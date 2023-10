Do czego służy przetwornica Xenon? Sprawdź, jak wybrać odpowiednią

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:16 pm• Ciekawostki

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać o tym, jak ważne funkcje pełni w pojeździe prawidłowo dopasowane oświetlenie. Obecnie wiele samochodów jest wyposażonych w niezawodne lampy ksenonowe, które są synonimem komfortu i bezpieczeństwa, szczególnie podczas nocnych podróży. Do prawidłowego działania tego rodzaju oświetlenia niezbędna jest odpowiednia przetwornica Xenon. Co warto o niej wiedzieć? Czym należy się kierować podczas zakupu tego podzespołu? Odpowiadamy na te pytania w poniższym artykule.

Czym jest i do czego służy przetwornica Xenon?

Zasada działania lamp ksenonowych jest dość prosta. Ich źródłem światła jest palnik wyładowczy. Konstrukcja składa się bańki wypełnionej ksenonem i elektrod. W wyniku napięcia powstaje pomiędzy nimi łuk elektryczny, który generuje jasne, mocne i białe światło. Aby powstało napięcie, które jest niezbędne dla zajścia reakcji, konieczne jest wykorzystanie przetwornic.

Przetwornica Xenon to dość skomplikowane urządzenie. Jest zasilana z instalacji elektrycznej samochodu. Nowoczesne przetwornice są zwykle wyposażone w innowacyjny moduł Canbus. Dzięki niemu znika problem pojawiającego się błędu spalonej żarówki. Oprócz tego zastosowanie tego modułu sprawia, że przetwornice nie zakłócają fal radiowych.

Na co musisz zwrócić uwagę, wybierając przetwornicę do auta?

Twoja przetwornica uległa awarii i musisz ją wymienić? W takim razie dowiedz się, jak wybrać odpowiedni model. Pamiętaj, że przetwornica Xenon musi być dopasowana do wymagań pojazdu. Ważne są takie parametry jak moc, napięcie czy obciążenie pracy. Duże znaczenie ma też dobranie przetwornicy do typu żarnika. Do najczęściej stosowanych zaliczyć można D1S D1R, D2S D2R oraz D3S DSR. Przetwornica Xenon może pełnić swoje funkcje bez zarzutu, jeśli jest odpowiednio dobrana do pojazdu.

Gdzie można kupić przetwornice Xenon?

Obecnie dostępne na rynku przetwornice Xenon to nowoczesne urządzenia wykonane z wysokogatunkowych materiałów. Z reguły są też kompaktowe i bardzo lekkie. Zastanawiasz się, gdzie warto kupić nową przetwornicę? Masz wiele możliwości. Rozważ zakup tego urządzenia w internecie. Podzespoły te są dostępne np. w e-sklepie SKLEPLEDY®. W specjalnie przygotowanej kategorii: https://sklepledy.pl/pl/c/Przetwornice-Xenon/108 znajdziesz wysokiej jakości zamienniki oryginalnych przetwornic D1S D1R, D2S D2R oraz D3S DSR, w bardzo atrakcyjnych cenach. Pamiętaj, że inwestycja w odpowiednią przetwornicę Xenon warunkuje prawidłowe działanie oświetlenia, a tym samym zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy.

