gdy nasze biuro opuszczą już pracownicy, by nie przeszkadzać im w pracy.

Gdy szukamy takiej firmy na Śląsku, doskonale sprawdzi się Klaster – firma sprzątająca Katowice, która w swoim portfolio oferuje nie tylko sprzątanie, ale również ochronę mienia. Dodatkowym atutem jest wykorzystywanie przez Klaster takich technologii sprzątania, które pozwalają dbać o środowisko a dzięki zastosowanej technologii „suchego lodu” sprzątanie jest szybkie i efektywne.

Zaletą Klastra jest to, że zarówno zakres prac, kalendarz ich wykonywania oraz stosowane urządzenia i środki czystości są każdorazowo indywidualnie ustalanie z Klientem. Ma to szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach, gdy wiele firm decyduje się na stworzenie we wnętrzu swojej firmy odpowiedniej atmosfery, również z wykorzystaniem zapachu. Takie indywidualne podejście do potrzeb jest wiec bardzo cenione.

Oferta firmy Klaster na Śląsku – sprawdź już dzisiaj!

Oferta firmy Klaster obejmuje podstawowe usługi sprzątania jak również te bardziej zaawansowane. Do podstawowych zaliczymy m.in.:

czyszczenie i mycie podłóg oraz wykładzin

czyszczenie mebli biurowych, szafek, regałów, biurek, stołów, krzeseł, lad

czyszczenie parapetów, schodów, poręczy, luster

opróżnianie koszy na śmieci

sprzątanie pomieszczeń kuchennych

czyszczenie sanitariatów

dostarczanie środków higieny, wymiana worków na śmieci

specjalistyczne czyszczenie powierzchni szklanych – okien, szyb w meblach i drzwiach

sprzątanie w windach

czyszczenie osłon okiennych.

W portfolio marki znajdziemy również usługi w zakresie sprzątania specjalistycznego takiego jak polimeryzacja podłóg, mycie okien czy mycie hydrodynamiczne.

Sprawdź sprzątanie biur Sosnowiec i dopasuj usługi do swoich oczekiwań.