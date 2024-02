Jak skutecznie zabezpieczyć konto na Facebooku: Poradnik dla Użytkowników Indywidualnych i Firmowych

Napisane przez mikolajczarnecki• 10:13 pm• Ciekawostki

Media społecznościowe cieszą się niesłabnącym powodzeniem, a globalnym liderem popularności niezmiennie pozostaje Facebook. W Polsce liczba aktywnych użytkowników portalu to ponad 16 milionów. Na FB obecne są również marki, dla których firmowy profil często stanowi podstawowy kanał komunikacji z odbiorcami. W obliczu rosnącego zagrożenia atakami hakerskimi i coraz częstszymi próbami wyłudzeń warto dowiedzieć się, jak zabezpieczyć konto na Facebooku przed włamaniem, by chronić zarówno prywatne, jak i firmowe dane.

Skutki przejęcia firmowego konta i powody, dla których należy je odpowiednio chronić

Sytuacje, w których osobisty profil FB jest powiązany z firmowym fanpagem, nie należą do rzadkości. W przypadku ewentualnego ataku lub wirusa istnieje ryzyko utraty obu kont. Dla przedsiębiorstwa taka sytuacja może mieć szereg poważnych skutków, począwszy od utraty budowanej latami społeczności, poprzez ryzyko przesyłania fanom niebezpiecznych treści przez włamywacza, aż po kradzież środków na koncie Facebook Ads. Mowa o poważnych stratach materialnych i wizerunkowych, dlatego odpowiednie zabezpieczenie FB przed włamaniem powinno być priorytetem każdego użytkownika.

Jak zabezpieczyć Facebooka przed wirusami?

Poniżej przedstawiamy szereg praktycznych porad dotyczących tego, jak dobrze zabezpieczyć konto na Facebooku, by uchronić się przed działaniami hakerów oraz internetowych oszustów. Warto również polegać na aktualnych informacjach udostępnianych przez Centrum Pomocy Facebooka (https://www.facebook.com/help/213481848684090).

Regularna zmiana hasła

Odpowiednie zabezpieczenie danych logowania to pierwszy krok w kierunku ochrony firmowego lub prywatnego konta na FB. Warto regularnie, np. raz w miesiącu, zmieniać swoje hasło, pamiętając o tym, by posługiwać się trudnymi do rozszyfrowania kombinacjami liter, cyfr oraz symboli i znaków specjalnych, takich jak np.: %, &, # czy @.

Nie należy używać tego samego hasła do wielu serwisów, ponieważ w razie ataku istnieje ryzyko utraty dostępu nie tylko do profilu Facebooka lub firmowego fanpage’a, ale także do kont w innych serwisach czy bankowości elektronicznej.

Weryfikacja dwuetapowa

Kolejnym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa na Facebooku jest korzystanie z dwustopniowego logowania. Krok ten jest niezbędny w sytuacji, gdy na firmowym profilu publikowane są reklamy, a do konta podpięta jest karta płatnicza. Dwuetapowe logowanie wymaga – oprócz podania hasła – dodatkowej autoryzacji. Można ją wykonać na dwa sposoby: poprzez wpisanie doatkowego kodu SMS lub dzięki skorzystaniu z usługi Google Authenticator.

Autoryzacja przez SMS

W pierwszej opcji serwis wysyła jednorazowy kod weryfikacyjny SMS-em na podany przy rejestracji numer telefonu. Dzięki temu, nawet jeśli hakerzy poznają nasze hasło, nie będą w stanie zalogować się na konto.

Google Authenticator

Dwuetapowa weryfikacja możliwa jest również dzięki aplikacjom uwierzytelniającym, czego przykładem jest właśnie Google Authenticator. Wybierając tę opcję, Facebook wyświetli kod QR, który za pomocą powyższej usługi trzeba zeskanować smartfonem. Od tej pory aplikacja będzie tworzyła tokeny bezpieczeństwa, niezbędne do potwierdzenia logowania na każdym nowym urządzeniu lub przeglądarce.

Więcej na temat dwuetapowej weryfikacji: https://www.facebook.com/help/909243165853369/alerty-dotycz%C4%85ce-logowania-oraz-uwierzytelnianie-dwusk%C5%82adnikowe/?helpref=hc_fnav.

Sprawdzenie miejsc logowania

W ustawieniach bezpieczeństwa na stronie Facebooka można również sprawdzić wszystkie urządzenia oraz lokalizacje, z których w przeszłości następowało logowanie na konkretne konto. Jeśli któraś z nich wydaje nam się podejrzana, możemy wylogować się ze wszystkich sesji. To również dobry sposób, by zapobiec przejęciu konta na skutek niewylogowania się z portalu w miejscu publicznym, np. w czytelni czy na dworcu kolejowym.

Weryfikacja uprawnień gier i aplikacji

W trakcie korzystania z Facebooka często sami udzielamy dostępu do danych licznym aplikacjom oraz stronom. Warto sprawdzić, czy wszystkie nadal muszą być powiązane z naszym kontem i usunąć te, z których już nie korzystamy.

Dodanie zaufanych kontaktów

Ważnym elementem zabezpieczenia konta na Facebooku przed hakerami lub włamaniem jest dodanie do swojego profilu 3-5 zaufanych kontaktów. Wybranym znajomym zostaną wysłane kody oraz adresy, które w razie utraty dostępu, pomogą nam się zalogować na swój profil. Szczegółowe wskazówki znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/help/119897751441086?helpref=faq_content.

Mail od Facebooka? To może być phishing!

Zdarza się, że Facebook rzeczywiście wysyła do użytkowników maile z ważnymi powiadomieniami. Niestety, pod portal często podszywają się hakerzy i zwykli oszuści, którzy stosując tzw. phishing, próbują wyłudzić dane logowania, ważne informacje, a nawet pieniądze. Facebook nigdy nie poprosi o przesłanie hasła mailem: taka prośba natychmiast powinna wzbudzić nasze podejrzenia. Kolejnym krokiem będzie dokładne sprawdzenie adresu, z którego przyszła wiadomość. Po symbolu „@” musi on zawierać domenę facebook.com lub facebookmail.com.

Jak zabezpieczyć Messengera przed włamaniem ?

Formę phishingu może stanowić również rozsyłanie niebezpiecznych wiadomości za pomocą aplikacji Messenger, która również w przypadku firm jest dziś bardzo popularnym komunikatorem. Prowadząc służbowy profil, często powiązany z kontem prywatnym, szczególną uwagę należy zwracać na wszelkie podejrzane linki oraz wiadomości z prośbą o dokonanie jakichkolwiek płatności. Facebook, podobnie jak należący do niego Instagram, z reguły nie komunikują się ze swoimi użytkownikami za pomocą wiadomości prywatnych, a oficjalne konto platformy jest oczywiście zweryfikowane i ma charakterystyczny, niebieski znacznik obok nazwy.

Zabezpieczając odpowiednio swoje konto na FB, zyskujemy ten sam poziom bezpieczeństwa dla Messengera, dlatego warto zadbać przede wszystkim o:

– silne, regularnie aktualizowane hasło,

– dwuetapową weryfikację przy logowaniu,

– dodanie do konta zaufanych znajomych.

Jak odzyskać konto na Facebooku po włamaniu ?

Niestety, wielu użytkowników nadal bagatelizuje zagrożenia związane z brakiem odpowiednich zabezpieczeń swoich kont w mediach społecznościowych, czego skutkiem bywają coraz powszechniejsze ataki, oszustwa czy wyłudzenia. Jak sprawdzić, czy konto zostało zhakowane? Najczęstszymi objawami „wrogiego przejęcia” będą:

– brak możliwości zalogowania się na swój profil Facebook,

– utrata kontroli nad treściami udostępnianymi ze swojego kotna,

– brak możliwości znalezienia profilu w wyszukiwarce,

– strata budżetu na promocję treści w serwisie,

– rozsyłanie spamu lub zawirusowanych wiadomości z osobistego bądź firmowego konta do znajomych i fanów.

Co robić w takim przypadku? Pierwszym krokiem powinno być odwiedzenie strony https://www.facebook.com/hacked, gdzie znajduje się formularz służący do zgłoszenia ataku. Z udostępnionej listy należy wybrać opcję ”Ktoś dostał się do mojego konta bez mojej zgody”. Kolejne kroki pozwolą na zweryfikowanie ostatnich aktywności, zabezpieczenie konta, zmianę danych oraz zgłoszenie profilu, który może się pod nas podszywać.

Częstą praktyką jest blokowanie przez algorytmy serwisu zhakowanego profilu, co nie tylko pozwala zabezpieczyć konto na fb przed nieznajomymi, ale również znacznie ogranicza ryzyko wyrządzenia szkód.

Co zrobić, jeśli dostęp do firmowego profilu ma większa liczba pracowników?

W przypadku fanpage’ów firmowych zdarzają się sytuacje, w których uprawnienia administratora ma więcej niż jedna osoba. W sytuacji, gdy konto któregoś z pracowników zostanie przejęte przez hakera, należy jak najszybciej zalogować się do usługi Facebook Business Suite na stronie business.facebook.com i odebrać mu dostęp do zarządzania firmowym profilem. Dlatego sprawdź nasza ofertę na https://www.grupatense.pl/pozycjonowanie/warszawa/

O czym jeszcze warto pamiętać?

Sposobów na to, jak zabezpieczyć konto na Facebooku przed włamaniem jest całkiem sporo. Oczywiście, najlepszą ochronę daje skorzystanie ze wszystkich wymienionych tutaj opcji. Dobrą praktyką w przypadku prowadzenia firmowego FB jest również zmiana haseł do konta po odejściu z firmy któregoś z pracowników. Zachowaniu bezpieczeństwa sprzyjają również regularne aktualizacje znajdujących się na firmowej stronie wtyczek społecznościowych, kierujących bezpośrednio na profile w social mediach. Po każdorazowym korzystaniu z Facebooka na służbowym komputerze warto się wylogować. Często nawet niemądry żart współpracowników może okazać się dla firmy katastrofalny w skutkach.

Visited 7 times, 5 visit(s) today