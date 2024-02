Już w najbliższą niedzielę 11 lutego – Z cyklu MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU – Instrument niespodzianka

Napisane przez mikolajczarnecki• 10:07 pm• Kultura, Ruda Śląska

11 lutego 2024 /niedziela/ godz. 16.00

Z cyklu MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU – „Instrument niedpodzianka”

koncert umuzykalniający dla niemowląt i dzieci do lat 6 z rodzinami

„Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają rozwój muzycznych zdolności dziecka. Prowadzone są w oparciu o teorię i doświadczenie amerykańskiego psychologa muzyki – prof. Edwina E. Gordona.

Założeniem koncertów jest stymulowanie rozwoju dziecka poprzez muzykę wykorzystując jego naturalne predyspozycje i zdolności w okresie największej chłonności młodego umysłu. Oddziałując na dziecko różnorodnością dźwięków, motywów i melodii można doprowadzić do rozumienia muzyki i optymalnego rozwoju muzycznych zdolności. Prof. Gordon proponuje, aby do 3-go roku życia dzieci przeszły pewne poznawcze etapy tzw. audiacji wstępnej, kiedy to osłuchujemy maluchy z różnymi skalami muzycznymi, rytmami, brzmieniami w formie krótkich śpiewanek i rytmiczanek. Poznane treści muzyczne tworzą w dziecku bardzo gruntowne podstawy do ewentualnej późniejszej edukacji muzycznej. Dziecko uczy się muzyki tak jak uczy się mowy, czyli naturalnie i zarazem bardzo indywidualnie. W trakcie koncertu poprzez różnorodność dźwięków, barw instrumentów przekazujemy duży bagaż pozytywnych emocji, pociągamy publiczność do ruchu, do wyrażania siebie przez śpiew, czy efekty dźwiękonaśladowcze.

W urozmaiconej zabawą muzycznej podróży milusińskim towarzyszą fantastyczni muzycy filharmonii i orkiestr, a jednocześnie doświadczeni pedagodzy, którym przewodzi skrzypaczka i animatorka kultury – Dorota Banaś.

Co miesiąc „Maluchy w krainie dźwięku” proponują inny temat, nowy muzyczny repertuar i inspirowane nim zabawy. Polecamy udział w całym cyklu koncertów.

