Napisane przez mikolajczarnecki• 12:20 am• Ciekawostki

Indeco Zabrze to miejsce, gdzie Twoje marzenia o idealnych meblach na wymiar stają się rzeczywistością. Specjalizując się w projektowaniu i produkcji szaf z drzwiami przesuwnymi oraz zabudowie wnęk, firma oferuje kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Indeco Zabrze

Adres: Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, 41-800 Zabrze

Centrum Handlowe M1 Zabrze

Telefon: 508 391 031

E-mail: zabrze@indecomeble.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 10:00 – 18:00

Indeco to czołowy, wieloletni i doświadczony producent systemów oraz rozwiązań służących zabudowie wnęk i budowie szaf. Firma od lat cieszy się zaufaniem klientów, którzy doceniają wysoką jakość usług oraz indywidualne podejście do każdego projektu.

Meble na wymiar dostosowane do Twoich potrzeb

W Indeco Zabrze każdy projekt jest traktowany wyjątkowo. Firma oferuje meble na wymiar, które idealnie wpasują się w przestrzeń Twojego domu czy biura. Dzięki temu zyskujesz funkcjonalne i estetyczne rozwiązania, które spełnią wszystkie Twoje oczekiwania.

Lokalizacja i dojazd

Centrum Handlowe M1 Zabrze

Salon Indeco znajduje się w Centrum Handlowym M1 Zabrze, co zapewnia dogodny dojazd i dostęp do licznych miejsc parkingowych. To idealne miejsce, aby połączyć zakupy z planowaniem nowego wystroju wnętrza.

Dojazd komunikacją miejską

Do centrum handlowego kursuje wiele linii autobusowych, które zatrzymują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Sprawdź aktualne rozkłady jazdy, aby wybrać najdogodniejszą trasę.

Dojazd samochodem

Centrum M1 Zabrze położone jest przy głównych arteriach miasta, co ułatwia dojazd z różnych części Zabrza i okolic. Na miejscu dostępny jest obszerny, bezpłatny parking dla klientów.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub chcesz umówić się na konsultację, zapraszamy do kontaktu:

Telefon: 508 391 031

508 391 031 E-mail: zabrze@indecomeble.pl

Visited 1 times, 1 visit(s) today