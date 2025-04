„Dzielnice w Dialogu” – Rokitnica zaprasza mieszkańców na spotkanie

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:33 pm• Ważne w mieście

Już w czwartek, 3 kwietnia o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Kosmowskiej 43 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Dzielnice w Dialogu”. Wydarzenie ma na celu stworzenie przestrzeni do rozmowy z mieszkańcami o najważniejszych sprawach dotyczących dzielnic Zabrza.

Rozmowa z mieszkańcami – wspólnie o przyszłości Rokitnicy

Cykl „Dzielnice w Dialogu” to inicjatywa, która umożliwia bezpośredni kontakt mieszkańców z przedstawicielami miasta. Podczas spotkania w Rokitnicy omówione zostaną bieżące projekty, plany lokalnych działań oraz potrzeby społeczności. To okazja do przedstawienia własnych pomysłów i aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości dzielnicy.

Kolejne spotkania w ramach cyklu

Mieszkańcy innych części miasta również będą mieli okazję do udziału w spotkaniach:

22 kwietnia – Centrum Południe

Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Królewska 4

24 kwietnia – Poremba

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. ks. dr Antoniego Korczoka 98

30 kwietnia – Kończyce

Dzielnicowy Ośrodek Kultury (DOK), ul. Dorotki 3

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 17:00.

źródło: UM Zabrze

