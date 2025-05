„Dzielnice w Dialogu” – mieszkańcy Osiedla Młodego Górnika spotkają się, by wspólnie tworzyć przyszłość Zabrza

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:12 pm• Ważne w mieście

Już 8 maja mieszkańcy Osiedla Młodego Górnika będą mieli okazję do otwartego dialogu z władzami miasta i lokalnymi liderami. Spotkanie w ramach cyklu „Dzielnice w Dialogu” to przestrzeń do wspólnego decydowania o przyszłości jednej z zabrzańskich dzielnic.

Spotkanie, które buduje mosty – Osiedle Młodego Górnika w centrum uwagi

W czwartek 8 maja o godzinie 17:00 w Siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Młodego Górnika 2C odbędzie się kolejne spotkanie w ramach miejskiego cyklu „Dzielnice w Dialogu”. Inicjatywa ta, zapoczątkowana przez władze Zabrza, ma na celu zacieśnienie relacji między mieszkańcami a samorządem oraz umożliwienie otwartej rozmowy o lokalnych potrzebach, wyzwaniach i planach rozwojowych.

Osiedle Młodego Górnika będzie kolejną lokalizacją, w której zabrzanie będą mogli wypowiedzieć się na temat spraw dla nich najistotniejszych. Spotkania te zyskują na popularności, gdyż pozwalają realnie wpływać na kierunki działań prowadzonych w poszczególnych dzielnicach.

Czym jest cykl „Dzielnice w Dialogu”?

Otwartość i partycypacja obywatelska w praktyce

„Dzielnice w Dialogu” to projekt, który powstał z potrzeby lepszego zrozumienia oczekiwań lokalnych społeczności. Organizatorzy – przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze oraz rad dzielnic – postanowili stworzyć przestrzeń do konstruktywnego dialogu i wsłuchiwania się w głosy mieszkańców.

Każde spotkanie to okazja do:

przedstawienia bieżących projektów infrastrukturalnych i społecznych w danej dzielnicy,

omówienia planów budżetowych i inwestycyjnych ,

zebrania opinii oraz propozycji mieszkańców ,

integracji społeczności lokalnej wokół wspólnych celów.

Wydarzenia te odbywają się w różnych częściach miasta, co umożliwia równy dostęp do informacji i możliwości współdecydowania niezależnie od miejsca zamieszkania.

Czego mogą spodziewać się uczestnicy spotkania?

Podczas wydarzenia przedstawiciele miasta zaprezentują m.in.:

aktualne projekty realizowane na Osiedlu Młodego Górnika ,

plany związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ,

stan przygotowań do inwestycji zaplanowanych na lata 2025–2026.

Co ważne, uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadania pytań i zgłaszania swoich postulatów. Praktyka poprzednich edycji pokazuje, że wiele zgłoszonych propozycji znalazło odzwierciedlenie w późniejszych działaniach miasta – od remontów ulic, po zwiększenie liczby ławek i koszy na śmieci w parkach.

