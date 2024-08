Jakie są najczęściej stosowane typy łożysk?

Napisane przez mikolajczarnecki• 3:19 pm• Ciekawostki

Praca obrotowa i liniowa elementów osadzonych na wale jest możliwa dzięki łożyskom. Ich trwałość i odporność na trudne warunki pracy sprawiają, że znajdują zastosowanie w ogromnej liczbie aplikacji. To również zasługa mnogości wyboru, który przyczynia się do powszechnego wykorzystania łożysk. Oto najczęściej spotykane warianty oraz ich charakterystyka!

Popularne rodzaje łożysk

Wśród wszystkich dostępnych typów łożysk, można wyróżnić 4 najczęściej stosowane:

Kulkowe . Najpopularniejsze ze wszystkich typów. Występują w różnych wariantach, takich jak zwykłe, skośne, czy wzdłużne. Są wszechstronne i znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach.

. Najpopularniejsze ze wszystkich typów. Występują w różnych wariantach, takich jak zwykłe, skośne, czy wzdłużne. Są wszechstronne i znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach. Wałeczkowe . Charakteryzują się większą nośnością niż kulkowe, co czyni je odpowiednimi do przenoszenia dużych obciążeń. Przykładami są łożyska walcowe i stożkowe.

. Charakteryzują się większą nośnością niż kulkowe, co czyni je odpowiednimi do przenoszenia dużych obciążeń. Przykładami są łożyska walcowe i stożkowe. Igiełkowe . Specjalny typ łożysk wałeczkowych, który zasługuje na szczególną uwagę, o czym więcej poniżej.

. Specjalny typ łożysk wałeczkowych, który zasługuje na szczególną uwagę, o czym więcej poniżej. Wzdłużne oporowe. Przenoszą obciążenia osiowe i są stosowane, gdy potrzebna jest stabilizacja wału w kierunku osiowym.

W dalszej części przyjrzymy się zwłaszcza dwóm wariantom, czyli łożyskom igiełkowym i wzdłużnym. Przekonasz się, dlaczego są tak interesujące!

Charakterystyka i zastosowanie łożysk igiełkowych

Zacznijmy od tego, że łożyska igiełkowe są podtypem wariantów wałeczkowych. Składają się z koszyka, w którym utrzymywane są elementy toczne (igiełki), oraz z pierścieni łożyskowych, które mogą być częścią konstrukcji lub mogą być dostarczane oddzielnie. Charakteryzują się dużą nośnością przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych rozmiarów. Są często stosowane tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, ale wymagana jest wysoka nośność. Łożyska te mogą być dostępne z pierścieniem wewnętrznym lub bez niego, co pozwala na dopasowanie ich do specyficznych aplikacji. Ich różnorodne konstrukcje umożliwiają połączenie ich z innymi typami łożysk, np. kulkowymi wzdłużnymi, co dodatkowo zwiększa ich wszechstronność.

Stosuje się je w różnych aplikacjach, ale są przeznaczone głównie do przemysłu motoryzacyjnego, maszyn rolniczych oraz urządzeń przemysłowych.

Łożyska wzdłużne oporowe – cechy i zastosowanie

A co można powiedzieć na temat łożysk wzdłużnych? To wariant konstrukcji oporowych, zaprojektowany głównie do przenoszenia obciążeń osiowych. Składają się z kul w koszyku oraz dwóch pierścieni łożyskowych: wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki takiej konstrukcji, łożyska te mogą przenosić znaczne obciążenia osiowe, jednocześnie minimalizując tarcie.

Gdzie można natknąć się na łożysko wzdłużne oporowe? Aplikuje się je tam, gdzie wymagane jest wsparcie osiowe wału, np. w przekładniach, sprzęgłach czy pompach. Ich budowa pozwala na długotrwałą i niezawodną pracę w warunkach wysokich obciążeń, co czyni je idealnymi do zastosowań przemysłowych. Łożyska oporowe kulkowe są często stosowane w miejscach, gdzie konstrukcja musi być kompaktowa, a jednocześnie wytrzymała​.

Gdy wybierasz łożyska, musisz dobrać je pod kątem zastosowania oraz wymiarów. Nie zapominaj, by sięgać po produkty z wysokiej półki jakościowej. Tylko asortyment renomowanego dystrybutora zapewni bezawaryjną pracę maszyn i układów z elementami osadzonymi na wałach.

