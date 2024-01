Dobra butla do migomatu – sprawdź, jakie powinna mieć cechy. Co jeszcze musisz o niej wiedzieć?

Napisane przez mikolajczarnecki• 8:11 pm• Ciekawostki

Zdecydowałeś się na migomat – prosty w obsłudze przyrząd spawalniczy, którego zastosowania zaczynają się w domu lub małym warsztacie, a kończą – w zrobotyzowanym przemyśle? Jednak aby przystąpić do pracy, będziesz potrzebował jeszcze jednego elementu – butli wypełnionej gazem. Sprawdź czym powinna cechować się odpowiednia butla do migomatu, aby Twoja praca była nie tylko efektywna, ale też bezpieczna.

Jaka butla do migomatu będzie najlepsza?

Przede wszystkim taka, która nie narazi Cię na utratę zdrowia. Zadbaj, by spełniała wymagane normy – tak, jak butle dostępne w kategorii https://weldsystem.pl/92-butle-gazowe sklepu internetowego Weld System. Pamiętaj, że gazy w butlach do migomatu, mimo niepozornego wyglądu tych zbiorników, są zgromadzone pod wysokimi ciśnieniami – nawet 150÷200 bar. Postępuj więc ostrożnie i nie pozwalaj sobie na najmniejsze nawet błędy.

Gazy stosowane w migomacie

Nie jest bez znaczenia jaki gaz osłonowy dobierzesz do spawania. Zależy od niego zarówno sposób, w jaki zachowa się łuk spawalniczy, jak również własności samej spoiny – tak chemiczne, jak i mechaniczne. Ponadto proces spawania będzie różnił się między poszczególnymi gazami ilością powstających odprysków spawalniczych.

MIG i MAG

W zależności od spawanego migomatem metalu, wybierzesz jedną z tych dwóch metod. W przypadku aluminium, miedzi i jej stopów oraz innych metali nieżelaznych – metodę MIG, wykorzystującą szlachetne gazy, np. argon. Do stali niskostopowej lub węglowej – metodę MAG, w której korzysta się z gazów aktywnych – np. CO2 lub jego mieszaniny z argonem.

Zyskuj z reduktorem

Typowa butla do migomatu zabezpieczona jest w czasie przestoju charakterystycznym kapturkiem, zwanym kołpakiem ochronnym. Jednak podczas pracy wygląda to zupełnie inaczej – zakładany jest reduktor. Dlaczego?

Wygoda i oszczędność

Po pierwsze, bez reduktora ciśnienie podawanego gazu jest równe ciśnieniu gazu w butli – oznacza to, że nowa butla do migomatu poczęstuje Cię przynajmniej 150 barami, co jest niebezpiecznie wysokim ciśnieniem. Reduktor typu mouse zapewnia obniżenie go do niewielkiego poziomu, przy którym spawanie jest możliwe. Jednocześnie obetnie dla Ciebie koszty związane z nadmiernym zużyciem gazu.

Wpływ na pracę

Reduktor na butli do migomatu to nie tylko sposób na oszczędność, ale także niezbędny element przy pracy. Dzięki regulacji ciśnienia roboczego unikniesz zbyt dużego strumienia, przy którym łuk spawalniczy zostaje rozdmuchany, jak również zbyt niskiego – który nie jest wystarczający do osłonięcia spawalniczego jeziorka przed wpływem gazów atmosferycznych.

Visited 19 times, 1 visit(s) today