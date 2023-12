Drukarki fiskalne od Novitus – przegląd dostępnych modeli

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:21 pm• Ciekawostki

Drukarki fiskalne Novitus to jedne z najpopularniejszych urządzeń tego typu, jakie są dostępne w ofertach dystrybutorów technologii sprzedaży. Po modele tej marki sięgają bowiem przedsiębiorcy prowadzący zarówno małe, jak i średniej wielkości oraz największe działalności gospodarcze. Nic więc dziwnego, że w ofercie Novitus znajdziemy obecnie kilka drukarek fiskalnych typu online. Ponadto, wybrane urządzenia tego producenta mogą pracować w różnych trybach, np. ogólnego zastosowania lub aptecznym.

Co łączy drukarki fiskalne od tego producenta technologii sprzedaży?

Cechą wspólną drukarek fiskalnych online od Novitus jest bez wątpienia ich łatwa integracja z rozwiązaniem systemowym dla firmy. To też jeden z powodów, dla których przedsiębiorcy tak często decydują się na wdrożenie urządzenia rejestrującego tej marki. Zyskują bowiem pewność, że zamówiona drukarka fiskalna będzie zgodna z popularnymi programami do zarządzania sprzedażą lub magazynem. W zależności od wybranej wersji technologicznej i obsługiwanych interfejsów komunikacyjnych, zaoferuje ona także płynną współpracę z firmowym komputerem, np. terminalem komputerowym typu POS albo laptopem.

A jakie modele marki Novitus są dostępne u dystrybutorów technologii sprzedaży? Obecnie mowa o czterech różnych drukarkach fiskalnych: Deon Online, Bono Online, HD II Online oraz Point. Każde z wymienionych urządzeń, poza wspomnianą już wcześniej łatwością integracji z firmowym systemem sprzedaży, zapewnia np. dużą wytrzymałość na intensywną eksploatację. Ponadto, drukarki fiskalne tej marki mogą pracować w różnych trybach, co wiąże się z dodatkowymi opcjami dla użytkownika. Przykładowo: model Deon Online da się wdrożyć w firmie zarówno jako urządzenie ogólnego zastosowania, jak i takie, które będzie posiadało funkcjonalność bileterki. Z kolei drukarki fiskalne Bono Online, HD II Online oraz Point można również skonfigurować pod kątem działania w trybie aptecznym.

Deon Online i Point – najmniejsze drukarki fiskalne Novitus

Wybór drukarki fiskalnej o kompaktowej konstrukcji z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie oznaczał możliwość łatwego ustawienia urządzenia nawet na najmniejszym stanowisku pracy w firmie. Co więcej, model charakteryzujący się niewielką obudową dużo lepiej sprawdzi się także w przypadku mobilnego obsługiwania klientów (chociaż o tym decydują też inne cechy omawianej technologii sprzedaży, np. pojemny i wydajny akumulator). A tak się składa, że w ofercie Novitus dostępne są dwie małe drukarki fiskalne. Mowa konkretnie o modelach Deon Online oraz Point.

Pierwsze ze wspomnianych urządzeń od wielu lat jest jedną z najpopularniejszych drukarek fiskalnych na polskim rynku. Po Novitus Deon Online sięgają bowiem nie tylko przedsiębiorcy prowadzący mniejsze punkty handlowe lub usługowe, ale także właściciele działalności mobilnych. A wynika to z połączenia różnych zalet współczesnych technologii sprzedaży, m.in. wysokich parametrów (np. 1 000 000 PLU), wygodnej obsługi oraz długiego czasu działania na zasilaniu akumulatorowym. Ponadto, drukarka fiskalna Deon Online może zostać rozbudowana o dodatkowe standardy transmisji danych: Bluetooth, Wi-Fi lub GSM. Wówczas zagwarantuje zarówno łączność przewodową, jak i bezprzewodową, co ma znaczenie w przypadku współpracy z innymi urządzeniami oraz przekazywania wymaganych danych do Centralnego Repozytorium Kas.

Z kolei drukarka fiskalna Novitus Point, pomimo kompaktowych gabarytów (142 x 140 x 143 mm), wyróżnia się bardzo wysoką wydajnością. To urządzenie od polskiego producenta posiada m.in. szybką pamięć RAM oraz mocny procesor o taktowaniu 4 x 1,5 GHz. Niewątpliwym atutem modelu Point jest również opcja zrealizowania paragonu w formie elektronicznej (z pominięciem wydruku takiego dowodu sprzedaży). Co więcej, użytkownik urządzenia może udostępnić klientowi wspomniany dokument m.in. za pośrednictwem HUB-u paragonowego od Ministerstwa Finansów. Warto też wspomnieć, że Novitus Point występuje w różnych wersjach kolorystycznych oraz oferuje rozbudowę o dodatkowy wyświetlacz dla nabywców (wolnostojący). Dzięki temu urządzenie polskiej marki można pod różnymi względami dopasować do stanowiska obsługi klientów w firmie.

Bono Online i HD II Online – urządzenia do pracy stacjonarnej

Bono Online oraz HD II Online to urządzenia typowo stacjonarne, które można często spotkać w różnego typu sklepach czy placówkach usługowych. Obydwie drukarki fiskalne od Novitus są przystosowane do intensywnej eksploatacji, a znajdujące się w nich mechanizmy termiczne gwarantują sprawne wystawianie firmowych dokumentów, m.in. paragonów, faktur VAT, raportów dobowych i miesięcznych, wydruków niefiskalnych. Czym jeszcze charakteryzują się te modele od polskiego producenta?

Novitus Bono Online to drukarka rejestrująca o klasycznej konstrukcji, która została wyposażona w dwa graficzne wyświetlacze – jeden wbudowany i drugi znajdujący się na obrotowym wysięgniku. Dzięki temu zarówno użytkownik urządzenia, jak i klienci firmy, zyskują wygodny dostęp do komunikatów dotyczących przebiegu każdej transakcji. Poza tym, model Bono Online już w standardowej konfiguracji posiada kilka różnorodnych portów komunikacyjnych: 2 x USB, 2 x RS-232, Ethernet i złącze szuflady kasowej. A opcjonalnie tę drukarkę fiskalną Novitus da się również rozbudować o interfejs Bluetooth, Wi-Fi albo GSM.

Natomiast drugie z typowo stacjonarnych urządzeń tej marki, czyli model HD II Online, jest rozwiązaniem stworzonym z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Ta drukarka sprawdzi się doskonale nawet przy największych obciążeniach, a jej mechanizm termiczny obsługuje dwie szerokości rolki papieru (57 lub 80 mm) oraz gwarantuje błyskawiczne wystawianie paragonów, raportów czy faktur VAT (z prędkością do 54 linii/s). Poza tym, na uwagę z pewnością zasługuje ekran zastosowany w Novitus HD II Online. Może on wyświetlać nie tylko standardowe komunikaty sprzedażowe, dotyczące bieżącej pracy, ale także przygotowane przez użytkownika grafiki lub nawet filmy (np. animacje reklamowe). A dodatkowym atutem modelu HD II Online jest fakt, że ekran drukarki występuje w dwóch wariantach konstrukcyjnych: standardowym (umieszczonym na obrotowej chorągiewce) albo wolnostojącym. W związku z tym, przedsiębiorca może jeszcze skuteczniej dopasować swoje urządzenie fiskalne do przestrzeni, w której prowadzi sprzedaż.

