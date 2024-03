Napisane przez mikolajczarnecki• 7:52 pm• Ciekawostki

Gotu kola to adaptogen, który w Polsce jest bardziej znany jako wąkrotka azjatycka. Wspomniana roślina ma białe lub bladoróżowe kwiaty, jednak to nie one znalazły zastosowanie jako surowiec zielarski. Kluczową rolę odgrywają jej liście, które zawierają wiele cennych substancji. Gotu kolę można spotkać na obszarach tropikalnych, m.in. w krajach Ameryki Południowej i południowej Azji. Ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej stosuje się przy produkcji kremów, szamponów i balsamów do ciała. Wspomaga nie tylko skórę, ale też umysł. Jakie właściwości zawiera adaptogen gotu kola?

Czym są adaptogeny?

Choć w Europie adaptogeny zyskały dużą popularność w ostatnich latach, to odkryto je w ubiegłym stuleciu. Przez wieki stosowano je intuicyjnie jako naturalne wsparcie dla organizmu człowieka. Wciąż trwają badania nad ich właściwościami i praktycznym wykorzystaniem.

Botanicy, którzy opisali adaptogeny jako pierwsi, poszukiwali substancji wspomagających wytrzymałość ludzkiego organizmu. Biolodzy przyjrzeli się bliżej 4 tysiącom ziół, którym lokalne społeczności przypisują wyjątkowe właściwości. Zauważyli, że kilkanaście gatunków pomaga lepiej tolerować stres. Przypuszcza się, że adaptogeny, czyli rośliny i grzyby o działaniu regulującym, mogą przywracać stan wewnętrznej równowagi. Uchodzą za stosunkowo bezpieczne, gdyż są pozbawione właściwości toksycznych i uzależniających. Do tej starannie wyselekcjonowanej grupy należy także gotu kola.

Skąd się bierze stres w życiu człowieka?

Stres to stary mechanizm ewolucyjny, dzięki któremu nasz gatunek przetrwał do współczesnych czasów. Niestety, dziś coraz częściej nam szkodzi, bo ma charakter przewlekły. Nie jesteśmy przygotowani do tego, aby doświadczać go przez dłuższy czas. Stres powodują różne czynniki, wśród nich należy wymienić m.in.:

wysokie wymagania, jakie stawia współczesny świat,

nadmiar obowiązków,

szum informacyjny,

zmiany,

niepewność jutra,

infekcje,

życie w zanieczyszczonym środowisku.

Jak gotu kola pomaga uzyskać lepszą tolerancję na stres?

Dopóki stres trwa tylko chwilę, a ilość wolnych rodników jest równoważona poprzez antyoksydanty, nie dzieje się nic niepokojącego. Niestety, coraz częściej reaktywne cząstki zaczynają przeważać nad przeciwutleniaczami. Uchodzą za niezwykle niebezpieczne, bo niszczą lipidy, białka i kwasy nukleinowe, czyli ważne molekuły, które wchodzą w skład naszych komórek. Gotu kola jest adaptogenem zasobnym w cenne antyoksydanty. Dostarczając je z zewnątrz poprzez suplementację wąkrotki azjatyckiej, możemy zyskać lepszą tolerancję na stres.

Wąkrotka azjatycka jako wsparcie zdrowego snu

Osoby, które doświadczają napięcia nerwowego, często skarżą się na problemy ze snem. Pobudzony organizm pozostaje wyczulony na informacje o potencjalnym zagrożeniu. “Czuwa”, aby w porę zareagować na niebezpieczeństwo. Niestety, wyostrzone zmysły wieczorem nie są naszym sprzymierzeńcem, bo odbierają nam szansę na regenerujący wypoczynek. Możemy wówczas rozważyć suplementację gotu koli, która wspiera zdrowy sen.

Gotu kola na funkcje poznawcze

Praca intelektualna przyczynia się do postępu we współczesnym świecie. Dzięki niej powstają nowe technologie. Kreatywność i rozwiązywanie problemów powoduje duże obciążenie mózgu, który zużywa spore ilości energii. Długofalowo skutkuje to jego zmęczeniem i stresem oksydacyjnym. Gotu kola wspiera pamięć, koncentrację i logiczne myślenie.

Wpływ wąkrotki azjatyckiej na skórę i jej zastosowanie w kosmetyce

Wąkrotka azjatycka wykazuje też właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. W związku z tym lokalne społeczności od lat stosują ją, aby wspomóc proces gojenia ran.

Wąkrotka azjatycka słynie z tego, że wykazuje właściwości przeciwzapalne. Stanowi zatem nieocenione wsparcie przy dolegliwościach skórnych.

Ponadto znalazła zastosowanie w kosmetykach anti aging, ponieważ obfituje w antyoksydanty. Zawarte w niej przeciwutleniacze neutralizują wolne rodniki, które mogą uszkadzać włókna kolagenowe w skórze. Prowadzi to do pogorszenia jej kondycji i powstawania zmarszczek. Wąkrotka azjatycka pomaga spowolnić procesy starzenia skóry.

Gotu kola występuje w składzie wielu balsamów antycellulitowych i kremów na rozstępy. Wspiera bowiem regenerację skóry i jej uelastycznienie.

