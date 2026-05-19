Jakie są rodzaje ładowarek budowlanych?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki

Ładowarki budowlane to maszyny robocze, bez których realizacja większości prac ziemnych i transportowych na placach budowy byłaby niemożliwa. Na rynku dostępne są dwa główne rodzaje tych urządzeń: ładowarki kołowe oraz ładowarki gąsienicowe. Każdy z nich został zaprojektowany z myślą o innych warunkach pracy i specyficznych wymaganiach technicznych. Który typ sprawdzi się lepiej w konkretnym zastosowaniu?

Czym się charakteryzuje ładowarka kołowa?

Ładowarka kołowa to maszyna poruszająca się na czterech oponach pneumatycznych, co zapewnia jej dużą mobilność i możliwość szybkiego przemieszczania się między różnymi punktami placu budowy. Napęd kołowy pozwala na osiąganie wyższych prędkości roboczych niż w przypadku maszyn gąsienicowych, co bezpośrednio przekłada się na wyższą wydajność przy pracach cyklicznych, takich jak załadunek i transport kruszywa.

Układ kierowniczy oparty na przegubie środkowym nadwozia umożliwia ładowarce kołowej sprawne manewrowanie nawet w stosunkowo ciasnych przestrzeniach. Maszyny tego typu są standardowo wyposażane w łyżki o pojemności od 1 do nawet kilkunastu metrów sześciennych, a ich udźwig sięga kilkudziesięciu ton w przypadku największych modeli. Dodatkową zaletą jest mniejsza szkodliwość dla nawierzchni utwardzonych w porównaniu z układem gąsienicowym.

Co to jest ładowarka gąsienicowa?

Ładowarka gąsienicowa to maszyna robocza, w której napęd i podparcie zapewniają stalowe lub gumowe gąsienice biegnące wzdłuż obu boków podwozia. Taki układ jezdny charakteryzuje się znacznie większą powierzchnią kontaktu z podłożem, co przekłada się na wyjątkowo niskie naciski jednostkowe i stabilność pracy na gruntach miękkich, podmokłych lub grząskich.

Ładowarki budowlane gąsienicowe dysponują lepszą trakcją na stromych skarpach i nierównym terenie, gdzie maszyny kołowe traciłyby przyczepność. Prędkość przemieszczania się jest niższa, jednak siła uciągu pozostaje zdecydowanie wyższa. Maszyny te są dostępne zarówno w wersji z tradycyjnym ramieniem czołowym, jak i w układzie teleskopowym, który zwiększa zasięg roboczy bez konieczności przemieszczania całej maszyny.

W jakich pracach wykorzystuje się ładowarki kołowe i gąsienicowe?

Ładowarki kołowe znajdują zastosowanie przede wszystkim przy pracach wymagających dużej mobilności i częstego przemieszczania się na dłuższych dystansach. Służą do załadunku kruszywa, ziemi i gruzu na samochody ciężarowe, pracy w kopalniach odkrywkowych, obsłudze składowisk materiałów sypkich oraz w budownictwie drogowym. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie nawierzchnia jest wystarczająco stabilna, a praca odbywa się na większym, otwartym terenie.

Ładowarki gąsienicowe wybiera się natomiast do zadań na gruntach słabonośnych, w lasach, przy pracach melioracyjnych oraz wszędzie tam, gdzie ochrona podłoża lub stabilność maszyny ma kluczowe znaczenie. Są niezastąpione przy usuwaniu nadkładu w górnictwie, rekultywacji terenów oraz na budowach prowadzonych w trudnych warunkach atmosferycznych, gdy grunt traci nośność. Wybór pomiędzy obydwoma typami powinien być podyktowany analizą warunków terenowych, wymagań odnośnie do wydajności oraz planowanego zakresu prac.

