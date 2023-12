Garnki próżniowe – czy warto zacząć w nich gotować? Odpowiadamy!

Napisane przez mikolajczarnecki• 5:44 pm• Ciekawostki

Ostatnimi czasy coraz więcej mówi się o zdrowym odżywianiu. Ten nawyk jest bardzo ważny, zwłaszcza we współczesnym świecie, w którym narażeni jesteśmy na szereg chorób cywilizacyjnych, np. otyłość, cukrzycę czy miażdżycę. Pełnowartościowa i zróżnicowana dieta bogata w witaminy i minerały może pomóc w zmniejszeniu ryzyka ich wystąpienia. Aby jeść zdrowo, najpierw należy oczywiście ugotować zdrowy posiłek. W tym zaś mogą pomóc nam garnki próżniowe, o których robi się coraz głośniej. Przyjrzymy się im bliżej w naszym dzisiejszym artykule.

Garnki próżniowe – czym są?

Garnki próżniowe zwane są również garnkami termowarstwowymi. To bardzo innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko pozwala zaoszczędzić energię, ale sprawia również, że posiłki zachowują wszystkie cenne składniki odżywcze. Nie wspominając już o zachwycających walorach smakowych. Jak to możliwe?

Tajemnica tkwi w budowie takiego garnka. Weźmy na ten przykład naczynia szwajcarskiej marki Zepter, które możesz znaleźć chociażby w asortymencie e-sklepu https://zepsklep.pl/. Garnki i patelnie tej firmy posiadają tzw. Akutermiczne Kompaktowe Dno (ZAC), które składa się z trzech warstw metalu. Taki zabieg pozwala naczyniu nagrzać się w bardzo szybkim tempie, a ciepło rozprowadza się po jego dnie w sposób równomierny. Co jednak najważniejsze – dno zachowuje odpowiednią temperaturę przez długi czas. Pozwala to na energooszczędne gotowanie na źródle ciepła nastawionym na najniższą moc lub w ogóle wyłączonym.

Zalety gotowania w garnkach próżniowych

Użycie garnka próżniowego to nie tylko profit w postaci zmniejszenia kosztów zużycia energii, ale też duża oszczędność czasu spędzonego w kuchni. Dania w tego rodzaju naczyniu przygotowują się praktycznie same. Istotne są tu również walory smakowe. Gotowanie w garnku próżniowym pozwala na zachowanie i podkręcenie smaku i aromatu danej potrawy. Najważniejszą zaletą tych posiłków jest jednak to, że są one bardzo zdrowe.

Przede wszystkim do ich zrobienia nie potrzeba ani grama tłuszczu. Jedzenie, które przyrządza się w zbyt wysokiej temperaturze, często traci swoje cenne składniki odżywcze – witaminy i minerały. W konsekwencji nawet talerz bogaty w warzywa może nie przynieść naszemu organizmowi żadnych korzyści. Zupełnie inaczej jest w przypadku potraw przygotowanych w garnkach próżniowych. Są one zarówno pyszne, jak i zdrowe. Będą więc stanowić doskonały element Twojej codziennej diety.

