Ile ludzi mieszka w Zabrzu 2023?

Zabrze, miasto położone na terenie Województwa Śląskiego, ma swoją unikalną historię i charakter, kształtowane przez wieki. Jednym z najważniejszych aspektów każdej społeczności jest liczba jej mieszkańców, która wpływa na wszystko, od gospodarki po kulturę i kształtowanie polityki lokalnej.

W 2023 roku w Zabrzu mieszka 168 946 osób. To daje gęstość zaludnienia na poziomie 933 osoby na kilometr kwadratowy, co pokazuje, jak skoncentrowana jest populacja miasta. Oznacza to, że na każdy kilometr kwadratowy Zabrza przypada średnio 933 mieszkańców.

Miasto obejmuje swoim obszarem powierzchnię 80,40 km kwadratowych, co stanowi 0,7% powierzchni Województwa Śląskiego. Ta powierzchnia jest podzielona na 21 dzielnic, co wskazuje na to, że Zabrze jest dość zróżnicowane pod względem demograficznym i geograficznym.

Choć liczba ludności Zabrza wydaje się imponująca, w ostatnich latach obserwujemy tendencję spadkową. Najwięcej mieszkańców odnotowano tu w 1991 roku – aż 205 789 osób. Od tamtej pory liczba ludności nieprzerwanie się zmniejsza.

Kwestię tę można interpretować na wiele sposobów. Z jednej strony, mniejsza populacja może oznaczać mniej zatłoczenia, mniejsze obciążenie dla infrastruktury miejskiej i lepszą jakość życia dla mieszkańców. Z drugiej strony, ubytek populacji może prowadzić do problemów gospodarczych, takich jak zmniejszona siła robocza, mniejsze wpływy podatkowe, a nawet problemy z utrzymaniem infrastruktury i usług publicznych.

Pod względem ludności, Zabrze zajmuje 21 miejsce na liście miast w Polsce. To pokazuje, że pomimo zmniejszającej się populacji, miasto nadal utrzymuje swoją pozycję jako jedno z większych miast w kraju.