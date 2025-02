Ekonomiczne pranie i niższe rachunki za prąd z pralką AbsoluteCare.

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:55 pm• Ciekawostki

W dobie rosnących cen energii elektrycznej, wiele gospodarstw domowych poszukuje sposobów na obniżenie miesięcznych rachunków. Jednym z obszarów, gdzie można znaleźć potencjalne oszczędności, jest pranie – czynność, którą wykonujemy regularnie, a która może znacząco wpływać na zużycie energii. Wysokie rachunki za prąd stają się szczególnie dotkliwe, gdy korzystamy ze starszych modeli pralek, które nie są dostosowane do nowoczesnych standardów efektywności energetycznej.

W odpowiedzi na potrzebę ekonomicznego prania, marka Electrolux wprowadziła na rynek pralki AbsoluteCare, które łączą w sobie zaawansowaną technologię z oszczędnością energii. Te nowoczesne urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o optymalizacji każdego cyklu prania, nie tylko pod kątem efektywności energetycznej, ale również ochrony tkanin. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, pralki AbsoluteCare stanowią odpowiedź na potrzeby świadomych konsumentów, którzy pragną zarówno dbać o swoje ubrania, jak i zmniejszać rachunki za prąd.

Niższe rachunki podczas każdego cyklu prania

Pralki AbsoluteCare od Electrolux charakteryzują się wyjątkowymi cechami, które czynią je jednymi z najbardziej energooszczędnych urządzeń na rynku. Wszystkie modele tej linii znajdują się w najwyższej klasie energetycznej A, co oznacza, że zużywają znacznie mniej energii w porównaniu do starszych pralek. Zaawansowane technologie, takie jak silnik Inverter Motor+ zapewniający wydajną pracę przy minimalnym zużyciu energii oraz bęben SmoothCare z gładkimi poduszeczkami delikatnie traktującymi tkaniny, przyczyniają się do jeszcze większych oszczędności.

Jednym z najbardziej imponujących przykładów oszczędności jest model Electrolux 900 PureWash EW9F5417WCP. Przy ładowności 10 kg i prędkości wirowania 1400 obr/min, jego roczne zużycie energii wynosi zaledwie 31 kWh przy 100 cyklach prania. Oznacza to, że koszt zużycia energii na rok może wynieść około 31,93 zł*, co jest kwotą znacznie niższą w porównaniu do tradycyjnych pralek. Ta imponująca efektywność energetyczna nie tylko przyczynia się do zmniejszenia rachunków za prąd, ale także do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla.

Oszczędność zasobów dzięki funkcjom zwiększającym wydajność

W nowoczesnych pralkach Electrolux, funkcje takie jak UniversalDose i AutoDose rewolucjonizują podejście do prania, minimalizując odpady i zwiększając efektywność każdego cyklu. UniversalDose pozwala na precyzyjne dostosowanie ilości detergentu do wielkości załadunku, zapewniając, że nie jest używane więcej środka piorącego niż to konieczne. Z kolei AutoDose inteligentnie określa i dozuje dokładnie tyle detergentu, ile jest potrzebne, eliminując ryzyko nadużycia i zwiększając skuteczność usuwania brudu, co przekłada się na oszczędności finansowe i mniejszy wpływ na środowisko.

Technologia SoftWater, zmiękczająca twardą wodę, to kolejny kamień milowy w ekonomicznym praniu. Dzięki niej, woda staje się bardziej przyjazna dla tkanin i detergentów, co nie tylko poprawia efektywność prania, ale także chroni ubrania przed uszkodzeniami i osadzaniem się kamienia. Efektem jest dłuższa żywotność odzieży, co przekłada się na mniejszą konieczność jej wymiany i dodatkowe oszczędności.

Natomiast system PureWash jest odpowiedzialny za zachowanie intensywności kolorów i struktury tkanin przez długi czas. Dzięki zastosowaniu tej technologii, ubrania wyglądają jak nowe nawet po wielu praniach, co znacząco wpływa na zadowolenie użytkowników i pozwala na rzadsze inwestycje w nową garderobę.

Jeszcze bardziej ekonomiczne pranie dzięki możliwości personalizacji

Personalizacja prania to kolejny krok w kierunku oszczędności, który umożliwiają pralki AbsoluteCare za sprawą funkcji SmartSelect. Umożliwia ona użytkownikom precyzyjne dostosowanie ustawień prania do aktualnych potrzeb, od wyboru najbardziej efektywnego programu, przez dostosowanie do stopnia zabrudzenia ubrań, aż po optymalizację zużycia energii, wody i czasu. Takie podejście pozwala na redukcję zużycia energii nawet do 80%, wody do 20%, oraz skrócenie czasu prania do 50%, co bezpośrednio przekłada się na niższe rachunki i mniejszy wpływ na środowisko.

Technologia SensiCare+ zwiększa te oszczędności, dostosowując długość cyklu do wielkości wsadu za pomocą inteligentnych czujników. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego zużycia zasobów przy mniejszych załadunkach, jednocześnie zapewniając optymalne warunki prania dla różnego rodzaju tkanin. Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się nie tylko efektywnym, ale przede wszystkim jeszcze bardziej ekonomicznym praniem, co w dłuższej perspektywie przekłada się na znaczące oszczędności.

Dlaczego warto zdecydować się na pralkę AbsoluteCare?

Decyzja o wyborze pralki AbsoluteCare od Electrolux to krok w kierunku znacznych oszczędności finansowych oraz zapewnienia optymalnej ochrony dla tkanin. Pralki te, dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, takich jak UniversalDose, AutoDose, SoftWater czy PureWash, nie tylko minimalizują zużycie wody i energii, ale również zapewniają tkaninom delikatną pielęgnację, pozwalając im zachować intensywność kolorów i właściwą strukturę przez długi czas. Możliwość personalizacji ustawień prania za pomocą funkcji SmartSelect i technologii SensiCare+ umożliwia precyzyjne dostosowanie cyklów do konkretnych potrzeb, co przekłada się na jeszcze większe oszczędności i efektywność. Pralki AbsoluteCare idealnie wpisują się w potrzeby ekologiczne i ekonomiczne współczesnych gospodarstw domowych, oferując nie tylko odczuwalne obniżenie rachunków za prąd, ale także promując zrównoważone podejście do codziennych obowiązków. Wybierając te urządzenia, użytkownicy inwestują w przyszłość, zapewniając sobie nie tylko korzyści finansowe, ale także dbając o środowisko naturalne i długotrwałą jakość swojej garderoby.

