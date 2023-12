Jaki internet światłowodowy do domu, a jaki do firmy? Przegląd ofert z Gliwic

Napisane przez mikolajczarnecki• 1:07 pm• Ciekawostki

Poszukiwanie umowy internetowej nie musi być mozolne. Jak zrobić to szybko? Wystarczy wiedzieć, gdzie szukać! Oto najważniejsze informacje o internecie światłowodowym w Play, który jest dostępny zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm.

Jak szukać najlepszych ofert?

W dużych skupiskach miejskich, takich jak np. Gliwice, nietrudno o połączenie z internetem. Zazwyczaj tamtejsza infrastruktura została dobrze rozbudowana i można wybierać spośród ofert wielu usługodawców. Jednym z najprostszych sposobów sprawdzenia propozycji w danym regionie jest użycie do tego internetu. W wyszukiwarkę wystarczy wpisać „internet światłowodowy Gliwice”. Wtedy powinny pojawić się promocje wielu firm, które umożliwiają dostęp do światłowodu.

Wchodząc na stronę internetową Play, da się łatwo i szybko sprawdzić, czy światłowód będzie w ofercie pod wybranym adresem. W prostą wyszukiwarkę należy wpisać miasto i dokładany adres. Program sprawdza w bazie, czy w danym miejscu istnieje możliwość podpięcia światłowodu.

Poniżej pojawiają się dostępne propozycje na internet światłowodowy w Play w kilku wariantach:

krótka umowa;

z dodatkowymi pakietami;

z okresem bezpłatnym.

Jeśli światłowód jeszcze nie dociera w dane miejsce, można skorzystać z innych ofert. Najwięcej informacji o nich najlepiej zdobyć w trakcie rozmowy z konsultantem. Zadzwoni on na pozostawiony na stronie internetowej numer telefonu klienta.

Dlaczego internet światłowodowy?

Internet światłowodowy to jeden ze sposobów dostarczania internetu do domostw na terenie całego kraju. To najlepsza pod wieloma względami metoda dostępna na rynku.

Przede wszystkim ze względu na swoją budowę światłowód zapewnia bardzo stabilne łącze. Niezależnie od tego ile urządzeń jest podpiętych do sieci, na każdym z nich można liczyć na podobną i niezawodną prędkość internetu.

Dodatkowo połączenie nie zerwie się lub nie spowolni ze względu na pogodę oraz nie ma problemu z pojawiającymi się buforami albo lagami – wszystko płynnie działa. To bardzo ważne czynniki, szczególnie jeśli praca zawodowa wymaga dostępu do internetu lub korzysta niego więcej osób jednocześnie.

Co sprawdzi się w domu, a co w firmie?

Niezależnie od tego, czy jest się klientem indywidualnym, czy firmą, w Play można skorzystać z oferty podpięcia internetu światłowodowego. Umowy są stworzone na podobnych warunkach, np. wszyscy mogą liczyć na ulgi związane z montażem, jeśli zamówienie zostało wykonane przez internet. Ponadto klienci indywidualni otrzymują w ramach zobowiązania np. darmową subskrypcję Netflixa.

Szansa skorzystania z aż trzech wariantów prędkości internetu światłowodowego sprawia, że dobranie oferty do własnych potrzeb nie stanowi najmniejszego problemu. Play przygotowało 4 możliwości:

Internet o prędkości do nawet 5 Gb/s lub do 1 Gb/s – świetnie nada się do miejsc, gdzie ważna jest prędkość, dużo osób używa sieć jednocześnie i konieczne będzie stabilne, niezawodne łącze.

Internet o prędkości do 600 Mb/s – sprawdzi się w domu i w firmie, odpowiednie, żeby obsłużyć kilka osób intensywnie korzystających z sieci w tym samym czasie.

Internet o prędkości do 300 Mb/s – to połączenie w pełni wystarczające do użytku domowego, a także małych firm, gdzie jakość jest adekwatna do ceny, a każdy bez większych problemów może wykonywać swoje zajęcia na urządzeniach podpiętych do sieci.

Dlaczego warto wybrać internet w Play?

Wybór umowy w Play oznacza wiele korzyści dla konsumenta. Poza dostępem do niezawodnego internetu światłowodowego można również liczyć na wiele udogodnień. Jednym z nich jest możliwość połączenia oferty internetu z telewizją. Taki pakiet pozwala na korzystanie z obu usług w przystępnej cenie i na wygodnych warunkach.

Poza tym firma zdaje sobie sprawę z tego, że młodzi ludzie często się przeprowadzają, a co za tym idzie, wiele umów jest dla nich niekorzystnych ze względu na kary pieniężne związane z ich przedwczesnym zrywaniem. W Play można wybrać zobowiązanie na czas nieokreślony, co oznacza, że da się je zerwać w dowolnym momencie określonym w dokumencie i to bez obaw o dodatkowe koszty.

