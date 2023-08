Jak dopasować krzesła retro z nowoczesnymi elementami sypialni?

Nowoczesna sypialnia jest miejscem praktycznym i funkcjonalnym, ale może wydawać się trochę mało przytulna. Nowoczesny styl dopuszcza różną kolorystykę i formy, dzięki którym można stworzyć bardzo ciekawe, oryginalne wnętrza, ale czasem tęsknimy za przytulnością znaną z domu rodziców lub dziadków, miękkimi, wygodnymi krzesłami, nasyconą kolorystyką i dodatkami, które podkreślały klimat dawnych aranżacji. Nawet w nowoczesnej sypialni możesz znów stworzyć namiastkę tej przytulności, wstawiając do niej choćby krzesła retro!

Krzesła retro w sypialni – czy będą pasować do nowoczesności?

Połączenia różnych stylów wnętrzarskich są na topie. Nic dziwnego – czasem trudno zdecydować się na jeden konkretny lub po prostu tak bardzo lubimy elementy jednego stylu, że chcemy wkomponować je w aranżację wiodącą w danym pomieszczeniu. Jeżeli dobrze znamy zasady kierujące różnymi stylami, możemy stworzyć ciekawe wnętrze, a jeżeli nie – lepiej poprzestać po prostu na pojedynczych elementach. Mogą być to na przykład krzesła retro, które nadadzą wnętrzu pożądanej przytulności.

W każdej sypialni powinno znaleźć się miejsce dla wygodnego krzesła, które będzie stało przed toaletką, przy łóżku lub obok stolika, jeśli jest dla niego miejsce we wnętrzu. Czy krzesła retro nadają się do nowoczesnej sypialni? Kojarzące się z trendami z minionych dziesięcioleci, a szczególnie lat 50., 60. i 70-tych ubiegłego wieku krzesła można spójnie połączyć z nowoczesnymi elementami w sypialni. W jaki sposób?

Najprościej stosując dodatki, które będą pasowały do obydwu tych wystrojów, np. lampy stojące i biurkowe, ciekawe grafiki na ścianę, lustro w starym stylu, biurko, które może służyć za toaletkę, roletę w geometryczne wzory. Możliwości jest wiele. Do nowoczesnej sypialni będą pasowały krzesła retro z obiciem z tkaniny w kolorowe, geometryczne printy, obrotowe krzesła z wygodnymi oparciami, obite tkaniną lub z siedziskiem z tworzywa w energetycznym kolorze, będącym inspirującym, barwnym akcentem wnętrza.

Również drewniane krzesła w starym stylu, kojarzące się z salonem babci, o ponadczasowym designie sprawdzą się jako siedziska przed toaletką. Krzesła – fotele z podłokietnikami z drewna lub tapicerowanymi przydadzą się do popołudniowego lub wieczornego relaksu z książką.

Krzesła do sypialni z oferty Vokato – modele w stylu retro

W ofercie Vokato znajduje się wiele modeli krzeseł, które można określić jako krzesła retro. Jednocześnie nowoczesne wykonanie i materiały sprawiają, że łatwiej dopasować je do współczesnych wnętrz. Urządzając sypialnię w całości w starym stylu, można potraktować temat zbyt dosłownie i stworzyć wnętrze, które będzie wyglądało na zaniedbane i dawno nie odświeżone.

Jednak wybierając krzesło do sypialni Vokato bez trudu unikniesz takiego wrażenia! Ciekawa kolorystyka, duży wybór modeli, drobne nowoczesne akcenty – to wszystko sprawia, że nasze krzesła do sypialni są niezwykle uniwersalne. Bez trudu odnajdą się nie tylko w stylistyce retro i nowoczesnej, ale także loftowej, vintage czy klasycznej.

Obicie krzesła można zintegrować z kolorystyką nocnej szafki lub stojącej na niej lampki, zastosowanie podobnych w kolorze i wzorach zasłon lub rolet też będzie dobrym pomysłem. Wypróbuj nasze krzesła retro i stwórz niebanalną sypialnię!