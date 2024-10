Napisane przez mikolajczarnecki• 12:05 am• Ciekawostki

Esotiq to renomowana polska marka bielizny damskiej, która od lat podbija serca kobiet swoim unikalnym designem i wysoką jakością wykonania. Mieszkanki Zabrza i okolic mogą cieszyć się bogatą ofertą Esotiq w sklepie zlokalizowanym w Centrum Handlowym M1, gdzie czeka na nie szeroki wybór produktów podkreślających kobiecość i elegancję.

Esotiq M1 Zabrze

CH M1

Plutonowego R. Szkubacza 1

41-800 Zabrze

Telefon: 32 746 82 59

O marce Esotiq

Esotiq to marka z polskimi korzeniami, specjalizująca się w projektowaniu i sprzedaży ekskluzywnej bielizny damskiej oraz strojów kąpielowych. Firma od lat stawia na połączenie nowoczesnego designu z komfortem noszenia, co przekłada się na zaufanie i lojalność klientek nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Esotiq inspiruje się najnowszymi trendami mody, tworząc kolekcje, które podkreślają indywidualność i pewność siebie każdej kobiety.

Oferta sklepu w Zabrzu

W zabrzańskim sklepie Esotiq klientki znajdą szeroki asortyment bielizny: od eleganckich biustonoszy i fig, przez zmysłowe koszulki nocne i szlafroki, po modne stroje kąpielowe. Kolekcje są regularnie aktualizowane, dzięki czemu zawsze można liczyć na najnowsze propozycje zgodne z aktualnymi trendami. Dodatkowo sklep oferuje akcesoria bieliźniarskie oraz produkty do pielęgnacji ciała.

Lokalizacja w Centrum Handlowym M1

Dogodne położenie i łatwy dojazd

Sklep Esotiq mieści się w popularnym Centrum Handlowym M1 przy ulicy Plutonowego R. Szkubacza 1. Lokalizacja w jednym z największych centrów handlowych w Zabrzu zapewnia łatwy dojazd zarówno dla osób korzystających z komunikacji miejskiej, jak i zmotoryzowanych. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe obsługujące linie z różnych części miasta oraz obszerny parking dla klientów.

Udogodnienia dla klientów

Centrum Handlowe M1 oferuje wiele udogodnień, które uprzyjemniają zakupy. Oprócz szerokiej gamy sklepów, w tym Esotiq, na terenie obiektu znajdują się także restauracje, kawiarnie oraz strefy wypoczynkowe. Dla rodzin z dziećmi przygotowano specjalne miejsca do zabawy, a cały obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Profesjonalna obsługa i indywidualne podejście

Eksperckie doradztwo

Personel sklepu Esotiq w Zabrzu to wykwalifikowane konsultantki, które z pasją pomagają klientkom w doborze idealnej bielizny. Dzięki profesjonalnemu doradztwu każda kobieta może znaleźć fason i rozmiar idealnie dopasowany do swojej sylwetki, co przekłada się na komfort noszenia i satysfakcję z zakupów.

Indywidualne dopasowanie

Esotiq zwraca szczególną uwagę na indywidualne potrzeby klientek. W ofercie znajdują się różnorodne kolekcje, które odpowiadają na oczekiwania kobiet w każdym wieku i o różnych preferencjach stylistycznych. Marka stawia na różnorodność rozmiarów i fasonów, aby każda kobieta mogła poczuć się wyjątkowo.

Dlaczego warto odwiedzić Esotiq w Zabrzu?

Wysoka jakość i unikalny design

Produkty Esotiq charakteryzują się najwyższą jakością materiałów oraz precyzją wykonania. Marka łączy w swoich kolekcjach elegancję z nowoczesnością, oferując bieliznę, która nie tylko pięknie wygląda, ale też zapewnia komfort przez cały dzień. Unikalne wzornictwo i dbałość o detale sprawiają, że każda kolekcja jest niepowtarzalna.

Atrakcyjne promocje i program lojalnościowy

Sklep Esotiq w Zabrzu regularnie oferuje atrakcyjne promocje i wyprzedaże, dzięki którym można nabyć ulubione produkty w jeszcze korzystniejszych cenach. Ponadto marka prowadzi program lojalnościowy Esotiq Club, który umożliwia zbieranie punktów za zakupy i korzystanie z dodatkowych rabatów oraz specjalnych ofert dla stałych klientek.

Jak dojechać do Esotiq w Zabrzu?

Dojazd komunikacją miejską

Centrum Handlowe M1 jest doskonale skomunikowane z resztą miasta. Dojazd umożliwiają liczne linie autobusowe zatrzymujące się w pobliżu centrum. Szczegółowe informacje na temat rozkładów jazdy można znaleźć na stronie lokalnego przewoźnika komunikacji miejskiej.

Dojazd samochodem

Dla osób podróżujących samochodem M1 oferuje łatwy dojazd z głównych arterii komunikacyjnych Zabrza. Centrum dysponuje obszernym, bezpłatnym parkingiem, co gwarantuje wygodne parkowanie nawet w godzinach szczytu.

O marce Esotiq

Historia i rozwój

Esotiq to marka z bogatym doświadczeniem na rynku bieliźniarskim. Od momentu powstania stawia na dynamiczny rozwój i innowacyjność. Obecnie Esotiq posiada sieć ponad 280 salonów sprzedaży w Polsce i za granicą, co świadczy o zaufaniu, jakim obdarzają ją klientki.

Misja i wartości

Misją Esotiq jest tworzenie bielizny, która podkreśla naturalne piękno i kobiecość. Marka stawia na najwyższą jakość, komfort noszenia oraz unikalny design. Esotiq angażuje się także w działania prospołeczne i ekologiczne, dbając o odpowiedzialny rozwój biznesu.

