Dziesięć zdarzeń drogowych jednego dnia w Zabrzu. 24-latek z poważnymi obrażeniami twarzy

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:32 am• Ważne w mieście

Dziesięć zdarzeń drogowych, kilku poszkodowanych i poważny wypadek z udziałem samochodu ciężarowego – tak wyglądała środa, 21 października, na ulicach Zabrza. Wśród poszkodowanych znaleźli się 16-latek jadący na hulajnodze, 19-letnia kobieta oraz 24-letni mężczyzna, który doznał złamań kości twarzoczaszki. Zabrzańscy policjanci wyjaśniają okoliczności najpoważniejszych zdarzeń.

Poważny wypadek w Zabrzu. 24-latek ze złamaniami kości twarzoczaszki

Do najpoważniejszego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Ziemskiej i Pod Borem. Zderzyły się tam samochód osobowy oraz ciężarówka.

W wyniku wypadku 24-letni mężczyzna doznał poważnych obrażeń, w tym złamań kości twarzoczaszki. Okoliczności zderzenia nie zostały jeszcze szczegółowo wyjaśnione.

Sprawą zajmuje się Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

Potrącenie 16-latka na hulajnodze przy ul. Mikulczyckiej

Niebezpiecznie było również na ulicy Mikulczyckiej. Kierowca samochodu marki Renault podczas wykonywania manewru skrętu potrącił 16-letniego chłopca poruszającego się na hulajnodze.

Na szczęście nastolatek nie odniósł poważnych obrażeń. Policjanci ustalili okoliczności zdarzenia, a kierujący Renault został ukarany mandatem karnym.

Kolejne potrącenie dotyczyło 19-letniej kobiety. Według wstępnych ustaleń policjantów weszła ona na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód marki Volkswagen.

Kobieta doznała obrażeń i trafiła na badania do szpitala. Jej stan nie wymagał dalszej hospitalizacji, dlatego została zwolniona do domu. Policjanci nadal wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Kierowca BMW bez uprawnień uderzył w zaparkowaną Skodę

Do kolejnego zdarzenia doszło na Placu Teatralnym w Zabrzu. Kierujący BMW podczas nieprawidłowo wykonanego manewru cofania najechał na zaparkowany samochód marki Skoda.

Podczas interwencji okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

Jak informuje zabrzańska policja, kierujący został ukarany mandatem karnym.

Policja ostrzega przed trudnymi warunkami na zabrzańskich drogach

Łącznie w środę, 21 października, policjanci odnotowali na terenie Zabrza dziesięć zdarzeń drogowych. Opisane przypadki pokazują, że niebezpieczne sytuacje dotyczyły zarówno kierowców samochodów, jak i pieszych oraz użytkowników hulajnóg.

Funkcjonariusze przypominają, że jesienią warunki na drogach mogą zmieniać się bardzo szybko. Mokra nawierzchnia, opadające liście, ograniczona widoczność czy nisko położone słońce utrudniają prowadzenie pojazdów i zwiększają ryzyko wypadków.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas skręcania, cofania oraz zbliżania się do przejść dla pieszych. Kierowcy powinni dostosowywać prędkość do warunków i utrzymywać odpowiednią odległość od poprzedzających pojazdów.

Policja apeluje również do pieszych i osób korzystających z hulajnóg o uważną obserwację otoczenia. Przed wejściem na jezdnię należy upewnić się, że można zrobić to bezpiecznie.

Okoliczności najpoważniejszego wypadku na skrzyżowaniu ulic Ziemskiej i Pod Borem oraz zdarzenia z udziałem 19-letniej kobiety pozostają przedmiotem policyjnych ustaleń.

źródło: Policja Zabrze

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