Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:07 pm• Pozostałe

Zabrze i Katowice, dwa duże miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dzieli około 22 km. Codziennie tysiące osób przemieszcza się między nimi w celach zawodowych, edukacyjnych i prywatnych. W zależności od pory dnia, środka transportu i punktu startowego, trasa ta może zająć od 15 minut do ponad godziny. Jak się dostać z Zabrza do Katowic najwygodniej, najszybciej i najtaniej?

Pociągiem – najszybciej i bez korków

Podróż koleją to najkrótsza opcja czasowa na trasie Katowice-Zabrze. Pociągi regionalne Kolei Śląskich oraz składy Polregio kursują z dużą częstotliwością, średnio co 20-30 minut. Czas przejazdu wynosi od 14 do 21 minut, w zależności od liczby przystanków. Bilety normalne kosztują od 6 do 9 zł, w taryfie strefowej Kolei Śląskich lub Regio. Przejazdy są możliwe zarówno z głównego dworca w Katowicach, jak i z przystanków pośrednich, takich jak Katowice Załęże. Dworzec w Zabrzu znajduje się w centrum miasta, z bezpośrednim dostępem do komunikacji miejskiej. Podróż pociągiem pozwala uniknąć korków na Drogowej Trasie Średnicowej, co szczególnie w godzinach szczytu może skrócić czas dotarcia o kilkanaście minut względem transportu drogowego.

Autobusem – tanio, ale wolniej

Bezpośrednie autobusy kursujące między Katowicami a Zabrzem obsługiwane są przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Linie M1, 720, 840 i 870 łączą miasta z różnymi częściami dzielnic. Podróż trwa zazwyczaj od 35 do 55 minut, w zależności od trasy i natężenia ruchu. Przystanki początkowe znajdują się m.in. przy katowickim dworcu autobusowym, w rejonie ul. Piotra Skargi oraz przy ul. Mickiewicza. W Zabrzu autobusy zatrzymują się m.in. przy Placu Teatralnym, dworcu kolejowym i w dzielnicach Rokitnica, Biskupice, Maciejów. Koszt biletu normalnego to 6 zł (taryfa czasowa 90-minutowa). Bilety można kupić przez aplikację mobilną lub w biletomatach. Zaletą tego rozwiązania jest dostępność przystanków w wielu punktach miasta, co zmniejsza konieczność przesiadek.

Tramwajem – prosto, ale najdłużej

Z Katowic do Zabrza kursuje tramwaj nr 7, którego trasa przebiega m.in. przez Chorzów i Świętochłowice. Podróż może zająć około 55-70 minut w jedną stronę. Tramwaj odjeżdża z przystanku Katowice Zawodzie lub Rondo im. gen. Ziętka i kończy bieg na pętli w Zabrzu Biskupicach lub Helence (w zależności od wariantu trasy). Tramwaj to opcja dla osób, które nie śpieszą się i chcą podróżować linią o wielu przystankach pośrednich. Bilet czasowy obowiązuje również tutaj, koszt 6 zł (normalny), 3 zł (ulgowy). Tramwaje obsługuje spółka Tramwaje Śląskie. Przystanki są rozmieszczone gęsto, co pozwala na elastyczne planowanie dojścia do celu.

Samochodem – elastycznie i szybko poza godzinami szczytu

Dla kierowców podróż z Katowic do Zabrza jest wygodna, szczególnie poza godzinami szczytu. Dystans ok. 22 km można pokonać w 20 minut, jednak w godzinach porannych i popołudniowych czas przejazdu potrafi się wydłużyć do 40 minut lub więcej. Najczęściej wybierana trasa to Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ, droga wojewódzka nr 902) , nowoczesna arteria łącząca centra kilku miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Trasa przebiega przez Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Bytom i kończy się w centrum Zabrza. Wjazd na DTŚ możliwy jest m.in. z ul. Chorzowskiej lub ul. Bocheńskiego.

Alternatywą dla DTŚ jest przejazd przez ul. Gliwicką, prowadzącą przez Załęże i Rudę Śląską. Trasa ta bywa wolniejsza, ale bywa pomocna w razie zatorów na głównym ciągu komunikacyjnym.

Szacowany koszt przejazdu samochodem (przy średnim spalaniu 7 l/100 km i cenie paliwa 6,80 zł/l) wynosi około 10-12 zł w jedną stronę. Parkingi w centrum Zabrza są w większości płatne, ale nie brakuje również stref bezpłatnych, szczególnie w dzielnicach oddalonych od śródmieścia.

Rowerem lub hulajnogą – tylko dla wytrwałych

Odległość między centrum Katowic a centrum Zabrza można pokonać również rowerem lub hulajnogą elektryczną, ale taka trasa wymaga dobrej kondycji i świadomości utrudnień na trasie. Najbardziej polecana droga wiedzie ścieżkami przez Chorzów i Park Śląski, a dalej przez Ruch i Świętochłowice. Długość trasy to ok. 24-26 km. Należy liczyć się z brakiem ciągłości w infrastrukturze rowerowej i odcinkami przebiegającymi po jezdni lub poboczu. W Zabrzu i Katowicach działają lokalni operatorzy hulajnóg i rowerów miejskich, ale nie oferują oni przejazdów między miastami, konieczny byłby przejazd prywatnym jednośladem.

Przejazdy współdzielone i taksówki

Osoby nieposiadające własnego środka transportu mogą skorzystać z aplikacji do przejazdów współdzielonych (np. Bolt, Uber), choć cena zależy od pory dnia i natężenia ruchu. Średni koszt przejazdu z centrum Katowic do centrum Zabrza wynosi od 60 do 90 zł. Taksówki są dostępne przez całą dobę, ale to opcja wyraźnie droższa. Dla osób podróżujących grupowo (3–4 osoby) może być jednak porównywalna cenowo z kilkoma biletami na transport publiczny.

Gdzie sprawdzić aktualne rozkłady i zmiany?

Zarówno Katowice, jak i Zabrze są obsługiwane przez ZTM (Zarząd Transportu Metropolitalnego). Aktualne rozkłady jazdy i ewentualne utrudnienia publikowane są na stronie ZTM. Dla podróżnych planujących dłuższy pobyt, warto również sprawdzać komunikaty na stronach miejskich oraz regionalnych portalach informacyjnych.

Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie i jak ciekawie spędzić czas w Katowicach, zajrzyj na katowicetysiaclecia.pl, gdzie publikowane są lokalne wiadomości, aktualności i informacje o wydarzeniach w okolicy.

Visited 13 times, 1 visit(s) today