Deichmann zabrze

Deichmann w Zabrzu to miejsce, gdzie moda obuwnicza spotyka się z komfortem i atrakcyjnymi cenami. Ta międzynarodowa sieć sklepów obuwniczych zaprasza do swoich dwóch salonów w mieście, oferując bogaty wybór obuwia i akcesoriów dla całej rodziny. Sklepy Deichmann w Zabrzu to doskonałe miejsca dla osób poszukujących modnego i wygodnego obuwia oraz stylowych akcesoriów. Szeroki asortyment, atrakcyjne ceny i profesjonalna obsługa sprawiają, że zakupy stają się prawdziwą przyjemnością. Niezależnie od tego, czy szukasz eleganckich butów na specjalną okazję, czy wygodnych butów na co dzień, Deichmann spełni Twoje oczekiwania.

Deichmann sklep Zabrze Platan

Pl. Teatralny 10

CH Platan

41-800 Zabrze

telefon: 695 436 547

e-mail: service-pl@deichmann.com

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 09:00 – 21:00

Sobota: 09:00 – 21:00

Niedziela: 10:00 – 20:00

Deichmann sklep Zabrze M1

Ul. Ryszarda Szkubacza 1

CH M1

41-800 Zabrze

telefon: 32 725 92 32

e-mail: service-pl@deichmann.com

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 09:00 – 21:00

Sobota: 09:00 – 21:00

Niedziela: 10:00 – 20:00

Deichmann – światowy lider obuwniczy w Zabrzu

O marce Deichmann

Deichmann to rodzinna firma z ponad stuletnią tradycją, założona w 1913 roku w Essen w Niemczech. Obecnie jest jednym z największych detalistów obuwniczych na świecie, działającym w ponad 30 krajach. Marka słynie z łączenia najnowszych trendów modowych z wysoką jakością i przystępnymi cenami. Misją Deichmanna jest oferowanie klientom obuwia, które łączy w sobie styl, komfort i atrakcyjną cenę.

Oferta sklepów Deichmann w Zabrzu

Obuwie dla każdego

W salonach Deichmann w Zabrzu znajdziesz:

Obuwie damskie : Eleganckie szpilki, wygodne baleriny, modne sneakersy, stylowe botki i kozaki na każdą porę roku.

: Eleganckie szpilki, wygodne baleriny, modne sneakersy, stylowe botki i kozaki na każdą porę roku. Obuwie męskie : Klasyczne półbuty, sportowe trampki, solidne buty trekkingowe oraz komfortowe sandały.

: Klasyczne półbuty, sportowe trampki, solidne buty trekkingowe oraz komfortowe sandały. Obuwie dziecięce: Szeroki wybór butów dla najmłodszych, łączących wygodę noszenia z atrakcyjnym designem.

Akcesoria i dodatki

Oprócz obuwia, sklepy oferują również:

Torebki i plecaki : Różnorodne modele od eleganckich kopertówek po praktyczne plecaki.

: Różnorodne modele od eleganckich kopertówek po praktyczne plecaki. Akcesoria: Paski, portfele, szaliki, czapki oraz produkty do pielęgnacji obuwia.

Lokalizacje sklepów Deichmann w Zabrzu

Deichmann w Centrum Handlowym Platan

Sklep zlokalizowany w CH Platan przy Placu Teatralnym 10 to idealne miejsce na zakupy w sercu miasta.

Jak dojechać?

Samochodem : Dostępny parking podziemny i naziemny, łatwy dojazd z każdej części Zabrza.

: Dostępny parking podziemny i naziemny, łatwy dojazd z każdej części Zabrza. Komunikacją miejską: W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe obsługujące wiele linii.

Deichmann w Centrum Handlowym M1

Salon w CH M1 przy ul. Ryszarda Szkubacza 1 oferuje wygodne zakupy w popularnym centrum handlowym.

Jak dojechać?

Samochodem : Centrum M1 położone jest przy głównych arteriach miasta, z dużym parkingiem dla klientów.

: Centrum M1 położone jest przy głównych arteriach miasta, z dużym parkingiem dla klientów. Komunikacją miejską: Dojazd autobusami linii 7, 23, 47, 111.

Dlaczego warto wybrać Deichmann w Zabrzu?

Szeroki asortyment i najnowsze trendy

Deichmann regularnie aktualizuje swoją ofertę, wprowadzając nowe kolekcje inspirowane światowymi trendami. Dzięki temu zawsze znajdziesz tu obuwie na każdą okazję i porę roku.

Atrakcyjne ceny i promocje

Firma oferuje wysokiej jakości produkty w przystępnych cenach. Częste promocje i wyprzedaże pozwalają na jeszcze bardziej korzystne zakupy.

Profesjonalna obsługa

Wykwalifikowany personel służy pomocą w doborze odpowiedniego obuwia, doradzając w kwestii stylu, rozmiaru i komfortu.

Usługi dodatkowe

Karta podarunkowa Deichmann

Idealny pomysł na prezent dla bliskiej osoby. Karty podarunkowe dostępne są w różnych nominałach i można je nabyć bezpośrednio w sklepach.

Zakupy online z odbiorem w sklepie

Deichmann oferuje możliwość zakupów online z opcją odbioru w wybranym salonie. To wygodne rozwiązanie dla osób ceniących swój czas.

Zaangażowanie społeczne i środowiskowe

Deichmann aktywnie angażuje się w projekty społeczne i charytatywne. Firma stawia na zrównoważony rozwój, dbając o środowisko naturalne poprzez stosowanie ekologicznych rozwiązań w produkcji i dystrybucji.

Kariera w Deichmann

Jeśli interesujesz się modą i chcesz dołączyć do dynamicznego zespołu, Deichmann oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego. Więcej informacji znajdziesz na stronie Deichmann Praca.

