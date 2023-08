Głosuj na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Nowa odsłona Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, znajdującego się przy prestiżowej ulicy 3 Maja 19, weszła do biegu w rywalizacji o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego w tegorocznej edycji konkursu. To bezsprzecznie niepowtarzalne miejsce, które stanowi prawdziwą perełkę w architektonicznym krajobrazie, i teraz toczy emocjonującą bitwę o uznania w głosowaniu, trwającym do ostatnich wakacyjnych dni!

Odsłonę tegorocznego plebiscytu uzupełniły aż 35 zjawiskowych lokalizacji, wyselekcjonowanych przez zacną komisję konkursową. To poddane rygorystycznym kryteriom obiekty, które zasłużyły na swoje miejsce w tej wyjątkowej rywalizacji.

Powołaniem tego wydarzenia jest ukazanie, jak ważne są innowacje oraz doskonałość w kształtowaniu otaczającej nas przestrzeni publicznej. W tym dążeniu do harmonijnego rozwoju, pozostawiamy również znamienny ślad zrównoważonego postępu. Nagradzamy wyjątkowe dzieła urbanistyczne i architektoniczne, które wspaniale odmieniają przestrzeń województwa śląskiego.

To nie jedyny takt tego prestiżowego widowiska. W każdym roku wyróżniamy najznakomitsze projekty, które narodziły się na terenie województwa śląskiego w minionym roku. To wspaniała okazja do ukazania potęgi kreacji i realizacji w naszym regionie.

Obiekt, który wzbudza teraz tak ogromne zainteresowanie, figuruje w rejestrze zabytków. Jednak jego metamorfoza to dowód na to, że przeszłość i przyszłość mogą harmonijnie współistnieć. Poprzez nowatorski program funkcjonalny oraz przestrzeganie aktualnych przepisów, dostosowaliśmy tę wyjątkową przestrzeń do dzisiejszych potrzeb. Dokonaliśmy również niemałego wysiłku, by spełnić wymogi dotyczące higieny, bezpieczeństwa pracy oraz przeciwpożarowe.

Starannie zaplanowana rewitalizacja przyniosła efekty, które zachwycą najbardziej wymagających krytyków. Restaurowaliśmy m.in. wiekową salę witrażową z niezwykłymi, polichromowanymi stropami, przywracając jej blask sprzed lat. Witraże, parkiety oraz meble przeszły skrupulatny proces konserwacji i renowacji, by zachować swój pierwotny urok.

Ta inwestycja to nie tylko ratunek dla industrialnej historii Śląska, ale i jej nowy rozdział. Dla przyszłych pokoleń stworzyliśmy niepowtarzalne przestrzenie, które stanowią tło dla kulturalnych, społecznych i naukowych inicjatyw muzealnych. To wyjątkowe miejsce, w którym historia i współczesność złączyły się w doskonałym harmonijnym tańcu.

źródło: UM Zabrze