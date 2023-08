Festiwal „Miedzianka Po Drodze”: Spotkanie Książek i Krajobrazu w Ogrodzie Botanicznym

W dniu 30 sierpnia Miejski Ogród Botaniczny stanie się areną wyjątkowego wydarzenia kulturalnego – Festiwalu „Miedzianka Po Drodze”, współtworzonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu. To niezwykłe spotkanie, które łączy literaturę i krajobraz, ma swe korzenie w historii miejscowości Miedzianka – miasta kształtowanego i później doszczętnie zmienionego przez górnictwo.

W centralnym punkcie festiwalowej opowieści rozbrzmiewa greckie słowo „OIKOS” /[οἶκος]/, które odnosi się do „domu”. To właśnie w tej starożytnej nazwie ukrywa się początek „eko”, czyli podstawy ekonomii – sztuki zarządzania gospodarstwem domowym oraz ekologii – wiedzy o środowisku. W tegorocznej odsłonie Festiwalu „Miedzianka Po Drodze”, organizatorzy podejmą próbę zrozumienia, jak doszło do utraty bliskiego związku między tymi dwoma pojęciami i czym jest ta zmiana dla nas samych.

W pozytywnym oddźwięku ubiegłorocznej edycji festiwalu w wersji wędrownej, Miedzianka tym razem nie ograniczy się tylko do Zabrza, lecz odwiedzi także Bytom, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Ruda Śląska, Tychy oraz Zawiercie. Poniżej znajduje się szczegółowy plan wydarzeń, które odbędą się w ramach festiwalu w naszym mieście, a także na dedykowanym wydarzeniu na platformie Facebook.

Rozpoczęcie dnia:

7:00 – 9:00 – Uroczy spacer po „czwartej przyrodzie” z przewodnikiem Stanisławem Lubieńskim.

Dynamika przedpołudnia:

10:00 – 10:30 – Energiczny start z festiwalową telewizją śniadaniową na żywo, w której udział wezmą Sylwia Chutnik, Weronika Wawrzkowicz, Mariusz Szczygieł i Filip Springer.

Refleksje popołudniowe:

16:00 – 17:00 – Spotkanie z Mariuszem Szczygłem, a moderatorem będzie Witold Szabłowski.

16:00 – 17:30 – Lekcja poezji z udziałem Julii Fiedorczuk.

17:00 – 18:00 – Dyskusja z Agatą Szydłowską, prowadzona przez Michała Nogaś.

18:00 – 19:00 – Rozważania z Tomaszem Tomaszewskim, z Witoldem Szabłowskim w roli prowadzącego.

18:30 – 20:00 – Ciekawy punkt dnia: „Rokita Czyta Dom Oriona” Julii Fiedorczuk – dyskusyjny klub książki na gruncie festiwalu „Miedzianka”, prowadzony przez Magdalenę Gościniak.

19:00 – 20:00 – „Art Thinking” – wyjątkowa sekcja letniego kina Deloitte, z nadchodzącą dyskusją po filmie.

Wieczorne emocje:

20:00 – 21:00 – Wyczekiwanie na widowisko Teatru Improwizowanego Klancyk!

21:15 – 22:00 – „Latarnicy i Latarniczki” – wydarzenie pod gołym niebem, gdzie autorki i autorzy festiwalu podzielą się z publicznością swymi ulubionymi fragmentami literackimi.

Przyjdźcie i dołączcie do nas w tym ekscytującym święcie słowa i natury, które otwiera nową przestrzeń do refleksji nad naszą relacją z otoczeniem i literaturą. Szczegóły wszystkich wydarzeń znajdziecie poniżej oraz na naszym wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook.

źródło: um zabrze