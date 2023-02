ETF na WIG20 – czy to dobra forma inwestycji?

Wybór funduszy notowanych na giełdzie jest obecnie tak szeroki, że niewprawiony inwestor może mieć niemały problem z doborem odpowiedniego instrumentu, który będzie dopasowany do jego potrzeb inwestycyjnych. Sprawdźmy zatem, dla kogo inwestycje w ETF na WIG20 będzie dobrym rozwiązaniem.

Czym jest ETF na WIG20?

Jak możemy zdefiniować ETF na WIG20? To instrument pochodny, który notowany na giełdzie, stara się możliwie jak najlepiej oddać faktyczną sytuację rynkową największego polskiego indeksu giełdowego – WIG20, który skupia w sobie notowane na giełdzie firmy o największej kapitalizacji. W skład WIG20 wchodzą między innymi tacy giganci jak KGHM, Allegro, Pekao, PZU, czy PKN Orlen.

Bezpośrednie inwestycje w WIG20 to nic innego jak typowe inwestowanie na giełdzie. Niestety nie każdy ma odpowiednie predyspozycje do tego, by aktywnie uczestniczyć w życiu rynku. Specjalnie dla takich inwestorów otwarto możliwość inwestycji pasywnych w fundusz ETF na WIG20, który stanowi jedną z najchętniej wybieranych inwestycji przez polskich inwestorów. ETF na WIG 20 może stanowić dla nas jedyną inwestycję w ETF, nie ma jednak żadnych przeszkód ku temu, by wykorzystać potencjał funduszy notowanych na giełdzie i zdywersyfikować swój kapitał, lokując go także w inne rodzaje ETF, opartych na waluty, surowce lub zagraniczne indeksy giełdowe.

Jak zacząć inwestować pasywnie w WIG20?

Czy inwestowanie w ETF na WIG20 wiąże się dla nas z wieloma formalnościami? Na szczęście nie – dostawcy nowoczesnych usług inwestycyjnych starają się jeszcze bardziej ułatwić wszelkie kwestie związane z rozpoczęciem przygody z inwestowaniem.

To, co musimy zrobić na samym początku to otworzyć rachunek brokerski, który zapewni nam dostęp do nowoczesnej platformy inwestycyjnej, wielu materiałów edukacyjnych a przede wszystkim oferty tysięcy funduszy ETF i nie tylko. Zakładając konto, będziemy mogli z czasem rozpocząć inwestycje także w inne instrumenty, takie jak opcje, kontrakty, a nawet inwestycje na światowych rynkach giełdowych oraz rynku walutowym.

Jak założyć takie konto? Na szczęście to bardzo łatwe. Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny, zapoznać się z umową świadczenia usług brokerskich oraz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą jednego z dokumentów potwierdzających ją. Po akceptacji możemy wpłacić pierwszy depozyt i rozpocząć emocjonującą przygodę, jaką są inwestycje w ETF.

Dla kogo inwestycje w ETF WIG20?

Inwestycje w ETF na WIG 20 to dla wielu osób rozpoczęcie przygody z giełdą. Nie każdy może od samego początku z dozą pewności siebie zainwestować aktywnie w akcje spółek giełdowych. Być może zbyt mała wiedza, nieliczne doświadczenie i spora dynamika zmian na rynku sprawia, że wolimy ulokować swoje środki w alternatywny instrument, który wprawdzie pod kątem wyników inwestycyjnych nie gwarantuje nam żadnych zysków (ETF podobnie jak inne instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału), ale pozwalają uzyskać bezpośrednią ekspozycję na rynek.

Inwestycje w WIG20 to jedno z najlepszych rozwiązań, zważywszy na sporą płynność, regulowany rynek ETF i całkiem obiecujące perspektywy inwestycyjne, jakie niesie za sobą indeks największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.