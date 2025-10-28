Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:18 pm• Ciekawostki

Poszukujesz rzetelnej informacji o domu pomocy przy ul. Knurowskiej w Zabrzu? „Słoneczny Dom” to całodobowa placówka z wieloletnim doświadczeniem, prowadzona przez prywatnego operatora na zlecenie miasta. Oferuje opiekę, terapię i bezpieczne warunki pobytu dla osób wymagających stałego wsparcia – w oparciu o obowiązujące standardy i przejrzyste zasady przyjęć.

Czym jest „Słoneczny Dom”

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczny Dom” to placówka stałego pobytu przeznaczona dla dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie. Ma charakter koedukacyjny i dysponuje miejscami dostosowanymi do potrzeb mieszkańców, zapewniając całodobową opiekę, pomoc pielęgniarską, wsparcie psychologiczne oraz terapię zajęciową. Placówka działa w strukturze miejskiej sieci DPS i funkcjonuje pod zarządem spółki Champion Sp. z o.o., co potwierdzają oficjalne wykazy miejskie oraz Biuletyn Informacji Publicznej. Dzięki temu możesz liczyć na weryfikowalność danych, nadzór i standardy zgodne z przepisami.

Dla kogo jest przeznaczony dom

Adresatami są osoby, które z powodu choroby psychicznej wymagają całodobowego wsparcia, zorganizowanego środowiska i stałego nadzoru specjalistów. Warunki kierowania do DPS określają przepisy o pomocy społecznej i miejskie procedury. W praktyce oznacza to, że pobyt jest z zasady odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania, a wniosek składa się za pośrednictwem właściwego ośrodka pomocy – w Zabrzu jest to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Taki tryb zapewnia przejrzystość i ocenę potrzeb, a także dopasowanie form wsparcia do stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej.

Jak wygląda proces przyjęcia – krok po kroku

Aby rozpocząć procedurę, należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki. Po złożeniu wniosku pracownik przeprowadza wywiad środowiskowy, gromadzi dokumentację medyczną i potwierdza spełnienie kryteriów ustawowych. Następnie miasto kieruje do właściwego typu domu pomocy i wskazuje termin przyjęcia, biorąc pod uwagę dostępność miejsc. W razie wątpliwości co do dokumentów i odpłatności, MOPR udziela informacji telefonicznie – to najszybsza droga, by ustalić aktualny status i wymagania formalne.

Warunki i codzienne funkcjonowanie

Mieszkańcy mają zapewnione opiekę całodobową, pielęgnację, terapię zajęciową oraz aktywizację społeczną. Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze dbają o bezpieczeństwo, rehabilitację i integrację, planując zajęcia zgodnie z indywidualnymi planami wsparcia. Placówka działa nieprzerwanie od 2013 r., a informacje o profilu domu i zakresie usług są publikowane w miejskich wykazach i materiałach placówki. To ważne z punktu widzenia wiarygodności – potwierdza ciągłość działania oraz jakość nadzorowaną przez miasto.

Dlaczego warto rozważyć właśnie tę lokalizację

Ul. Knurowska to adres dobrze skomunikowany w obrębie Zabrza, co ułatwia dojazdy rodzin i opiekunów. Obecność „Słonecznego Domu” w oficjalnych rejestrach i serwisach informacyjnych dla seniorów i opiekunów zwiększa transparentność – łatwo zweryfikować podstawowe dane, sposób kontaktu czy profil placówki. To podstawa podejmowania świadomej decyzji o umieszczeniu bliskiej osoby w DPS, zgodnie z zasadami EEAT: realne doświadczenie użytkowników, eksperckie standardy opieki, autorytatywne źródła i wiarygodność danych.

Dane teleadresowe

Nazwa: Dom Pomocy Społecznej „Słoneczny Dom”

Adres: ul. Knurowska 17, 41-800 Zabrze

Telefon: (32) 733 75 47

E-mail (ogólny): zabrzedps@gmail.com

