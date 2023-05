Implanty: Twoja droga do lepszego życia

Posiadanie kapoku na kajak jest czymś bezwzględnie obowiązkowym – nie ma dobrej zabawy bez uprzedniego zadbania o to, aby wszystko odbywało się w bezpiecznych warunkach. Kamizelka ratunkowa na kajak jednak nie będzie dobrym rozwiązaniem dla wszystkich – dla niektórych lepszym okaże się założenie kapoku asekuracyjnego. Myślałeś, że to to samo? Absolutnie nie – to dwie […]