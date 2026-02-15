Górnik Zabrze – Bruk – Bet Termalica Nieciecza. Górnik Zabrze rusza po kolejne punkty – czas na starcie w Niecieczy

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:24 pm• Górnik Zabrze, Sport, Ważne w mieście

W najbliższy poniedziałek, 16 lutego, Górnik Zabrze zmierzy się w wyjazdowym spotkaniu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Zabrzanie, którzy rozpoczęli 2026 rok w dobrym stylu, jadą do Małopolski z jasno postawionym celem – wrócić z punktami i utrzymać miejsce w czołówce tabeli.

Górnik wciąż w ligowej czołówce

Trójkolorowi rozpoczęli nowy rok od pewnego zwycięstwa 2:1 nad Piastem Gliwice, a w drugim meczu minimalnie ulegli mistrzowi Polski, Lechowi Poznań (0:1). Choć wynik nie był korzystny, zabrzanie pokazali solidny futbol i potwierdzili, że w rundzie wiosennej chcą liczyć się w walce o najwyższe cele.

Po 20 kolejkach Górnik Zabrze zajmuje trzecie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, tracąc zaledwie dwa punkty do liderującej Jagiellonii Białystok. To mocna pozycja wyjściowa do dalszej walki o podium, a nawet o coś więcej.

Zespół z charakterem i wyraźnym stylem

Pod wodzą trenera Michala Gašparíka, Górnik prezentuje futbol, który łączy konsekwencję z odwagą w grze ofensywnej. Słowacki szkoleniowiec, doskonale znany kibicom z czasów gry w Zabrzu, zbudował zespół, który potrafi zarówno kontrolować przebieg meczu, jak i błyskawicznie reagować na wydarzenia na boisku.

Bilans Gašparíka w roli trenera Górnika jest imponujący – w 23 oficjalnych spotkaniach jego drużyna odniosła 13 zwycięstw, 3 remisy i tylko 7 porażek, co daje bardzo dobrą średnią punktową – 1,83 na mecz. To liczby, które potwierdzają stabilność i skuteczność zabrzan.

Kadra gotowa do walki

W ostatnich tygodniach Górnik prezentował szerokie możliwości personalne. W meczu z Lechem na boisku zobaczyliśmy m.in. Rafała Janickiego, Josemę, Eríka Janžę, Lukáša Sadílka, Michała Rakoczego czy Sondre Lisetha. W drugiej połowie pojawili się także Paweł Olkowski, Mathias Sauer, Borislav Rupanov, Kamil Lukoszek i Paweł Bochniewicz, co pokazuje, że trener Gašparík ma do dyspozycji wyrównany skład, zdolny do rywalizacji na każdym poziomie.

Przed spotkaniem w Niecieczy zabrzanie koncentrują się na skuteczności – kluczowe będzie wykorzystanie przewagi technicznej i doświadczenia, zwłaszcza w środkowej strefie boiska, gdzie Górnik w tym sezonie prezentuje dużą dojrzałość taktyczną.

Cel: wrócić z Niecieczy z punktami

W rundzie jesiennej Górnik wygrał z Bruk-Betem 1:0 po bramce Morgana Fassbendera, a teraz stanie przed szansą na podwójne zwycięstwo z tym rywalem w jednym sezonie. Dla zabrzan to nie tylko kwestia prestiżu, ale także ważny element w utrzymaniu kontaktu z czołówką ligi.

Bruk-Bet będzie chciał wykorzystać atut własnego stadionu, jednak Górnik jedzie do Niecieczy z determinacją i świadomością, że każdy punkt ma ogromne znaczenie w walce o europejskie puchary.

Sędziowie i termin meczu

Spotkanie poprowadzi Paweł Malec z Łodzi, a jego asystentami będą Sebastian Mucha i Michał Gajda. Funkcję sędziego technicznego pełnić będzie Aleksander Kozieł, a za system VAR odpowiadają Daniel Stefański i Dawid Golis.

Pierwszy gwizdek w Niecieczy zabrzmi w poniedziałek, 16 lutego o godzinie 19:00.

Górnik Zabrze jedzie do Niecieczy z wiarą w swoje możliwości, dobrym bilansem i realnymi ambicjami na utrzymanie miejsca w ligowej czołówce. Jeśli zabrzanie utrzymają koncentrację i skuteczność z ostatnich tygodni, powrót ze zdobyczą punktową będzie tylko kwestią czasu.

