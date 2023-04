Główne pary walutowe to najważniejsze instrumenty handlowe na rynku forex. Wynika to z faktu, że odzwierciedlają one gospodarki krajów o wysokim PKB i stabilnej sytuacji polityczno-ekonomicznej. Sprawdź, które z par walutowych nazywane są głównymi oraz jakie korzyści wiążą się z inwestowaniem w nie.

Z tekstu dowiesz się:

które z par dostępnych na rynku forex waluty nazywane są głównymi,

dlaczego warto inwestować w główne pary walutowe na forex.

Inwestowanie w waluty na forex to sposób na pomnażanie pieniędzy, który stale zyskuje na popularności. Największym zainteresowaniem traderów cieszą się główne pary walutowe. Nic dziwnego – to jedne z łatwiej dostępnych i bezpieczniejszych instrumentów.

Główne pary walutowe forex – które do nich należą?

Na rynku forex waluty masz dostęp do wielu par, jednak tylko niektóre z nich zaliczane są do tzw. głównych par walutowych. Poniżej znajdziesz krótkie opisy kilku z nich.

EUR/USD (euro/dolar amerykański) – to najważniejsza para walutowa na świecie, która odzwierciedla stan gospodarki Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Jest to również para z największą płynnością na rynku, co oznacza, że inwestycje w nią są łatwe do przeprowadzenia i pozwalają na handel przy znacznie węższych spreadach.

– to najważniejsza para walutowa na świecie, która odzwierciedla stan gospodarki Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Jest to również para z największą płynnością na rynku, co oznacza, że inwestycje w nią są łatwe do przeprowadzenia i pozwalają na handel przy znacznie węższych spreadach. USD/JPY (dolar amerykański/jen japoński) – ta para jest drugą co do wielkości na rynku forex. Odnosi się do dwóch dużych gospodarek, w tym japońskiej, która jest trzecią co do wielkości na świecie. USD/JPY jest często stosowany jako barometr dla rynku akcji japońskich.

– ta para jest drugą co do wielkości na rynku forex. Odnosi się do dwóch dużych gospodarek, w tym japońskiej, która jest trzecią co do wielkości na świecie. USD/JPY jest często stosowany jako barometr dla rynku akcji japońskich. GBP/USD (funt brytyjski/dolar amerykański) – to para walutowa, która odzwierciedla stan gospodarki Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Charakteryzuje się dużą zmiennością, co przyciąga do niej inwestorów chcących osiągnąć szybkie zyski.

– to para walutowa, która odzwierciedla stan gospodarki Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Charakteryzuje się dużą zmiennością, co przyciąga do niej inwestorów chcących osiągnąć szybkie zyski. USD/CHF (dolar amerykański/frank szwajcarski) – para, która odzwierciedla sytuację gospodarczą w Szwajcarii oraz Stanach Zjednoczonych. Frank szwajcarski uchodzi za jedną z najbezpieczniejszych walut na świecie, co czyni z tej pary popularny instrument inwestycyjny.

– para, która odzwierciedla sytuację gospodarczą w Szwajcarii oraz Stanach Zjednoczonych. Frank szwajcarski uchodzi za jedną z najbezpieczniejszych walut na świecie, co czyni z tej pary popularny instrument inwestycyjny. USD/CAD (dolar amerykański/dolar kanadyjski) – ta para odzwierciedla sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Dolar kanadyjski jest często postrzegany jako waluta towarowa, a w szczególności jako waluta ropy naftowej, dlatego też inwestycje w USD/CAD są często związane z sytuacją na rynku surowców.

Zalety inwestowania w główne pary walutowe

Inwestowanie w główne pary walutowe ma wiele plusów. Przede wszystkim wysoka płynność oznacza, że ​​inwestorzy mogą kupować i sprzedawać je z łatwością, bez obaw o brak kupujących lub sprzedających. Dodatkowo ta ważna cecha zmniejsza ryzyko wpływu zmienności na inwestycję.

Główne pary walutowe są również bardzo stabilne w porównaniu do tych mniej znanych. Wysoki poziom obrotów i powszechna akceptacja tych walut na całym świecie oznacza, że ​​są one mniej podatne na spekulacje i manipulacje rynkowe.

Co więcej, inwestowanie w główne pary walutowe za pośrednictwem godnych zaufania brokerów, takich jak OANDA TMS Brokers, daje inwestorom dostęp do wysokiej jakości narzędzi handlowych. Załóż konto w tym domu maklerskim, a zyskasz dostęp do zaawansowanych wykresów i analiz technicznych, które pomogą Ci podejmować lepsze decyzje. Dodatkowo OANDA TMS Brokers umożliwia korzystanie z przydatnych narzędzi, takich jak aplikacja do mobilnego tradingu, dzięki której możesz śledzić wykresy i zawierać transakcje w dowolnym miejscu.

Inwestowanie w główne pary walutowe na rynku forex, szczególnie za pośrednictwem OANDA TMS Brokers, to doskonała opcja dla traderów, którzy szukają stabilnych i przewidywalnych inwestycji. Załóż konto maklerskie i zacznij już dziś!