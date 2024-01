Jak uniknąć kłopotów z fiskusem przy sprzedaży towarów na Amazonie?

Napisane przez mikolajczarnecki• 9:51 pm• Ciekawostki

Chcesz zwiększyć zasięg swojej firmy i zdobyć nowe, zagraniczne rynki? Jedną z możliwości jest sprzedaż za pośrednictwem portalu Amazon. To szansa na dotarcie do nowych klientów, a w efekcie maksymalizację zysków. Jednak każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że rozszerzanie działalności wiąże się z obowiązkiem dopełnienia dodatkowych formalności. Zalicza się do nich m.in. konieczność rozliczania podatku VAT w innych państwach. Sprawdź, jak poradzić sobie ze skomplikowanymi procedurami podatkowymi!

Jak sprzedawać na Amazonie?

Jeśli chcesz prowadzić sprzedaż na Amazon, możesz zdecydować się na magazynowanie towarów w modelu European Fulfilment Network. Polega na wykorzystaniu wyłącznie jednego magazynu w Niemczech – to tam w zbiorczej przesyłce dostarczasz towar, który następnie wysyłany jest przez Amazon do klientów z Polski, Niemiec lub Czech. Kolejną możliwością jest magazynowanie towaru w jednym z pięciu krajów: Francji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii lub Włoszech. Trzecią opcją jest model PAN European, który zakłada możliwość magazynowania towarów przeznaczonych do sprzedaży w jednym z siedmiu wymienionych powyżej państw.

Jakie obowiązki mają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na Amazonie?

Każda z wymienionych wyżej możliwości wiąże się z koniecznością rejestracji i rozliczania podatku VAT w każdym państwie, do którego wysyłasz towar przeznaczony na sprzedaż na Amazon . W praktyce oznacza to, że jeśli wybierasz model obejmujący 7 krajów, w każdym z nich musisz zarejestrować się jako płatnik podatku VAT. Obowiązek ten rozpoczyna się z dniem, w którym dostarczysz przedmioty do magazynu.

Sprzedaż towarów na Amazon – obowiązki przedsiębiorcy

Jeśli prowadzisz sprzedaż towaru z magazynu zlokalizowanego na terenie naszego kraju, musisz być zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT w Polsce. Pamiętaj jednak o limitach, jakie obowiązują w poszczególnych państwach należących do Unii Europejskiej. Po ich przekroczeniu jesteś zobowiązany do rejestracji w danym kraju i to tam musisz rozliczyć się ze sprzedaży. Amazon nie odpowiada za kwestie księgowości – odpowiedzialność ponosi wyłącznie sprzedawca.

Nie ukrywamy, że rozliczanie podatku w sprzedaży wysyłkowej to proces skomplikowany, wymagający profesjonalnej wiedzy. Nieznajomość przepisów może prowadzić do dotkliwych konsekwencji. Chcąc zadbać o dobro firmy i ochronę własnych interesów, warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym.

Wybierz fachowe wsparcie – zdecyduj się na współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym!

Przerażają Cię formalności, które musisz dopełnić? Jeśli chcesz odzyskać przestrzeń do prowadzenia firmy i znów skupić się na realizacji celów istotnych dla przedsiębiorstwa, kwestie związane z prowadzeniem księgowości zleć profesjonalistom. Kompleksowe wsparcie zapewnia biuro rachunkowe w Oleśnicy – firma INITO, mająca bogate doświadczenie w rozliczaniu transakcji międzynarodowych.

INITO oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców, niezależnie od tego, jaki model sprzedaży na Amazon wybierzesz. Księgowość warto zlecić zewnętrznemu partnerowi, a tym samym uwolnić wewnętrzne zasoby i skupić się na realizacji wyznaczonych celów!

