Gliwice: Mecze Prekwalifikacyjne w kosza do Igrzysk Olimpijskich 2024

W Gliwicach znów zawrą swoje emocjonujące ramiona koszykarskie zmagania na absolutnie najwyższym poziomie! Termin od 13 do 20 sierpnia już teraz zarezerwujcie w kalendarzach, bo właśnie w tym okresie PreZero Arena Gliwice stanie się epicentrum zmagań naszej koszykarskiej reprezentacji w prekwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Zawodnicy w biało-czerwonych barwach, pod okiem trenera Igora Milicicia, w grupowym etapie wziąć się pogną za awansem, a rywalami będą Węgry, Bośnia i Hercegowina, oraz Portugalia.

Ale to nie koniec – rywalizacja osiągnie zenit w półfinałach i finałach, gdzie dwie najlepsze drużyny stawią czoła rywalom z grupy A, gdzie zmagania rozegrane zostaną w malowniczym Tallinie, Estonii. Oprócz miejscowych gospodarzy, stawią się tam także Czechy, Izrael oraz Macedonia Północna. Ostateczny triumfator całego turnieju będzie miał przywilej uczestnictwa w głównych kwalifikacjach olimpijskich planowanych na 2024 rok.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Gliwice stanowią arenę dla koszykarskich emocji na najwyższym poziomie. W dzień 20 lutego 2020 roku, w ramach kwalifikacji do europejskich mistrzostw, polska drużyna rywalizowała z Izraelem – owy pojedynek przyciągnął nad 12 tysięcy gorących kibiców! Rok później, w lutym 2021, to już w PreZero Arena Gliwice nasza drużyna biało-czerwona stoczyła potyczki z Hiszpanią oraz Rumunią. Podczas tejże rywalizacji, światło dzienne ujrzał młody talent, Jeremi Sochan. Nieustępliwa kadra nie zwolniła tempa, a w czerwcu tegoż roku rozegrała kilka przyjacielskich meczów z drużynami z Meksyku, Rosji, Tunezji oraz Brazylii.

Obecnie, nasi reprezentacyjni zawodnicy poświęcają się surowym treningom, gotując się do wielkiej bitwy o upragniony awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Na etapie przygotowań, odbyli już dwa tajne sparingi z drużyną Holandii. Okres od 2 do 6 sierpnia ich zastał na turnieju w Belgradzie, zaś od 7 do 10 sierpnia pracowali nad formą w Stambule. Powrócili do kraju, by 13 sierpnia rozpocząć swoją olimpijską przygodę właśnie na gliwickiej ziemi.

Zaplanowana rytmika turnieju prezentuje się następująco:

NIEDZIELA, 13 sierpnia

godz. 13.30: Wzruszająca konfrontacja: POLSKA kontra Węgry

godz. 16.30: Portugalia i Bośnia i Hercegowina zmierzą się w emocjonującej potyczce

PONIEDZIAŁEK, 14 sierpnia

godz. 17.30: Węgry stawią czoła Portugalii w zaciętym pojedynku

godz. 20.30: Bośnia i Hercegowina podejmie Polskę w duchu walki

ŚRODA, 16 sierpnia

godz. 18.00: Dramaturgia osiągnie apogeum podczas spotkania Portugalia – POLSKA

godz. 21.00: Węgry i Bośnia i Hercegowina skonfrontują się w rywalizacji

PIĄTEK, 18 sierpnia

godz. 17.30: Pierwszy półfinał – czas na decydującą rozgrywkę

godz. 20.30: Czas na drugi półfinał – kto wydźwignie się do finału?

NIEDZIELA, 20 sierpnia

godz. 14.15: Finalna batalia – kto zdobędzie nieśmiertelność?

Bilety na te pasjonujące widowiska można nabyć wciąż na stronie ebilet.pl. Nie ma chwili do stracenia – spotkania te zapowiadają się jako prawdziwe wydarzenie sportowego roku! (ml/PZ Kosz/PreZero Arena Gliwice)

źródło: UM Gliwice