Import aut z USA – bezpieczny i kompleksowy proces sprowadzenia samochodu

Import aut z USA to coraz popularniejsza usługa w Polsce. Amerykański rynek samochodowy oferuje ogromny wybór modeli – od luksusowych limuzyn, przez sportowe coupe, aż po praktyczne SUV‑y i pick‑upy. Dzięki atrakcyjnym cenom i bogatemu wyposażeniu auta sprowadzane zza oceanu są świetną alternatywą dla pojazdów dostępnych w Europie. Boss Auto specjalizuje się w kompleksowym imporcie aut z USA, zapewniając pełną obsługę od zakupu po rejestrację w Polsce.

Dlaczego warto sprowadzać auta z USA?

Atrakcyjna cena – samochody z USA są tańsze niż w Europie, nawet po doliczeniu kosztów transportu i podatków;

– samochody z USA są tańsze niż w Europie, nawet po doliczeniu kosztów transportu i podatków; Bogate wyposażenie – amerykańskie wersje często posiadają pakiety Premium, panoramiczne dachy, systemy multimedialne i zaawansowane systemy bezpieczeństwa;

– amerykańskie wersje często posiadają pakiety Premium, panoramiczne dachy, systemy multimedialne i zaawansowane systemy bezpieczeństwa; Szeroki wybór – dostępne są zarówno auta nowe, jak i używane, a także egzemplarze lekko uszkodzone;

– dostępne są zarówno auta nowe, jak i używane, a także egzemplarze lekko uszkodzone; Unikalne modele – wiele wersji niedostępnych na rynku europejskim;

– wiele wersji niedostępnych na rynku europejskim; Prestiż – posiadanie auta z USA to wyróżnienie na polskich drogach.

Najczęściej sprowadzane auta z USA

Ford Mustang – kultowy muscle car;

– kultowy muscle car; Dodge Challenger – sportowe coupe o agresywnym charakterze;

– sportowe coupe o agresywnym charakterze; Chevrolet Camaro – rywal Mustanga, pełen mocy i stylu;

– rywal Mustanga, pełen mocy i stylu; Cadillac Escalade – luksusowy SUV dla wymagających;

– luksusowy SUV dla wymagających; Ram 1500 – potężny pick‑up, idealny do pracy i podróży.

Proces importu aut z USA

Wybór auta – klient określa preferencje dotyczące rocznika, przebiegu i wyposażenia; Sprawdzenie historii – analiza VIN, raporty serwisowe, przebieg, ewentualne kolizje; Zakup na aukcji – Boss Auto obsługuje aukcje takie jak Copart, IAAI czy Manheim; Transport – organizacja przewozu drogą morską do Europy, a następnie do Polski; Odprawa celna – załatwienie formalności, opłacenie cła i podatku VAT; Dostosowanie do norm europejskich – zmiana oświetlenia, prędkościomierza, emisji spalin; Rejestracja w Polsce – badanie techniczne, tłumaczenie dokumentów i wydanie tablic rejestracyjnych.

Korzyści współpracy z Boss Auto

Kompleksowa obsługa – od wyboru auta po jego rejestrację;

– od wyboru auta po jego rejestrację; Transparentność – pełna informacja o historii pojazdu;

– pełna informacja o historii pojazdu; Oszczędność czasu – klient nie musi zajmować się skomplikowaną administracją;

– klient nie musi zajmować się skomplikowaną administracją; Doświadczenie – zespół z wieloletnią praktyką w imporcie aut z USA;

– zespół z wieloletnią praktyką w imporcie aut z USA; Elastyczność – możliwość sprowadzenia zarówno aut nowych, jak i używanych czy lekko uszkodzonych.

Na co zwrócić uwagę?

Auta sprowadzane z USA mogą różnić się od wersji europejskich – posiadają prędkościomierze w milach, inne światła czy odmienne normy emisji spalin. Boss Auto zajmuje się wszystkimi niezbędnymi przeróbkami, aby sprowadzony pojazd był w pełni zgodny z polskimi przepisami. Dzięki temu klient otrzymuje auto gotowe do jazdy bez dodatkowych komplikacji.

Podsumowanie

Import aut z USA to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć atrakcyjną cenę, bogate wyposażenie i unikalny charakter samochodu. Boss Auto gwarantuje bezpieczny, przejrzysty i kompleksowy proces sprowadzenia auta zza oceanu. Jeśli marzysz o wyjątkowym samochodzie, Boss Auto jest partnerem, na którego możesz liczyć.