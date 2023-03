Jak prawidłowo parzyć Yerba Mate?

Herbata z suszu ostrokrzewu paragwajskiego może być bardzo ciekawym smakowym doświadczeniem, do którego jednak warto podejść z profesjonalizmem. Źle zaparzona nie tylko nie wydobędzie pełni swoich walorów smakowych, ale może wręcz zniechęcić Cię do eksperymentowania z różnymi gatunkami i gramaturami. Jak parzyć yerba mate? Podpowiadamy!

Czego potrzebujesz, aby zaparzyć yerbę?

To specyficzny rodzaj herbaty, którą parzy się i pije w odpowiednim naczyniu – matero. To rodzaj beczułkowatego kubka bez uchwytu, wykonanego najczęściej z tykwy, ale też metalu, szkła czy ceramiki. Matero mogą mieć wiele różnych wersji rozmiarowych, kolorystycznych i stylistycznych. Rozpoczynając swoją przygodę z tym suszem, postaw na najciekawsze motywy, które uczynią rytuał jej picia jeszcze przyjemniejszym. Przyda się również bombilla – specjalna metalowa rurka z sitkiem na dole, które odfiltrowuje fusy. Niezbędny będzie też wysokiej jakości susz – na początek dobrym wyborem będzie na przykład Yerba Mate paragwajska w łagodniejszej wersji, w tym również z dodatkiem ziół czy owoców, które pomagają polubić się z charakterystycznym cierpkim smakiem tego naparu.

Jaka jest technika parzenia yerby?

Ważne jest, aby ten susz parzyć wodę o temperaturze 70-80 stopni Celsjusza. Nie może to być wrzątek – może on sprawić, że napar będzie miał nieciekawy smak. Sam proces zaparzania trwa około 3-5 minut – po tym czasie Twoja ulubiona herbata Yerba Mate z Paragwaju jest gotowa do picia. Aby uzyskać odpowiednią temperaturę wrzątku, warto kupić specjalny czajnik elektryczny z funkcją termostatu podgrzewającą do odpowiedniego poziomu, lub po prostu pozwolić wodzie po zagotowaniu trochę odparować. Wsyp dowolną ilość suszu mniej więcej na środek matero, a wodę wlewaj pomiędzy ściankę naczynia, a liście. To od Ciebie zależy, jak mocny napar będziesz mieć – manipuluj tym, dowolnie wsypując więcej produktu lub wlewając mniej wody, w zależności od efektu, jaki chcesz uzyskać. To naprawdę proste – nie różni się prawie wcale od procesu parzenia klasycznej zielonej herbaty.

Jak pić yerbę?

Pewnym trikiem, który pozwala zaczerpnąć pierwszego łyka doskonale zaparzonej yerby, jest metoda wkładania do matero bombilli. Zatkaj kciukiem ustnik i włóż rurkę tak, jak wlewałeś wodę – między susz a naczynie. Następnie puść i pozwól jej tak leżeć, do czasu aż herbata zostanie zaparzona. Co istotne – yerbę można, a nawet powinno się zalewać ponownie wielokrotnie – dopiero po kilku razach ostatecznie traci ona swoją pobudzającą moc. Możesz delektować się swoim naparem przez cały dzień, zużywając tylko jedną czy dwie łyżeczki suszu – to nie tylko bardzo oszczędne, ale również wygodne, bo nie wymaga częstego zaparzania. Samo picie yerba mate przez cały dzień jest bardzo korzystne dla organizmu – to herbata, która dodaje energii i sprzyja koncentracji, a także poprawia trawienie, nie zaburzając przy tym rytmu snu. Nie ma więc przeciwwskazań, by sięgać po yerbę rano na rozbudzenie, ale również zasypiać po kilku ostatnich łykach swojej ulubionej herbaty.