Jak zasłony pomagają ograniczyć pogłos w restauracji?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:05 pm• Ciekawostki

Rozmowy gości, muzyka i odgłosy wydawane przez obsługę odbijają się od szyb, ścian oraz sufitu. W sali pełnej twardych powierzchni szybko powstaje pogłos, utrudniający swobodną rozmowę. Sprawdź, w jaki sposób odpowiednie zasłony pomagają rozwiązać ten problem.

Skąd bierze się pogłos w restauracji?

Fala dźwiękowa odbija się od szkła, betonu, płytek i innych gładkich materiałów. Kolejne odbicia docierają do uszu z opóźnieniem, dlatego głosy oraz brzęk naczyń nakładają się na siebie. Im większa sala i mniej miękkich elementów, tym efekt jest silniejszy. Goście zaczynają mówić głośniej, przez co poziom hałasu dalej rośnie.

Czym są zasłony akustyczne?

Są to osłony zaprojektowane z myślą o pochłanianiu części energii dźwięku. Są grubsze, cięższe i bardziej mięsiste niż zwykłe tkaniny dekoracyjne. Ograniczają odbicia od dużych przeszkleń, lecz nie wyciszają sali całkowicie. Nie zastąpią też izolacji, zatrzymującej hałas dobiegający z ulicy lub sąsiedniego lokalu.

Z czego powstają i jak działają zasłony wyciszające?

Zasłony akustyczne szyje się z gęsto tkanych, ciężkich materiałów. Stosuje się między innymi welur, aksamit, grube tkaniny poliestrowe i wyroby wielowarstwowe. Włóknista, porowata struktura pochłania część energii fali. Reszta jest rozpraszana, zatem mniej dźwięku wraca do sali. Skuteczność wyciszania zależy nie tylko od rodzaju materiału. Znaczenie mają też gramatura, marszczenie, liczba warstw oraz odstęp między zasłoną a szybą.

Jak zamontować zasłony, aby ograniczały pogłos?

Tkanina powinna zakrywać całe przeszklenie i sięgać możliwie blisko podłogi. Najlepszy efekt daje materiał szerszy od wnęki, ułożony w głębokie fałdy. Płasko napięty pas ma mniejszą powierzchnię czynną. Warto również pozostawić szczelinę między osłoną a szybą.

Przykład: w sali z witryną szeroką na sześć metrów rozmowy przy stolikach stają się trudne ze względu na hałas. Zdecydowano się zatem powiesić na sali ciężką, marszczoną zasłonę. Ogranicza ona odbicia fali dźwiękowej na całej długości szkła, przez co w sali zrobiło się o wiele ciszej.

Kiedy warto zastosować tkaniny akustyczne w restauracji?

Rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza w lokalach z dużymi witrynami, betonowym sufitem, płytkami i małą liczbą miękkich mebli. Przydaje się też wtedy, gdy układ sali lub warunki najmu utrudniają montaż stałych paneli akustycznych. Warto pamiętać, że dobrze dobrane zasłony dodatkowo regulują światło, zwiększają prywatność i uzupełniają wystrój. Do lokalu warto wybrać tkaninę z potwierdzoną klasą reakcji na ogień.

Co warto zapamiętać? Pogłos wynika z odbijania dźwięku od twardych powierzchni.

Ciężka, porowata tkanina pochłania część energii akustycznej.

Pełne zakrycie szyby i głębokie fałdy zwiększają efekt.

Zasłony najlepiej działają jako część większego projektu adaptacji sali.

W lokalu liczy się także bezpieczeństwo pożarowe.

Dobór tkaniny, wymiarów i montażu tkanin warto poprzedzić oceną wnętrza. Kiedy wszystko już wiesz, odpowiednie zasłony akustyczne znajdziesz między innymi w STYL Studio Wnętrz. Możesz też liczyć na fachowe doradztwo przy wyborze osłon okiennych.

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