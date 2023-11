Jak wybrać odpływ do zlewozmywaka? Poznaj praktyczne wskazówki!

Napisane przez mikolajczarnecki• 1:38 am• Ciekawostki

Kompletując wyposażenie strefy zmywania, najczęściej skupiamy uwagę wyłącznie na wybraniu zlewu. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak ważne jest dopasowanie odpowiedniego odpływu. Ten niepozorny element w dużym stopniu warunkuje poprawne działanie zlewozmywaka i zapewnia wygodę użytkowania. Zatem jak wybrać najlepszy odpływ do zlewozmywaka? Odpowiadamy na to pytanie w poniższym artykule!

Idealny odpływ do zlewu, czyli jaki?

Strefa zmywania ma być pod każdym względem dopasowana do Twoich potrzeb. Jej wyposażenie powinno ułatwiać Ci wykonywanie codziennych czynności w kuchni. W dużym stopniu odpowiada za to syfon. Musisz więc zdecydować, czy lepiej sprawdzi się system wyposażony w korek ręczny, czy automatyczny. Standardowym wyposażeniem nowoczesnych zlewozmywaków jest odpływ z korkiem automatycznym. To praktyczne rozwiązanie umożliwiające otwieranie i zamykanie spustu bez konieczności moczenia rąk. Warto zdecydować się na tę opcję nie tylko ze względu na funkcjonalność, ale także przez wzgląd na estetykę. Mechanizm jest bowiem dyskretnie ukryty – widoczne jest wyłącznie pokrętło do sterowania korkiem.

Jak dobrać odpływ do zlewozmywaka?

Jedną z najważniejszych cech, jakie powinien mieć syfon do zlewozmywaka, jest wysoka wytrzymałość. Wybierz więc model wykonany z solidnego materiału, który posłuży Ci długi czas. Jego budowa musi w pełni odpowiadać modelowi zainstalowanego w Twojej kuchni zlewozmywaka. Głównym zadaniem odpływu jest odprowadzanie wody z komór zlewozmywaka i zatrzymywanie zapachów unoszących się z kanalizacji. Aby spełniał te funkcje, musi być kompatybilny ze zlewem. Upewnij się więc, że wymiary odpływu pasują do Twojego zlewozmywaka.

Ważną kwestią jest też to, czy syfon jest wyposażony w przelew, czy też nie. Przelew to otwór w komorze, który zapobiega przelewaniu się wody poza zlewozmywak. To przydatna funkcja, szczególnie podczas zablokowania lub zatkania głównego odpływu.

Funkcjonalne odpływy – gdzie możesz je kupić?

Zapewnienie kompatybilności zlewu i odpływu pod względem technicznym to jedno. Pamiętaj również o tym, że odpowiednio dopasowany syfon do zlewozmywaka może być też estetycznym dodatkiem, który odmieni design komory i kuchni. Ciekawe rozwiązania oferuje np. e-sklep SystemCeram. W kategorii: https://www.systemceram.pl/syfony-i-odplywy znajdziesz odpływy idealnie dopasowane do zlewozmywaków ceramicznych tego producenta, w kilku modnych kolorach. Dzięki temu bez trudu dobierzesz model, który uatrakcyjni Twoją strefę zmywania.

Zwróć też uwagę na dostępne w tym sklepie syfony końcowe. Pozwolą Ci zaoszczędzić miejsce w szafce, które zdecydowanie bardziej przyda się do zamontowania w niej koszy na śmieci czy segregatorów odpadów. Co ważne, każdy syfon odpływowy SystemCeram ma możliwość podłączenia zmywarki. Jeżeli potrzebujesz syfonu, do którego można podłączyć zarówno zmywarkę, jak i pralkę, to firma może go dla Ciebie przygotować na zamówienie. Warto zaznaczyć, że oferowane odpływy i syfony są objęte aż 2-letnią gwarancją!

