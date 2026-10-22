Dzwony biją od 130 lat, a teraz komuś przeszkadzają! Awantura wokół kościoła w Zabrzu. Urzędnicy wkroczyli do akcji

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:07 pm• Ważne w mieście

Przez blisko 130 lat były nieodłącznym elementem życia tej części Zabrza. Teraz kościelne dzwony parafii św. Anny znalazły się w centrum zaskakującego sporu! Części mieszkańców przeszkadza ich głośne bicie. Do urzędników trafiła skarga, a sprawą zainteresował się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Czy wieloletnia tradycja zderzy się z przepisami dotyczącymi hałasu?

Przez 130 lat nikomu nie przeszkadzały? Teraz jest oficjalna skarga!

Kościół św. Anny w Zabrzu trudno sobie wyobrazić bez charakterystycznego bicia dzwonów. Od niemal 130 lat ich dźwięk towarzyszy codziennemu życiu okolicy. Wzywają wiernych na nabożeństwa, odmierzają czas i są częścią lokalnej tradycji.

Ale okazuje się, że nie wszystkim odpowiada taki sąsiad!

Jak poinformowała TVP Katowice, część mieszkańców poskarżyła się na hałas powodowany przez kościelne dzwony. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a następnie do zabrzańskiego magistratu.

I tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Bo problemem okazała się nie tylko głośność dzwonów, ale również kwestie formalne związane z dopuszczalnym poziomem hałasu.

Dzwony biją nawet siedem razy dziennie. A zegar? Co kwadrans!

Jak często słychać dzwony kościoła św. Anny?

Według informacji przedstawionych przez TVP Katowice pojedyncze bicie dzwonów trwa około minuty. W dni powszednie jeden z dzwonów rozbrzmiewa cztery lub pięć razy, natomiast w niedziele aż siedem razy w ciągu doby.

Do tego dochodzi kościelny zegar, który wybija czas co kwadrans oraz o pełnych godzinach.

Dla jednych to dźwięki, które od pokoleń tworzą atmosferę okolicy. Dla innych – jak pokazuje złożona skarga – źródło uciążliwego hałasu.

Sprawa wywołuje więc zasadnicze pytanie: czy wieloletnia tradycja powinna mieć pierwszeństwo przed prawem mieszkańców do spokoju?

Kościół potraktowany jak zakład emitujący hałas! Proboszcz zabrał głos

Szczególne emocje może budzić sposób, w jaki sprawa została ujęta w urzędowej korespondencji.

Proboszcz parafii św. Anny, ks. Grzegorz Skop, zwrócił uwagę, że w piśmie z miasta kościół potraktowano jako zakład emitujący hałas.

Duchowny krytycznie odnosi się do sprowadzania wieloletniej tradycji bicia dzwonów wyłącznie do kwestii uciążliwości akustycznych.

Tymczasem urzędnicy muszą rozpatrzyć sprawę w świetle obowiązujących przepisów. Sam fakt, że dzwony rozbrzmiewają od dziesięcioleci, nie rozstrzyga jeszcze, czy ich głośność mieści się w dopuszczalnych normach.

Urzędnicy zajęli się sprawą. Będą mierzyć hałas?

Skarga uruchomiła działania instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Jak wyjaśniła Małgorzata Zielonka z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, podczas wstępnego rozpoznania ustalono, że parafia nie ma decyzji prezydenta Zabrza określającej dopuszczalne wartości akustyczne.

Sprawa wróciła więc do Urzędu Miejskiego.

Sylwia Lipina-Sokół, zastępca naczelnika Wydziału Ekologii zabrzańskiego magistratu, poinformowała, że na razie nie wykonano badań poziomu hałasu. Urząd gromadzi informacje potrzebne do ustalenia dalszego postępowania.

Ewentualne przekroczenie norm musiałoby zostać potwierdzone odpowiednimi pomiarami. Nie wystarczy więc samo stwierdzenie, że dzwony są zbyt głośne.

Na ten moment nie ma wyników badań potwierdzających, że dźwięk dzwonów przekracza dopuszczalne poziomy hałasu.

Czy dzwony św. Anny w Zabrzu mogą ucichnąć?

To pytanie nasuwa się po informacjach o skardze i działaniach urzędników. Na razie jednak nie ma podstaw, by twierdzić, że dzwony zostaną wyłączone, wyciszone czy ograniczone.

Dalszy przebieg sprawy zależy od ustaleń magistratu i ewentualnych pomiarów akustycznych.

Cała sytuacja pokazuje jednak, jak zwyczaj obecny w mieście od niemal 130 lat może nagle stać się przedmiotem urzędowego postępowania.

A co sądzą o tym zabrzanie? Czy bicie kościelnych dzwonów to tradycja, którą należy chronić, czy uciążliwy hałas, z którym mieszkańcy nie muszą się godzić?

źródło: TVP Katowice, Niedziela.pl, foto: KristofferS, CC BY-SA 3.0 PL <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en>, via Wikimedia Commons

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