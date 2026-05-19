Jakie są rodzaje ładowarek budowlanych?

Ładowarki budowlane to maszyny robocze, bez których realizacja większości prac ziemnych i transportowych na placach budowy byłaby niemożliwa. Na rynku dostępne są dwa główne rodzaje tych urządzeń: ładowarki kołowe oraz ładowarki gąsienicowe. Każdy z nich został zaprojektowany z myślą o innych warunkach pracy i specyficznych wymaganiach technicznych. Który typ sprawdzi się lepiej w konkretnym zastosowaniu?
Czym się charakteryzuje ładowarka kołowa?
Ładowarka kołowa to maszyna poruszająca się na czterech oponach pneumatycznych, co zapewnia jej dużą mobilność i możliwość szybkiego przemieszczania się między różnymi punktami placu budowy. Napęd kołowy pozwala na osiąganie wyższych prędkości roboczych niż w przypadku maszyn gąsienicowych, co bezpośrednio przekłada się na wyższą wydajność przy pracach cyklicznych, takich jak załadunek i transport kruszywa.
Układ kierowniczy oparty na przegubie środkowym nadwozia umożliwia ładowarce kołowej sprawne manewrowanie nawet w stosunkowo ciasnych przestrzeniach. Maszyny tego typu są standardowo wyposażane w łyżki o pojemności od 1 do nawet kilkunastu metrów sześciennych, a ich udźwig sięga kilkudziesięciu ton w przypadku największych modeli. Dodatkową zaletą jest mniejsza szkodliwość dla nawierzchni utwardzonych w porównaniu z układem gąsienicowym.
Co to jest ładowarka gąsienicowa?
Ładowarka gąsienicowa to maszyna robocza, w której napęd i podparcie zapewniają stalowe lub gumowe gąsienice biegnące wzdłuż obu boków podwozia. Taki układ jezdny charakteryzuje się znacznie większą powierzchnią kontaktu z podłożem, co przekłada się na wyjątkowo niskie naciski jednostkowe i stabilność pracy na gruntach miękkich, podmokłych lub grząskich.
Ładowarki budowlane gąsienicowe dysponują lepszą trakcją na stromych skarpach i nierównym terenie, gdzie maszyny kołowe traciłyby przyczepność. Prędkość przemieszczania się jest niższa, jednak siła uciągu pozostaje zdecydowanie wyższa. Maszyny te są dostępne zarówno w wersji z tradycyjnym ramieniem czołowym, jak i w układzie teleskopowym, który zwiększa zasięg roboczy bez konieczności przemieszczania całej maszyny.
W jakich pracach wykorzystuje się ładowarki kołowe i gąsienicowe?
Ładowarki kołowe znajdują zastosowanie przede wszystkim przy pracach wymagających dużej mobilności i częstego przemieszczania się na dłuższych dystansach. Służą do załadunku kruszywa, ziemi i gruzu na samochody ciężarowe, pracy w kopalniach odkrywkowych, obsłudze składowisk materiałów sypkich oraz w budownictwie drogowym. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie nawierzchnia jest wystarczająco stabilna, a praca odbywa się na większym, otwartym terenie.
Ładowarki gąsienicowe wybiera się natomiast do zadań na gruntach słabonośnych, w lasach, przy pracach melioracyjnych oraz wszędzie tam, gdzie ochrona podłoża lub stabilność maszyny ma kluczowe znaczenie. Są niezastąpione przy usuwaniu nadkładu w górnictwie, rekultywacji terenów oraz na budowach prowadzonych w trudnych warunkach atmosferycznych, gdy grunt traci nośność. Wybór pomiędzy obydwoma typami powinien być podyktowany analizą warunków terenowych, wymagań odnośnie do wydajności oraz planowanego zakresu prac.
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.