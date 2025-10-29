Halloween Car Meeting vol. 7 w Zabrzu – widowiskowe zakończenie sezonu motoryzacyjnego!

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:54 pm• Ważne w mieście

31 października Zabrze ponownie stanie się centrum motoryzacyjnych emocji. O godzinie 18:00 przy ul. Śląskiej rozpocznie się Halloween Car Meeting vol. 7 – siódma edycja jednego z największych tematycznych spotkań miłośników czterech kółek w Polsce. Samochody, kostiumy i dźwięk silników stworzą niepowtarzalny klimat, który od lat przyciąga tłumy fanów motoryzacji.

Motoryzacyjne Halloween w Zabrzu – tradycja, styl i pasja

Zabrze już po raz siódmy stanie się areną dla niezwykłego wydarzenia, które łączy świat motoryzacji z klimatem Halloween. Halloween Car Meeting vol. 7 to nie tylko zlot samochodowy, ale również święto kreatywności i pasji do motoryzacji, które z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników z całego regionu.

W piątkowy wieczór, 31 października o godzinie 18:00, przy ul. Śląskiej w Zabrzu, zjadą się setki kierowców, by po raz ostatni w tym sezonie wspólnie celebrować miłość do motoryzacji. Dla wielu fanów to symboliczne pożegnanie z letnimi przejazdami i spotkaniami, a zarazem okazja, by w wyjątkowej atmosferze podsumować rok pełen wrażeń.

Samochody jak z horroru – i kierowcy też!

Nieodłącznym elementem Halloween Car Meeting jest niezwykła oprawa wizualna. Uczestnicy zlotu dbają nie tylko o stan techniczny swoich maszyn, ale również o ich… halloweenowe „kostiumy”.

Na parkingu pojawiają się auta ozdobione pajęczynami, maskami, efektami świetlnymi i tematycznymi grafikami. Często można zobaczyć klasyki motoryzacji w mrocznych stylizacjach lub sportowe bestie wyglądające jak żywcem wyjęte z filmowego horroru.

Ale w tym wydarzeniu liczy się nie tylko motoryzacja – również uczestnicy przebierają się w stroje rodem z Halloween. Od wampirów i czarownic po bohaterów popkultury – kreatywność nie zna granic. W efekcie powstaje widowisko, które łączy motoryzacyjny show z miejskim festiwalem stylu i fantazji.

Wspólna pasja i dobra energia

Halloween Car Meeting to wydarzenie, które od lat gromadzi ludzi o różnych zainteresowaniach, ale jednej wspólnej pasji – miłości do samochodów. Wśród uczestników można spotkać zarówno fanów klasyków i youngtimerów, jak i miłośników tuningu, sportowych aut czy pojazdów customowych.

To również doskonała okazja do integracji środowiska motoryzacyjnego, wymiany doświadczeń, rozmów o technice, stylizacji i planach na przyszły sezon. Organizatorzy podkreślają, że klimat imprezy tworzą nie tylko samochody, ale przede wszystkim ludzie – pełni energii, życzliwości i pasji.

„Halloween Car Meeting to nie wyścigi, a spotkanie pasjonatów, którzy chcą wspólnie świętować zakończenie sezonu. Chodzi o dobrą atmosferę, bezpieczeństwo i zabawę w duchu motoryzacji” – podkreślają organizatorzy.

Kto stoi za wydarzeniem?

Tegoroczna edycja Halloween Car Meeting odbywa się pod patronatem Rady Dzielnicy Zabrze Śródmieście, przy współorganizacji grup motoryzacyjnych, które od lat współtworzą lokalną scenę:

Nocna Jazda Zabrze ,

Night Team Mysłowice ,

Nocna Jazda Tarnowskie Góry ,

Wataha Events ,

Nocna Jazda Bytom.

Dzięki zaangażowaniu tych społeczności, wydarzenie zyskało ogólnopolski rozgłos i stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych motoryzacyjnych spotkań tematycznych w kraju.

Bezpieczeństwo i kultura na drodze

Choć impreza ma charakter rozrywkowy, organizatorzy i służby miejskie przypominają, że nadrzędną wartością spotkania jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Halloween Car Meeting ma charakter stacjonarny – to zlot, a nie wyścig.

Policja oraz organizatorzy apelują do kierowców o zachowanie rozsądku, unikanie brawury i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

– Chcemy, by spotkanie było przyjazne dla każdego – zarówno kierowców, jak i mieszkańców. To święto motoryzacji, nie prędkości – mówią przedstawiciele Nocnej Jazdy Zabrze.

Motoryzacyjny finał sezonu 2025

Halloween Car Meeting vol. 7 to ostatni duży motoryzacyjny event w regionie w tym roku. Dla wielu kierowców stanowi on podsumowanie pełnego emocji sezonu 2025 – sezonu spotkań, rajdów i wspólnych wypraw po całym Śląsku.

To także zapowiedź tego, że pasja nie gaśnie wraz z jesienią – już wkrótce społeczność motoryzacyjna rozpocznie przygotowania do kolejnych wydarzeń, które wypełnią kalendarz przyszłego roku.

Zabrze w rytmie silników i świateł

31 października ulica Śląska zamieni się w scenę pełną świateł, dźwięków i emocji. Przez kilka godzin miasto tętnić będzie energią i kreatywnością uczestników. Widzowie mogą spodziewać się prawdziwego widowiska – setek efektownie oświetlonych aut i fantastycznej atmosfery, której nie da się pomylić z żadnym innym wydarzeniem.

📅 Data: 31 października 2025 r.

🕕 Godzina: 18:00

📍 Miejsce: Zabrze, ul. Śląska

🚘 Wydarzenie: Halloween Car Meeting vol. 7 – zakończenie sezonu motoryzacyjnego

Zabrze po raz kolejny pokaże, że motoryzacja to nie tylko hobby, ale styl życia.

źródło: UM Zabrze

