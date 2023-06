Jeśli prowadzisz firmę i chcesz udostępnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych na terminalu płatniczym, powinieneś się zastanowić, jaki jego rodzaj będzie najlepiej dopasowany do prowadzonej przez Ciebie działalności. Dla części przedsiębiorstw lepszym rozwiązaniem jest bowiem terminal płatniczy mobilny, dla innych – terminal stacjonarny.

Polacy coraz chętniej płacą bezgotówkowo, a liczba zainstalowanych terminali nieustanie się zwiększa. Są jednak nadal miejsca, w których można płacić wyłącznie gotówką. Badanie firmy Maison & Partner przeprowadzone na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa wykazało, że najbardziej brakuje nam opcji płacenia kartą na targowiskach i bazarach (48%), przy okazji różnego rodzaju imprez plenerowych (41%) oraz w zakładach krawieckich (33%)*.

Prowadzisz swój biznes, wciąż nie udostępniasz klientom możliwości płacenia bezgotówkowego, ale chciałbyś to zmienić? Sprawdź, jakie masz możliwości! Wybierz terminal płatniczy, który spełni zarówno oczekiwania przedsiębiorcy, jak i potrzeby klientów.

Terminal stacjonarny – nie tylko do sklepów

W pierwszej chwili może się wydawać, że terminal stacjonarny to rekomendowane rozwiązanie dla sklepów zajmujących się handlem detalicznym. Bez wątpienia sprawdzi się on w niewielkich osiedlowych sklepikach, piekarniach, cukierniach, sklepach mięsnych czy warzywniakach, czyli wszędzie tam, gdzie klient dokonuje płatności w jednym, stałym punkcie – najczęściej przy ladzie tuż obok kasy.

Stacjonarny terminal płatniczy musi być stale podłączony do źródła zasilania. Obsługuje transakcje bezgotówkowe poprzez różne typy komunikacji, m.in. sieć GPRS/3G lub przewodową Ethernet. Można go bez problemu zintegrować z rozmaitymi systemami kasowymi oraz kasami fiskalnymi, dzięki czemu kasjer nie musi ręcznie wpisywać kwoty transakcji, a to pozwala oszczędzać czas i w zasadzie eliminuje ryzyko pomyłki.

Oczywiście terminal stacjonarny sprawdzi się nie tylko w sklepie – będzie on wygodną opcją także np. w aptekach, zakładach fryzjerskich i kosmetycznych, a także firmach, w których kontrahenci dokonują płatności w jednym miejscu, np. w recepcji albo kasie.

Terminal mobilny – dla gastronomii i nie tylko

Mobilny terminal płatniczy to urządzenie, które sprawdza się m.in. w gastronomii – w pubach, kawiarniach i restauracjach przyjęło się, że to obsługa podchodzi do stolika gości i umożliwia im płatność bez konieczności przechodzenia do baru lub kasy. Oczywiście terminal przenośny to dobre rozwiązanie także dla innych branż, gdzie ważna jest elastyczność i mobilność. Chętnie korzystają z niego osoby zajmujące się handlem obwoźnym, kurierzy, taksówkarze czy ekipy świadczące usługi remontowe i naprawcze.

Terminal mobilny posiada wbudowaną baterię, która po pełnym naładowaniu – w zależności od modelu urządzenia – działa nawet do 12 godzin. Nowoczesne terminale mobilne mają również wbudowane porty micro-USB, dzięki czemu można ładować je np. z komputera, ładowarki albo powerbanku. Obsługują technologię Wi-Fi, Bluetooth albo komunikację bezprzewodową GPRS/3G.

Program Polska Bezgotówkowa – darmowe terminale płatnicze dla małych firm

Bez względu na to, czy do potrzeb Twojej firmy lepiej pasuje terminal stacjonarny, czy przenośny, możesz… otrzymać go za darmo! Umożliwia to Program Polska Bezgotówkowa, przeznaczony dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach Programu – po dopełnieniu wszystkich formalności – do Twojej firmy trafi darmowy terminal płatniczy, a Ty nie zapłacisz nic za jego instalację oraz korzystanie z urządzenia przez 12 miesięcy (lub do osiągnięcia obrotu w wysokości 100 tys. zł).

Dzięki obsłudze płatności bezgotówkowych możesz rozwinąć swój biznes, zwiększyć przychody i zbudować przewagę nad konkurencją. Pamiętaj jednak, by dobrać model urządzenia najlepiej dopasowany do specyfiki swojej działalności!

* Gdzie Polakom nadal brakuje płatności bezgotówkowych? https://polskabezgotowkowa.pl/aktualnosci/gdzie-polakom-nadal-brakuje-platnosci-bezgotowkowych. Dostęp: 26.04.2023 r.