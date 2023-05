Dzień Otwarty w Zabrzańskiej Policji: Kampania 'Twórzmy Policję Razem’ Dotarła do Szkół

Zgromadzeni na początku tygodnia w zabrzańskiej Komendzie Policji, funkcjonariusze prawa podejmowali szereg inicjatyw, aby zainteresować młodzież służbą w szeregach stróżów porządku. Organizując Dzień Otwarty, próbowali naświetlić realia swojego zawodu, podkreślając jednocześnie jego wartość i nieocenioną rolę w społeczeństwie.

Uczniowie, reprezentujący trzy klasy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, mieli okazję do bezpośredniego kontaktu z mundurowymi. To spotkanie nie była przypadkowe – wpisuje się bowiem w ramy kampanii, zatytułowanej „Policję tworzą ludzie… Twórzmy ją razem”, której celem jest promocja zawodu policjanta wśród młodego pokolenia.

Wizyta była doskonałym pretekstem do zapoznania uczniów z tajnikami zawodu funkcjonariusza prawa. Uzbrojeni w bogate doświadczenie i praktyczną wiedzę, policjanci z różnych jednostek – prewencji, ruchu drogowego, a także specjaliści ds. kadr – wykorzystali okazję, aby przekonać młodzież do rozważenia kariery w Policji. Przygotowali dla nich film, który ukazywał codzienne życie i obowiązki policjanta, odwzorowując realia służby na rzeczywistych przykładach.

Policjanci prezentowali również w skrócie, jak wygląda droga kariery w Policji – od pierwszych kroków, przez kolejne szczeble, aż po możliwości rozwoju i awansu. Z entuzjazmem dzielili się swoimi doświadczeniami i chętnie odpowiadali na liczne pytania uczniów. Celem spotkania była nie tylko promocja zawodu, ale także edukacja i uświadamianie młodych ludzi o istotnym roli Policji w społeczeństwie.

Prowadzący spotkanie szczegółowo opisali proces rekrutacji w Policji. Przedstawili wszystkie etapy – od pierwszego zgłoszenia, przez różne testy i rozmowy, aż do ostatecznej decyzji o przyjęciu do służby. Tym samym, uczniowie mieli okazję do pełnego zrozumienia, jak duże zaangażowanie i poświęcenie wymaga ta profesja, ale jednocześnie, jak wiele satysfakcji może ona przynieść.

Dzień Otwarty w Zabrzańskiej Komendzie Policji to nie tylko wydarzenie promujące zawód policjanta. To również okazja do otwartego dialogu między mundurowymi a młodzieżą – przyszłymi obywatelami, którzy będą współtworzyć bezpieczeństwo naszej społeczności. Tego typu inicjatywy pokazują, że Policja to nie tylko służba, ale także misja – służba społeczności, w której każdy z nas może mieć swój udział.