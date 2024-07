Jak dbać o trawnik?

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:23 pm• Ciekawostki

Piękny, zielony trawnik to marzenie wielu właścicieli ogródków. Jest on wizytówką posesji, miejscem zabaw dla dzieci czy relaksu dla dorosłych. By nawierzchnia wyglądała estetycznie, wymaga odpowiedniej pielęgnacji przez cały rok. Sprawdź, jak zadbać o trawę, kiedy warto wykonać wertykulację i jakie nawozy pomogą utrzymać trawnik w doskonałej kondycji!

Podstawy zakładania trawnika

Trawnik to jeden z ostatnich elementów tworzenia ogrodu. Wcześniej powinna być już gotowa zarówno mała architektura, jak i wszelkie instalacje czy posadzone rośliny. Młoda trawa jest stosunkowo delikatna, nie zaleca się chodzenia po niej, dlatego warto pozostawić to na sam koniec prac. Wysiew powinien odbyć się pod koniec kwietnia lub na początku maja. Można również zaplanować go na koniec sierpnia lub początek września. Ważne, by temperatura powietrza nie spadła poniżej 10 stopni, ale minęła również fala upałów. Jeżeli chcesz założyć trawnik z rolki, to można przesunąć to nawet na początek listopada. Warto pamiętać, by odpowiednio przygotować podłoże – teren powinien być oczyszczony z zalegających kamieni, śmieci, chwastów czy liści. Kolejnym etapem jest przekopanie ziemi, następnie trzeba ją wyrównać, a teren ubić. Jeżeli gleba jest gliniasta, to warto dodać również nawóz. Na tak przygotowaną powierzchnię można, zgodnie z zaleceniami producenta wysiać nasiona trawy lub zacząć układać rolki.

Pielęgnacja nawierzchni z trawy

Pierwsze koszenie warto wykonać, kiedy trawa nieco urośnie, na przykład na wysokość około 10 cm. Wystarczy lekko ją przyciąć. Ten proces zaleca się powtarzać trzy razy i dopiero za czwartym skosić ją na pożądaną wysokość. Ostrza kosiarki powinny być ostre, w przeciwnym razie powyrywają źdźbła. Nawożenie trawnika jest jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Regularne dostarczanie składników odżywczych zapewnia trawie zdrowy wzrost, intensywny kolor oraz odporność na choroby i szkodniki. Najważniejsze, by w preparatach znalazły się takie składniki jak azot, fosfor i potas. Azot odpowiada za intensywny wzrost trawy, fosfor wspiera rozwój korzeni, a potas poprawia odporność na działanie szkodników. Jednym z polecanych produktów jest https://pphstampol.pl/florovit-mistrzowski-trawnik/. To preparat, który stymuluje wzrost, poprawia kondycję i odpowiada za zielony kolor trawy. Zgodnie z zaleceniami producenta stosuje się go od wiosny do końca sierpnia w odstępach 3 tygodni. Dedykowane produkty do poprawy jakości trawnika znajdziesz w sklepie https://pphstampol.pl/.

Ważne, by regularnie podlewać trawnik, zwłaszcza w okresach suszy. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, aby zminimalizować parowanie wody. Warto także inwestować w systemy nawadniające, które równomiernie rozprowadzają wodę po całej powierzchni trawnika. Nie zapomnij również o usuwaniu chwastów. Można to robić ręcznie lub stosując środki chwastobójcze. W przypadku problemów z mchem warto wykonać wertykulację. Dbanie o trawnik wymaga systematyczności i zaangażowania, ale efekty w postaci pięknej, zielonej murawy z pewnością są tego warte.

