Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:42 pm• Ciekawostki

Urządzanie ogrodu wymaga nie tylko wyboru roślin, ale również przygotowania odpowiedniego podłoża. Przy zakładaniu trawnika, tworzeniu rabat czy wypełnianiu podwyższonych grządek zużywa się niekiedy setki litrów ziemi. W takiej sytuacji znaczenie ma zarówno jakość mieszanki, jak i sposób jej dostarczenia na posesję. Ziemię można kupić w marketach budowlanych, centrach ogrodniczych, sklepach internetowych lub bezpośrednio od producentów. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety, jednak nie wszystkie sprawdzają się przy większych zamówieniach.

Gdzie kupić ziemię ogrodową w dobrej cenie?

Najłatwiej znaleźć ziemię ogrodową w sklepach zajmujących się sprzedażą artykułów do uprawy roślin. Dostępność konkretnych produktów zależy jednak od sezonu, lokalizacji oraz wielkości zamówienia.

W marketach można kupić przede wszystkim gotowe podłoża w workach. Najczęściej są to mieszanki uniwersalne, ziemia do kwiatów, podłoża do warzyw oraz produkty przeznaczone dla roślin kwasolubnych.

Lokalne centra ogrodnicze często oferują szerszy wybór specjalistycznych mieszanek. To dobre miejsce dla osób, które szukają ziemi do konkretnego gatunku roślin i potrzebują pomocy przy doborze odpowiednich parametrów.

Alternatywą są sklepy internetowe, które umożliwiają zamówienie produktów bez wychodzenia z domu. Przykładem jest Ogrod-Marzen24.pl, oferujący artykuły ogrodnicze, w tym różne rodzaje podłoży. Zakupy online są szczególnie wygodne wtedy, gdy potrzebna jest większa ilość ziemi, której przewiezienie samochodem osobowym byłoby utrudnione.

Przy porównywaniu cen należy zwracać uwagę nie tylko na koszt pojedynczego worka, ale również na jego pojemność i opłaty transportowe. Produkt pozornie tańszy może okazać się mniej korzystny po przeliczeniu ceny na litr podłoża.

Paleta ziemi ogrodowej. Kiedy taki zakup się opłaca?

Przy większych pracach ogrodowych kupowanie pojedynczych worków bywa niewygodne. Nawet niewielka rabata może wymagać kilkuset litrów podłoża, a przygotowanie kilku grządek lub większego ogrodu oznacza konieczność przewiezienia znacznie większej ilości materiału.

W takich przypadkach rozwiązaniem jest paleta ziemi ogrodowej. Zamiast kupować worki podczas kilku wizyt w sklepie, można zamówić większą partię produktu dostarczaną jednocześnie pod wskazany adres.

Zakup paletowy warto rozważyć przede wszystkim podczas:

zakładania ogrodu przy nowo wybudowanym domu,

przygotowywania większych rabat kwiatowych,

wypełniania skrzyń i podwyższonych grządek,

sadzenia dużej liczby krzewów ozdobnych,

uzupełniania ziemi w donicach tarasowych,

wymiany podłoża w przydomowym warzywniku.

Największą zaletą takiego rozwiązania jest wygoda. Nie trzeba organizować kilku kursów samochodem ani samodzielnie przewozić ciężkich opakowań ze sklepu.

Przed zakupem należy jednak sprawdzić, ile worków znajduje się na palecie i jaka jest ich łączna pojemność. Poszczególne oferty mogą się znacznie różnić. Ważne są także maksymalna masa przesyłki, koszt transportu oraz sposób rozładunku.

Jaką ziemię wybrać do ogrodu?

Nie istnieje jeden rodzaj ziemi, który sprawdzi się w każdych warunkach. Rośliny różnią się wymaganiami dotyczącymi odczynu pH, zawartości składników pokarmowych i zdolności podłoża do zatrzymywania wody.

Ziemia uniwersalna jest przeznaczona do wielu popularnych roślin ozdobnych. Może być wykorzystywana do sadzenia kwiatów, bylin oraz części krzewów, pod warunkiem że jej parametry odpowiadają wymaganiom danego gatunku.

Ziemia do warzyw powinna charakteryzować się odpowiednią żyznością i dobrą strukturą. W uprawie pomidorów, ogórków czy papryki istotna jest obecność materii organicznej oraz dostępność składników mineralnych. Podłoże nie może być nadmiernie zagęszczone, ponieważ utrudniałoby to rozwój korzeni.

Ziemia do trawnika powinna zapewniać dobry odpływ nadmiaru wody, a jednocześnie utrzymywać wilgoć potrzebną do kiełkowania nasion i wzrostu trawy. Przy zakładaniu murawy szczególne znaczenie ma również prawidłowe przygotowanie istniejącego gruntu.

Ziemia do roślin kwasolubnych jest przeznaczona między innymi do borówki amerykańskiej, azalii, wrzosów i różaneczników. Gatunki te wymagają podłoża o kwaśnym odczynie. Zastosowanie zwykłej ziemi ogrodowej może ograniczać pobieranie niektórych składników pokarmowych i prowadzić do problemów ze wzrostem.

Wybierając podłoże, warto przeczytać deklarację producenta. Znajdują się tam informacje dotyczące przeznaczenia mieszanki, odczynu pH oraz zastosowanych składników.

Ile ziemi trzeba kupić na trawnik, rabaty i warzywnik?

Zapotrzebowanie na ziemię zależy od wielkości powierzchni oraz grubości warstwy, którą chcemy uzupełnić. Przed zakupem warto przeprowadzić proste obliczenia, ponieważ zamówienie zbyt małej ilości podłoża może opóźnić prace.

Do obliczenia objętości ziemi wystarczy pomnożyć powierzchnię przez planowaną grubość warstwy wyrażoną w metrach.

Przykładowe zapotrzebowanie wygląda następująco:

Powierzchnia Grubość warstwy Ilość ziemi 5 m² 10 cm 500 litrów 10 m² 15 cm 1500 litrów 20 m² 20 cm 4000 litrów 30 m² 10 cm 3000 litrów

Jeżeli planujemy przygotować rabatę o powierzchni 20 m² i uzupełnić ją warstwą ziemi o grubości 20 cm, potrzebujemy 4 m³ podłoża. To 4000 litrów, czyli 80 worków po 50 litrów.

Warto pamiętać, że świeżo nasypana ziemia może z czasem osiąść. Stopień osiadania zależy między innymi od jej struktury, wilgotności i zawartości materii organicznej.

Nie zawsze trzeba jednak wymieniać całą warstwę gruntu. Czasami wystarczy wzbogacić istniejącą glebę kompostem, poprawić jej przepuszczalność lub odpowiednio ją spulchnić.

Czy lepiej kupić ziemię w workach, czy zamówić ją luzem?

Wybór sposobu zakupu zależy przede wszystkim od ilości materiału i rodzaju planowanych prac.

Ziemia workowana jest wygodna podczas stopniowego urządzania ogrodu. Można łatwo przenosić opakowania w konkretne miejsca, kontrolować zużycie i przechowywać niewykorzystane worki do kolejnych nasadzeń.

Dodatkową zaletą jest możliwość zakupu gotowej mieszanki o określonych parametrach. Ma to szczególne znaczenie przy uprawie roślin o specyficznych wymaganiach, takich jak borówka amerykańska czy rododendron.

Ziemia luzem bywa korzystniejsza cenowo przy dużych powierzchniach. Zazwyczaj dostarczana jest samochodem samowyładowczym, który wysypuje materiał w wyznaczonym miejscu na posesji.

Takie rozwiązanie wymaga jednak odpowiedniej przestrzeni oraz późniejszego rozprowadzenia podłoża. Trzeba również uważać na jakość dostarczanej ziemi. Materiał pochodzący z wykopów może zawierać gruz, kamienie, korzenie chwastów lub inne zanieczyszczenia.

Przed zamówieniem ziemi luzem warto poprosić sprzedawcę o informacje dotyczące jej pochodzenia, przesiewania oraz przeznaczenia do uprawy roślin.

Na co uważać podczas zakupu ziemi ogrodowej?

Jednym z najczęstszych błędów jest wybieranie ziemi wyłącznie na podstawie ceny. Tymczasem dwa produkty o tej samej pojemności mogą mieć zupełnie inne właściwości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na skład podłoża. Mieszanki zawierające torf, kompost, piasek lub inne dodatki mogą różnić się przepuszczalnością i zdolnością zatrzymywania wilgoci.

Istotny jest także odczyn pH. Większość popularnych warzyw dobrze rozwija się w glebie lekko kwaśnej lub zbliżonej do obojętnej, jednak niektóre gatunki wymagają innych warunków.

Przed zakupem dużej ilości ziemi należy upewnić się, że wybrany produkt rzeczywiście odpowiada planowanemu zastosowaniu. Podłoże przeznaczone do roślin doniczkowych nie zawsze będzie najlepszym wyborem do wyrównywania gruntu pod trawnik.

W przypadku zakupów internetowych warto sprawdzić również warunki reklamacji, sposób zabezpieczenia opakowań oraz możliwość dostawy ciężkich przesyłek pod wskazany adres.

Jak przygotować miejsce na dostawę ziemi ogrodowej?

Przy zamawianiu większej ilości podłoża istotne znaczenie ma organizacja transportu. Palety z workami mogą być bardzo ciężkie, dlatego nie każda powierzchnia nadaje się do ich rozładunku.

Najlepiej wyznaczyć miejsce na utwardzonym podjeździe lub innej stabilnej nawierzchni. Warto wcześniej upewnić się, czy samochód dostawczy będzie mógł swobodnie dojechać do posesji.

Jeżeli ziemia nie zostanie wykorzystana od razu, worki powinny być odpowiednio przechowywane. Najlepiej zabezpieczyć je przed intensywnym słońcem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz nadmiernym zawilgoceniem.

Warto także zaplanować kolejność prac ogrodowych. Najpierw należy przygotować teren, usunąć chwasty i pozostałości budowlane, a następnie rozprowadzić nowe podłoże. Dzięki temu zakupiona ziemia będzie mogła zostać wykorzystana bezpośrednio po dostawie, bez wielokrotnego przenoszenia jej z miejsca na miejsce.

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