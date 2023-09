[Dziś] Spotkanie autorskie z Zbigniewem Stryjem i Hanną Grabowską-Macioszek w Bibliotece Zabrza

Zapraszamy miłośników literatury i teatru do Zabrzańskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej na niecodzienne spotkanie autorskie. W centrum uwagi znajdzie się wielowymiarowy artysta – Zbigniew Stryj, znany jako aktor, reżyser, poeta oraz twórca tekstów piosenek.

Spotkanie będzie miało wyjątkowy charakter, gdyż będzie to okazja do bliższego poznania osoby Zbigniewa Stryja dzięki książce „Nie kocham teatru”. To obszerny wywiad przeprowadzony przez Hannę Grabowską-Macioszek, która również zaszczyci nas swoją obecnością podczas tego wydarzenia.

Nie możemy nie wspomnieć, że to spotkanie odbędzie się w niezwykłym miejscu – restauracji Szyb Maciej. Dziś, 19 września, o godzinie 18:00, w imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny, a dla chętnych przewidziana jest możliwość zakupu omawianej książki.