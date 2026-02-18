Firma sprzątająca czy własny pracownik? Porównanie kosztów w 2026 roku

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:25 pm• Ciekawostki

Czystość w firmie to nie luksus — to konieczność. To właśnie czystość jest pierwszą rzeczą, na którą zwracają uwagę odwiedzający firmę, i coś co decyduje o pierwszym wrażeniu. Każdy przedsiębiorca zarządzający biurem, magazynem czy obiektem usługowym, staje przed tym samym pytaniem: zatrudnić własnego pracownika do sprzątania czy zlecić to profesjonalnej firmie? Decyzja wydaje się prosta, ale diabeł tkwi w szczegółach — a przede wszystkim w kosztach, które łatwo przeoczyć.

Ile naprawdę kosztuje własny pracownik sprzątający w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 4 806 zł brutto. To kwota na umowie, ale całkowity koszt pracodawcy jest znacznie wyższy. Po doliczeniu składek ZUS (emerytalna, rentowa, wypadkowa), Funduszu Pracy i FGŚP, rzeczywisty miesięczny koszt zatrudnienia to 5 790 zł — i to zanim wydasz choćby złotówkę na mopa.

Do tego dochodzą koszty ukryte, o których wielu przedsiębiorców zapomina:

Sumując wszystkie pozycje, realny miesięczny koszt utrzymania własnego pracownika sprzątającego to ok. 6 500–7 000 zł.

Alternatywa: firma sprzątająca BDW

Firma sprzątająca BDW oferuje pakiety abonamentowe już od 1 800 zł netto miesięcznie. W tej cenie klient otrzymuje kompleksową usługę obejmującą codzienną wizytę wykwalifikowanego personelu, profesjonalny sprzęt oraz środki chemiczne. W przypadku nieobecności pracownika — firma zapewnia natychmiastowe zastępstwo. Nie martwisz się urlopami, zwolnieniami, zakupami ani serwisem sprzętu.

Oba rozwiązania mają swoje zalety…

Uczciwie trzeba przyznać, że każda z opcji ma mocne strony. Własny pracownik to osoba, którą znasz i która zna Twój obiekt od podszewki. Budujesz z nią relację, możesz bezpośrednio zlecać zadania i liczyć na lojalność. W zakładach produkcyjnych pracujących na kilka zmian taka stała obecność bywa nieoceniona — pracownik jest zawsze pod ręką i reaguje natychmiast na bieżące potrzeby.

Firma sprzątająca z kolei zdejmuje z Twoich barków całą logistykę i biurokrację. Nie musisz się martwić zakupem chemii, serwisem sprzętu, szkoleniami BHP ani zastępstwami na czas urlopów i zwolnień. Dostajesz gotowy efekt — czysty obiekt — bez angażowania swojego czasu w zarządzanie kolejnym pracownikiem. Przy pakietach abonamentowych zaczynających się od ceny 1 800 zł netto – takich jak te oferowane przez firmę BDW – oszczędność sięga nawet 56 000–62 000 zł rocznie w porównaniu z pełnym etatem. To kwota, którą możesz przeznaczyć na rozwój firmy, marketing czy premie dla zespołu.

…ale firma sprzątająca ma asa w rękawie

Jest jednak coś, czego etatowy pracownik sprzątający po prostu nie zapewni — kompleksowa obsługa całego obiektu przez cały rok. Profesjonalna firma sprzątająca, taka jak BDW, to nie tylko czyste podłogi i umyte okna. To partner, który dba o Twoją nieruchomość od A do Z.

Wyobraź sobie, że w ramach jednej współpracy możesz zlecić również:

Czyszczenie elewacji i fasad budynków — mycie ciśnieniowe, usuwanie zabrudzeń, graffiti i nalotów, dzięki czemu Twoja siedziba wygląda profesjonalnie i reprezentacyjnie przez cały rok.

— mycie ciśnieniowe, usuwanie zabrudzeń, graffiti i nalotów, dzięki czemu Twoja siedziba wygląda profesjonalnie i reprezentacyjnie przez cały rok. Pielęgnację terenów zielonych — koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, sadzenie roślin sezonowych i bieżącą pielęgnację otoczenia budynku, które jest wizytówką każdej firmy.

— koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, sadzenie roślin sezonowych i bieżącą pielęgnację otoczenia budynku, które jest wizytówką każdej firmy. Odśnieżanie i utrzymanie zimowe — odgarnianie śniegu z parkingów, chodników i dojść do budynku, posypywanie solą lub piaskiem. To nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz uniknięcia odpowiedzialności za wypadki na nieodśnieżonym terenie.

— odgarnianie śniegu z parkingów, chodników i dojść do budynku, posypywanie solą lub piaskiem. To nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim oraz uniknięcia odpowiedzialności za wypadki na nieodśnieżonym terenie. Mycie okien i przeszkleń — w tym na wysokościach, z użyciem specjalistycznego sprzętu alpinistycznego lub podnośników.

— w tym na wysokościach, z użyciem specjalistycznego sprzętu alpinistycznego lub podnośników. Pranie tapicerek i czyszczenie wykładzin — profesjonalna ekstrakcja, która przywraca świeżość meblom i podłogom tekstylnym.

— profesjonalna ekstrakcja, która przywraca świeżość meblom i podłogom tekstylnym. Sprzątanie poremontowe i interwencyjne — jednorazowe gruntowne czyszczenie po pracach budowlanych, przeprowadzkach lub zdarzeniach losowych.

Etatowy pracownik sprzątający nie oczyści elewacji, nie wejdzie z myjką na trzecie piętro i raczej nie odśnieży parkingu o piątej rano. Musiałbyś zatrudnić kolejne osoby, kupić kolejny sprzęt, zorganizować kolejne szkolenia. Z firmą sprzątającą jeden telefon załatwia wszystko — a Ty koncentrujesz się na tym, co naprawdę napędza Twój biznes.

Oszczędność, która robi różnicę

Co więcej, outsourcing sprzątania to nie tylko pieniądze. To mniej biurokracji — żadnych umów o pracę, deklaracji ZUS, rozliczeń urlopowych ani zakupów chemii. To również gwarancja jakości, bo profesjonalna firma odpowiada za efekty swojej pracy.

Podsumowanie

Zatrudnienie własnego pracownika do sprzątania może mieć sens w wyjątkowych sytuacjach, np. w dużych zakładach produkcyjnych wymagających stałej, wielozmianowej obecności. Dla większości firm — zwłaszcza biur, gabinetów, sklepów i lokali usługowych — outsourcing sprzątania to tańsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze rozwiązanie.

Firma sprzątająca BDW udowadnia, że czystość na najwyższym poziomie nie musi kosztować fortuny. Pakiety abonamentowe od 1 800 zł netto to oferta, przy której rachunek ekonomiczny przemawia sam za siebie.

Sprawdź ofertę firmy BDW i przekonaj się, ile możesz zaoszczędzić. Skontaktuj się po indywidualną wycenę dopasowaną do Twojego obiektu.

