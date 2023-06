Gdzie tanio kupić produkty marki Chem-Rozlew?

Chem-Rozlew to polska firma zajmująca się produkcją oraz konfekcjonowaniem rozcieńczalników na bazie ropy i nafty. W produkty marki zaopatrują się m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, zakłady stolarskie, sklepy motoryzacyjne oraz warsztaty samochodowe. Gdzie można je kupić w dobrej cenie?

Jakie produkty oferuje Chem-Rozlew?

Siedziba firmy znajduje się w województwie śląskim w mieście Żywiec. To właśnie tam firma produkuje swoje rozcieńczalniki, które następnie trafiają do innych przedsiębiorców (w tym firm, które sprzedają je pod własną marką) oraz odbiorców prywatnych. Produkty Chem-Rozlew są stosowane również w szeroko pojętej branży motoryzacyjnej. W ofercie marki znajdują się bowiem kosmetyki samochodowe oraz środki służące do zabezpieczania, konserwacji i naprawy podzespołów. Wśród produktów firmy można znaleźć między innymi:

płyny do spryskiwaczy,

rozcieńczalniki lakiernicze,

nabłyszczacz do metalu i plastiku,

zmywacz do hamulców,

kontakt spray,

penetrol CR-40,

penetrol MoS2,

samostart silnika,

smar łożyskowy

smar biały,

smar miedziany,

smar do łańcuchów.

Gdzie kupić produkty Chem-Rozlew?

Smary, płyny i oleje produkowane przez żywiecką firmę można kupić m.in. w sklepach motoryzacyjnych, sklepach z materiałami i chemią budowlaną, sklepach dla majsterkowiczów oraz różnego rodzaju hurtowniach. Bez problemu można kupić je również przez internet, w tym także na platformach typu marketplace. Bardzo ważne przy tym, żeby zamawiać produkty od sprawdzonego sprzedawcy, który zadba o właściwe zabezpieczenie wrażliwej przesyłki na czas transportu kurierem. Nikt nie chce otrzymać zgniecionej puszki z aerozolem, rozlanego płynu czy paczki brudnej od smaru. Profesjonalnego sprzedawcę można znaleźć na przykład na platformie WOOPAUTO, która zapewnia oferty wyłącznie od przedsiębiorców, np. zakładów przemysłowych, sklepów, hurtowni i importerów.

Dlaczego warto kupować chemię samochodową na platformie marketplace?

Platformy marketplace skupiają różnych sprzedawców w jednym miejscu. Dzięki temu klient może porównać więcej ofert tego samego produktu – zarówno jednej marki, jak i od różnych producentów. Żeby przyciągnąć klienta, sprzedawcy konkurują ze sobą pod względem ceny lub dodatkowych korzyści (np. darmowej dostawy, wysyłki tego samego dnia itp.). Tym samym można znaleźć dany produkt taniej niż na przykład w sklepie albo skorzystać z lepszych warunków zakupu. Niższe ceny wynikają również z tego, że wiele ofert pochodzi bezpośrednio od producenta czy dystrybutora.

Poza tym platformy marketplace – takie jak na przykład WOOPAUTO – są jak jeden ogromny targ, na którym można spotkać zarówno producenta chemii samochodowej, jak i sprzedawcę opon czy importera części zamiennych. Tak więc można w jednym miejscu zaopatrzyć się w rozmaite produkty, oszczędzając przy tym czas i pieniądze. Ze względu na różnorodny asortyment marketplace to doskonałe miejsce dla właścicieli warsztatów samochodowych, warsztatów lakierniczych, sklepów motoryzacyjnych czy firm transportowych.

Jak kupować na WOOPAUTO?

Żeby kupić produkty Chem-Rozlew na woopauto.com, należy najpierw zarejestrować się w serwisie jako kupujący (osoba indywidualna lub firma). W przypadku konta firmowego rejestracja jest bardzo prosta – wystarczy podać imię i nazwisko oraz NIP, a system automatycznie pobierze dane firmowe. Po pozytywnym zweryfikowaniu profilu można dokonać pierwszej transakcji na WOOPAUTO.

Jak to zrobić? Produkty Chem-Rozlew można znaleźć w kategorii „chemia, oleje, płyny, smary”, ale można również wpisać konkretną nazwę w oknie wbudowanej wyszukiwarki (np. „smar miedziany”). Po znalezieniu odpowiedniego produktu i zalogowaniu można sprawdzić cenę brutto i netto, liczbę dostępnych sztuk oraz czas dostawy. Następnie wystarczy dodać produkt do koszyka, uzupełnić dane do zamówienia i dokonać płatności. Potem pozostaje już tylko czekać na dostawę – zwykle wysyłka towaru odbywa się w ciągu 2 dni roboczych.

Z platformą woopauto.com można skontaktować się pod numerem +48 504 846 776 lub +48 511 956 544. Można również napisać e-mail na adres info@woopauto.com lub skorzystać z funkcji czatu z konsultantem na stronie platformy.