W Internecie można znaleźć sporo wskazówek na temat odchudzania oraz zdrowego stylu życia. Ponadto, powstało wiele artykułów na temat suplementów diety oraz sterydów anabolicznych, typu: turanabol, masterone, trenbolon czy boldenon. Oczywiście suplementacja testosteronem, spożywanie odżywek białkowych i węglowodanowych czy trenowanie martwego ciągu na siłowni są sprawdzonymi sposobami na wyrzeźbienie wymarzonej sylwetki. Tego typu wskazówki są jednak skierowane do sportowców. Poniższy artykuł jest natomiast skierowany do każdego, kto zastanawia się, jak odzyskać formę fizyczną po zimie i nie utracić przy tym motywacji do ćwiczeń.

Zdrowe nawyki żywieniowe i wprowadzenie aktywności fizycznej

Zima jest tą porą roku, w czasie której ludzie przestają się ruszać i zaczynają podjadać niezdrowe przekąski przed telewizorem. Dietetycy podkreślają, że przytycie w czasie zimy jest czymś normalnym. Ciemne i krótkie dni, a także noszenie grubych ubrań, chowających brzuch, sprzyja lenistwu oraz tyciu. Na szczęście, ta ponura pora roku się kończy, zachęcając do spacerów, uprawiania sportów na świeżym powietrzu (zumba, fitness, tenis), a także zmiany swoich nawyków żywieniowych. W ten sposób można więc szybko odzyskać formę fizyczną po zimie.

Większość dietetyków zaznacza, że najważniejszym krokiem do osiągnięcia sukcesu, czyli szybkiego zrzucenia zbędnych kilogramów oraz polepszenia swojego samopoczucia, jest zmiana nastawienia. Dążenie do celu zaczyna się bowiem w głowie człowieka.

Drugim krokiem, jaki należy podjąć, aby powrócić do formy, jest zmiana diety. Ustalono bowiem, w toku licznych badań, że to co jemy odpowiada w 70% za to jak wyglądamy oraz jak się czujemy. Pozostałe 30% stanowi natomiast aktywność fizyczna. W związku z tym, aby powrócić do formy sprzed zimy, należy w pierwszej kolejności ograniczyć spożywanie alkoholu, niezdrowych tłuszczy, słodyczy, przetworzonej żywności, różnego rodzaju niezdrowych używek, a także słodkich i słonych przekąsek. Zamiast tego, warto kupować więcej warzyw i owoców, pić zdecydowanie większe ilości wody, a także spożywać więcej chudego mięsa, ryb i nabiału.

Osobom początkującym, dietetycy proponują także rozważenie przyjmowania suplementów diety oraz sterydów anaboliczno-androgennych. Mowa tu zwłaszcza o piciu zielonej herbaty i kofeiny, a także spożywaniu witamin, minerałów oraz różnego rodzaju odżywek białkowo-węglowodanowych. Suplementacja testosteronem, masteron, trenbolon, boldenon czy turanabol to natomiast wspomagacze budowania szczupłej, umięśnionej sylwetki, ale wpływający na układ hormonalny człowieka. Właśnie dlatego, przed rozpoczęciem cyklu odchudzającego lub rzeźbiącego figurę, warto skonsultować się z dietetykiem oraz trenerem personalnym. Pod ich czujnym okiem można bowiem osiągnąć szybsze i bardziej imponujące efekty.

Trzecim krokiem, prowadzący do osiągnięcia wymarzonej sylwetki jest natomiast sport. W związku z tym, warto zapisać się na siłownię lub ćwiczyć w domu, na przykład z aplikacją fitness lub trenerem personalnym umieszczającym swoje treningi w Internecie.

Jak szybko schudnąć po zimie

Powrót do formy po zimie nie jest trudny, o ile człowiek jest zdeterminowany. Właśnie dlatego, należy określić swój cel oraz zaplanować etapy pozwalające go osiągnąć. Ponadto, warto też ustalić, jakie czynniki działają motywująco na danego człowieka, a które go zniechęcają do trwania w swoim postanowieniu. Dzięki temu uniknie się kupienia karnetu, w przypadku introwertyków lub określi się, jaka nagroda za robienie postępów na siłowni najbardziej motywuje daną osobę. Należy jednak pamiętać o tym, aby zachęta nie kolidowała z zamierzonym celem, czyli na przykład żeby nie była kebabem lub tortem. Zamiast tego, warto motywować się natomiast kupnem ubrań lub biletem do kina czy teatru.

Jak suplementy diety mogą pomóc w regeneracji

Sporo sportowców sięga po suplementy diety i sterydy anaboliczno-androgenne. Dzieje się tak dlatego, że obie te grupy środków doskonale wspomagają budowanie wymarzonej sylwetki. Warto jednak zaznaczyć, że suplementy diety są łagodne, dają małe aczkolwiek zadowalające efekty i nie ingerują w układ hormonalny człowieka. Zupełnie inaczej jest w przypadku środków anaboliczno-androgennych SAA. Właśnie dlatego, na początek lepiej jest sięgnąć po glutaminę, odżywki białkowe, BCAA czy odżywki węglowodanowe. Dzięki nim można przyspieszyć regenerację organizmu po ćwiczeniach, skrócić czas oczekiwania na pojawienie się masy mięśniowej, a także zwiększyć swoją siłę, niezbędną do przetrwania treningu.

Sterydy anaboliczno-androgenne, typu trenbolon, turanabol, masteron i boldenon, a także suplementacja testosteronem również wspierają sportowca, podnosząc jego energię, dodając motywacji do ćwiczeń, a także zwiększając jego wytrzymałość, ale przyjmowanie tych środków powinno odbywać się pod okiem specjalisty.

Jak wrócić do aktywności fizycznej

Nikt nie zna swojego organizmu tak dobrze jak jego właściciel. Właśnie dlatego, trenerzy personalni zachęcają do samodzielnego wykonywania ćwiczeń, zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami. W ten sposób można wrócić do formy po zimie, zwiększyć swoją wytrzymałość, a także zadbać o swoją kondycję. Z czasem warto natomiast zapisać się na siłownię, skorzystać z usług trenera personalnego oraz rozpocząć regularne treningi, pozwalające osiągać coraz lepsze wyniki w sporcie. Jednocześnie należy pamiętać o przestrzeganiu diety oraz dbaniu o regenerację swojego organizmu. Dopiero te trzy elementy, wdrożone w tym samym czasie, pozwalają wrócić do aktywności fizycznej po zimie lub po dłuższej przerwie, spowodowanej na przykład ciążą czy chorobą.

Wpływ hormonów na funkcjonowanie naszego organizmu

Czytając artykuły w Internecie, można odnieść wrażenie, że budowanie rzeźby oraz budowanie masy mięśniowej wymagają suplementacji testosteronem, przyjmowania masteronu lub boldenonu, a także wspomagania się trenbolonem lub turanabolem. W rzeczywistości można wrócić do formy po zimie bez jakichkolwiek wspomagaczy. Wystarczy zapisać się na siłownię oraz zmienić swoje nawyki żywieniowe. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że brak wspomagaczy znacząco wydłuża czas oczekiwania na efekty ćwiczeń oraz wyrzeczeń. Właśnie dlatego, początkujący sportowcy tak chętnie odwiedzają sklep ze sterydami online.

Suplementacja testosteronem, boldenon, trenbolon, turanabol i masteron mają wpływ na układ hormonalny człowieka, w związku z czym po ich odstawieniu należy przeprowadzić cykl odblokowujący produkcję naturalnego testosteronu, czyli PCT. Warto jednak rozważyć przyjmowanie tych środków, ze względu na ich liczne funkcje oraz brak jakichkolwiek skutków ubocznych, o ile są zażywane zgodnie z zaleceniami producentów. Wspomagacze te budują bowiem masę mięśniową w krótszym czasie, podnoszą siłę początkującego sportowca, dodając mu jednocześnie energii, a także motywują go do dalszych ćwiczeń. Dzięki temu, można więc nie tylko przetrwać ten trudny okres, ale także szybciej powrócić do formy po zimie i poprawić swoje zdrowie czy samopoczucie.

