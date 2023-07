Głos Zabrza i Rudy Śląskiej

„Głos Zabrza i Rudy” to tygodnik wydawany w Polsce, z siedzibą w Zabrzu pod adresem ul. Brysza 8, 41-800. Jego wydawcą jest Zabrzańska Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy GŁOS ZABRZA i RUDY, a obecnie funkcję redaktora naczelnego pełni Jakub Lazar.

Gazeta lokalna, po raz pierwszy trafiła do rąk czytelników 2 grudnia 1956 roku (funkcjonująca do 1982 jako „Głos Zabrze”), szczyci się swoim naciskiem na dziennikarstwo interwencyjne i śledcze. Nie tylko to, zaangażowany zespół redakcyjny koncentruje się na szeroko zakrojonych informacjach z lokalnej sceny kulturalnej i sportowej, ale również podąża za bieżącymi wydarzeniami społecznymi, dostarczając angażujące materiały publicystyczne.

Co roku, redakcja „Echo Zabrza i Rudy Śląskiej” z pasją angażuje się w organizację plebiscytu sportowego. Celem tego wydarzenia jest uhonorowanie najzdolniejszych sportowców i trenerów, którzy zasłużyli na uznanie w Zabrzu. Działa to jako unikalna platforma, umożliwiająca lokalnym talentom sportowym nabranie rozgłosu i uznanie ich osiągnięć.