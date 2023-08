Jensen opuszcza Górnik i przechodzi do Aberdeen

Ostatnie dni przyniosły spore zamieszanie wokół postaci Richarda Jensena. 27-letni obrońca zakończył właśnie swoją piłkarską przygodę w Górnika Zabrze i rusza w stronę Aberdeen FC. To ruch, którego wiele osób się spodziewało, ale jednocześnie wiąże się z nim spora dawka emocji.

Fiński zawodnik, pochodzący ze szwedzkiej mniejszości zamieszkującej Finlandię, trafił do Górnika w lipcu 2022 roku. Wyróżnił się od samego początku, nie tylko jako solidny defensor, ale też jako zawodnik o znaczącej wartości rynkowej. W Górniku zapisał się na kartach historii swoim meczem z Piastem, gdzie mimo samobójczego trafienia, zdążył wyrównać w doliczonym czasie gry, doprowadzając do remisu 3:3. W ciągu roku jego wartość rynkowa wzrosła dwukrotnie, osiągając poziom 700 tys. euro.

Jego przenosiny były tematem numer jeden w szkockich mediach. Aberdeen FC, trzecia siła szkockiej Premiership, z zainteresowaniem śledziła postępy Finna. Portal Football Scotland jako pierwszy informował o zaawansowanych rozmowach z zawodnikiem. Barry Robson, menedżer Aberdeen, poszukiwał wzmocnień w defensywie, a Jensen idealnie wpisywał się w tę koncepcję.

Dlaczego to tak ważne? Richard, poza znaczącymi osiągnięciami w Górniku, ma za sobą również międzynarodowe doświadczenie. Jego piłkarska edukacja rozpoczęła się w Finlandii, w zespołach młodzieżowych HJK Helsinki. Potem przeniósł się do Holandii, gdzie grał dla FC Twente Enschede, by następnie występować w Rodzie Kerkrade. Regularnie gra także w reprezentacji Finlandii.

Finansowo Górnik może na tej transakcji zyskać, choć kwota odstępnego 250.000 euro może wydawać się niska. Po odejściu Jensena, obrona klubu będzie musiała przejść poważną metamorfozę. To nie jedyny problem Górnika, który boryka się również z trudnościami finansowymi.

Nowy sezon w szkockiej lidze rozpoczął się dla Aberdeen nieco problematycznie, ale z takim wzmocnieniem jak Jensen, zespół może liczyć na lepsze dni. Dla Richarda to nowe wyzwanie, nowy etap w karierze.

Dziękujemy Richardowi za czas spędzony w Górniku Zabrze i życzymy powodzenia na szkockich boiskach!