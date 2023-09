Jak przygotować się do wizyty w studiu tatuażu?

Zanim przyjdzie moment, w którym oddasz swoją skórę w doświadczone ręce tatuażysty, powinieneś zdać sobie sprawę, jak taka wizyta będzie wyglądała. To ważne, abyś mógł się do niej odpowiednio przygotować. Wybierz dobre studio tatuażu i sprawdź, o czym musisz pamiętać na kilka dni przed planowanym zabiegiem!

Opracuj plan działania i wybierz motyw tatuażu!

Spontaniczne wizyty w takim miejscu raczej się nie zdarzają. Wynika to nie tylko z braku dostępności wolnych miejsc „na już”, ale również dlatego, że zanim wykonasz klasyczny tatuaż męski , musisz uzgodnić, jak będzie on wyglądał, a wykonująca go osoba powinna przygotować projekt. W studiu dostępne są oczywiście gotowe wzory malunków, jakie możesz „od ręki” wykonać na swoim ciele. Jednak jeśli myślisz o własnej koncepcji lub tatuażu dużym powierzchniowo, powinieneś dokładnie się przygotować. Wymyśl, co chcesz mieć na swojej skórze, porozmawiaj o tym z tatuażystą i zaakceptuj jego projekt, a następnie umów się na dogodny dla Ciebie termin jego realizacji.

Przygotuj swoją skórę!

Aby rysunek mógł prezentować się dobrze, a samo jego wykonanie nie przyniosło żadnych powikłań, efektowny tatuaż musi być nie tylko zrobiony w sterylnych warunkach, ale również na zdrowej, dobrze nawilżonej skórze. Dlatego też unikaj kilka dni wcześniej intensywnego opalania, nawilżaj konkretne miejsce balsamami i chroń je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zadbaj o swoje dobre samopoczucie

Pamiętaj, że wizyta w dobrym studio będzie trwała dość długo. W przypadku małych rysunków może zająć kilkadziesiąt minut, ale te wielkopowierzchniowe często robi się kilka godzin, a nawet rozkłada na parę wizyt. Zjedz pożywny posiłek i dobrze się nawodnij, a także zabierz jakąś przekąskę, po którą będziesz mógł sięgnąć w trakcie. Wyśpij się i nie pij alkoholu w dniu zabiegu ani na kilka dni przed nim.

Jak wygląda wizyta w studio tatuażu?

W gabinecie profesjonalisty poczujesz się z pewnością swobodny i rozluźniony – to miejsce, w którym każdy może być sobą! Zanim odwiedzisz studio tatuażu w Warszawie, musisz zarezerwować termin, abyś mógł pozostać z tatuażystą sam na sam i aby nie był on rozpraszany przez innych klientów wchodzących do pomieszczenia. Jeśli odpowiednio przygotujesz skórę oraz swoje dobre samopoczucie, taki zabieg będzie przyjemny i mało bolesny, dlatego nastaw się do niego pozytywnie, aby wszystko przebiegło zgodnie z planem!

O czym pamiętać przed wizytą u tatuażysty?