Jakie kosmetyki dla kota warto wybrać, aby zadbać o jego higienę? Wyjaśniamy

Czy kosmetyki dla kota w ogóle są potrzebne? To pytanie zadaje sobie sporo osób. Tymczasem na rynku pojawia się coraz więcej produktów kosmetycznych przeznaczonych specjalnie dla mruczków. Są to różnego rodzaju odżywki, szampony czy maski. Wbrew pozorom nie są one zarezerwowane jedynie dla kotów długowłosych i rasowych. O swojego pupila warto dbać, wybierając odpowiednie dla niego kosmetyki. Czym należy się w tym przypadku kierować? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Jak znaleźć dobre kosmetyki dla kota?

Przede wszystkim kosmetyki dla kota muszą być dostosowane do pH jego skóry – jest ono wyższe niż w przypadku ludzi. Dlatego u czworonogów nie można stosować preparatów przeznaczonych dla człowieka. Kosmetyki trzeba też dopasować do indywidualnych potrzeb danego zwierzaka. Pod uwagę wziąć można długość jego sierści czy jej kolorystykę.

Czasem trzeba sięgnąć po preparaty, które łagodzą swędzenie skóry i mają działanie przeciwgrzybicze. Najbardziej wrażliwe koty potrzebują kosmetyków pozbawionych sztucznych barwników i aromatów.

Najlepsze szampony i odżywki dla kota – jakie kosmetyki wybrać?

Szampony i odżywki to podstawowe kosmetyki dla kota. Jednak w praktyce wiele osób nie wie, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy ich wyborze.

Koty to zwierzęta czyste, które samodzielnie dbają o swoją higienę. Jednak od czasu do czasu i tak potrzebują kąpieli. Wybór szamponów i odżywek dla kotów na rynku jest naprawdę szeroki. Jak więc wybrać dobrze? Na pewno trzeba uwzględnić rodzaj i długość sierści mruczka. Nie bez znaczenia jest też przeznaczenie samego kosmetyku. Im prostszy jest skład preparatu, tym oczywiście lepiej. Najlepiej stawiać na produkty oparte na naturalnych składnikach, które nie zawierają sztucznych dodatków. Najlepszym wyborem są szampony i odżywki bezzapachowe, delikatne dla skóry.

Podstawową funkcją kosmetyków dla kota jest oczyszczanie futra z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Przy okazji zmiękczają one włosy i nadają im blask. W sklepach spotkać się można nie tylko z preparatami uniwersalnymi, ale i tymi przeznaczonymi do konkretnego typu sierści. Do tego dochodzą też szampony lecznicze. Stosuje się je u kotów z łupieżem, zmagających się z nadmiernym wypadaniem włosów czy alergiami skórnymi. Ich stosowanie warto skonsultować wcześniej ze specjalistą.

