Jak chronić się przed zimnem na stoku? Akcesoria, które powinieneś ze sobą zabrać na wyjazd

Zimowe warunki na stoku potrafią być wymagające: wiatr, niska temperatura, wilgoć i wysoka prędkość sprawiają, że szybko można odczuć chłód. Nawet najlepiej dobrana kurtka czy spodnie to często za mało, jeśli brakuje drobnych akcesoriów. Poniżej znajdziesz praktyczny przewodnik po elementach wyposażenia, które warto zabrać na każdy zimowy wyjazd.

Ochrona głowy – fundament komfortu termicznego

Przez głowę ucieka znaczna część ciepła, dlatego jej ochrona jest priorytetem podczas mroźnych dni. Choć kask narciarski stanowi podstawę bezpieczeństwa i zapewnia pewną dozę izolacji, to podczas przerw w jeździe, spacerów po kurorcie czy po prostu po zejściu ze stoku, potrzebujesz czegoś lżejszego, co skutecznie zatrzyma nagrzane powietrze przy skórze.

Warto postawić na materiały szybkoschnące i podszyte polarem, które nie drażnią skóry czoła. Jeśli zależy Ci na komforcie podczas odpoczynku pod wyciągiem lub w trakcie wieczornych spacerów w górskiej scenerii, sięgnij po ocieplane czapki narciarskie.

Ciepłe dłonie – klucz do pewnego chwytu

Dłonie są najbardziej narażone na wychłodzenie, ponieważ krew w pierwszej kolejności zasila narządy wewnętrzne, ograniczając krążenie w palcach. Zmarznięte dłonie to nie tylko ból, ale też mniejsza precyzja w operowaniu kijami czy zapinaniu wiązań. Dobry model ochronny powinien mieć membranę zatrzymującą wiatr i wodę, a jednocześnie pozwalać skórze oddychać.

Wybierając wyposażenie, zwróć uwagę na długość mankietu – powinien on nachodzić na rękaw kurtki, by śnieg nie dostawał się do środka podczas upadku. Jeśli szukasz sprawdzonych rozwiązań, które zapewnią izolację nawet w ekstremalnych warunkach, sprawdź rękawice narciarskie dostępne w wersjach pięciopalcowych lub dwupalcowych.

Zabezpieczenie szyi i dróg oddechowych

Wiatr wdzierający się pod kołnierz kurtki to jeden z najczęstszych powodów przeziębień. Tradycyjne szaliki na stoku są niepraktyczne i mogą być niebezpieczne, jeśli zahaczą o element wyciągu. Nowoczesną alternatywą są lekkie i elastyczne tunele materiałowe, które szczelnie przylegają do ciała i osłaniają nie tylko szyję, ale w razie potrzeby także nos i usta.

Tego typu dodatki wykonuje się z materiałów technicznych, które odprowadzają parę wodną, zapobiegając zamarzaniu tkaniny przy twarzy. Aby skutecznie odciąć się od zimnych podmuchów i zadbać o wrażliwą skórę szyi, możesz wyposażyć się w kominy narciarskie, które ze względu na swoją wielofunkcyjność przydadzą się zarówno narciarzom, jak i fanom zimowego trekkingu.

Drobne akcesoria, które robią ogromną różnicę

Oprócz akcesoriów podstawowych istnieje wiele dodatków, które poprawiają komfort cieplny:

cienkie rękawiczki pod spód (tzw. liners),

ogrzewacze do dłoni i stóp,

bielizna termoaktywna,

skarpety narciarskie z dodatkową izolacją,

okulary i gogle, które chronią oczy przed lodowatym wiatrem.

Stosowanie kilku warstw odzieży zapewnia możliwość elastycznego dopasowania się do warunków – szczególnie przy zmieniającej się temperaturze podczas dnia.

