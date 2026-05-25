Jakie dokumenty przygotować do pierwszej konsultacji z adwokatem rozwodowym?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:11 pm

Pierwsza rozmowa z prawnikiem często wiąże się ze stresem, bo oprócz silnych emocji pojawia się też masa pytań o formalności, dzieci, majątek i dalsze kroki. W takiej sytuacji łatwo zapomnieć, co właściwie należy zabrać na samo spotkanie. Tymczasem im więcej konkretnych informacji uda się przekazać, tym łatwiej ocenić sytuację i ustalić, co robić dalej. Dlatego przed wizytą warto spokojnie zebrać podstawowe papiery i informacje, które pomogą spojrzeć na sprawę szerzej. Dzięki temu adwokat rozwodowy szybciej zorientuje się, z czym dokładnie przychodzi dana osoba.

Akt małżeństwa i dokumenty dotyczące dzieci

Jednym z podstawowych dokumentów przy sprawie rozwodowej jest odpis aktu małżeństwa. To od niego zwykle zaczyna się rozmowa o formalnym przebiegu całej sprawy. Jeśli małżonkowie mają wspólne dzieci, przydadzą się też odpisy aktów urodzenia.

Jeżeli między małżonkami występuje spór dotyczący opieki nad dziećmi, kontaktów albo miejsca zamieszkania, warto mieć przy sobie również wcześniejsze postanowienia sądu, ugody albo pisma z innych postępowań. Dzięki temu adwokat rozwodowy szybciej oceni, jak wygląda obecna sytuacja i czego można się spodziewać.

Dokumenty finansowe i informacje o dochodach

W wielu sprawach rozwodowych duże znaczenie mają pieniądze. Chodzi nie tylko o alimenty, ale też o codzienne koszty życia, utrzymanie dzieci i możliwości finansowe obu stron. Dlatego warto przygotować dokumenty pokazujące zarobki, takie jak umowa o pracę, zaświadczenie o dochodach, odcinki wypłat albo rozliczenia działalności gospodarczej.

Przydatne bywają też rachunki i potwierdzenia wydatków związanych z dziećmi, mieszkaniem, leczeniem czy edukacją. Nie muszą to być idealnie poukładane zestawienia. Czasem wystarczy kilka najważniejszych dokumentów, które pokazują skalę kosztów. Dla osoby prowadzącej sprawę to konkretna podstawa do dalszej rozmowy.

Pisma, wiadomości i inne dowody

Jeśli między małżonkami dochodziło do konfliktów, rozstań, prób porozumienia albo ustaleń dotyczących dzieci czy majątku, warto zebrać korespondencję, która może mieć istotne znaczenie. Mogą to być wiadomości SMS, e-maile, wydruki rozmów albo pisma wysyłane przez drugą stronę.

Przydać mogą się też notatki z ważnymi datami – kiedy doszło do wyprowadzki, od kiedy małżonkowie nie mieszkają razem, kto ponosi wydatki, jak wyglądają kontakty z dziećmi. Adwokat rozwodowy Olsztyn na podstawie takich informacji może lepiej ocenić, jakie argumenty będą miały znaczenie w sądzie.

Dokumenty dotyczące majątku wspólnego

Podczas rozmowy może też pojawić się temat podziału majątku. Z tego względu warto mieć przy sobie informacje o wspólnym mieszkaniu, domu, samochodzie, kredycie czy większych oszczędnościach. Przydadzą się umowy kredytowe, akty notarialne, numery ksiąg wieczystych albo potwierdzenia zakupu wartościowych rzeczy.

Na pierwsze spotkanie warto zabrać nie tylko dokumenty, ale też własne zapiski. Pod wpływem stresu łatwo zapomnieć o czymś, co wcześniej wydawało się oczywiste. Można zapisać pytania, najważniejsze daty, przygotować krótki opis sytuacji i tego, na czym najbardziej nam zależy. Dla jednej osoby najważniejsze będą dzieci, dla innej mieszkanie, a dla jeszcze innej szybkie zakończenie sprawy bez dodatkowych konfliktów.

